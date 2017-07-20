20 июля 2017, 10:23

Nissan представит новый Leaf 6 сентября

Nissan работает над новой версией электрического хэтчбека Leaf. Известно, что автомобиль получит систему помощи при вождении – e-Pedal. Премьера модели намечена на 6 сентября.
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Nissan Leaf
Выпускается с 2013 г.
Новый 831 000 Р
Объявлений: 1
Отзывов: 1
Система превращает педаль акселератора в электронную педаль, с помощью которой можно ускорять или замедлять движение, а также останавливать автомобиль. Такая технология позволяет водителю полностью остановить машину даже на холмистой местности.

Как говорит производитель, такое новшество облегчает процесс вождения. В условиях интенсивного потока и городских поездок водителям больше не придется постоянно оперировать педалями тормоза и акселератора. Электронная педаль также делает вождение более безопасным.

Также обновленный электромобиль Leaf будет оснащаться современной системой ProPilot. Ее функция - обеспечить автономное вождение при движении по магистрали в рамках одной полосы. Когда автомобиль движется в пределах одной полосы, система, активируемая одним нажатием кнопки, управляет рулевым колесом, педалями акселератора и тормоза. Получается, что ProPilot помогает водителю, прежде всего, при движении при длительных поездках и в пробках.

Новинки и концепт кары Нисан, Ниссан Леаф

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Nissan Leaf
Нашёл по Лиф, http:// nissan.110km.ru/ leaf.html#, где кто продает не обнаруживается.
Mir59
Поиграем в электромобили
Wow, your post makes mine look febele. More power to you!
Alinne
Nissan Leaf – лидер Европы среди «электриков»
Неплохо. Двигаемся к успеху.
taran
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Nissan представит новый Leaf 6 сентября
{{model_2919}}Система превращает педаль акселератора в электронную педаль, с помощью которой можно ускорять или замедлять движение, а также останавливать автомобиль. Такая технология позволяет водителю полностью остановить машину даже на холмистой местности.Как говорит производитель, такое новшество облегчает процесс вождения. В условиях интенсивного потока и городских поездок водителям больше не придется постоянно оперировать педалями тормоза и акселератора. Электронная педаль также делает вождение более безопасным. Также обновленный электромобиль Leaf будет оснащаться современной системой ProPilot. Ее функция - обеспечить автономное вождение при движении по магистрали в рамках одной полосы. Когда автомобиль движется в пределах одной полосы, система, активируемая одним нажатием кнопки, управляет рулевым колесом, педалями акселератора и тормоза. Получается, что ProPilot помогает водителю, прежде всего, при движении при длительных поездках и в пробках.
2017-07-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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