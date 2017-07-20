20 июля 2017, 10:23
Nissan представит новый Leaf 6 сентября
Nissan работает над новой версией электрического хэтчбека Leaf. Известно, что автомобиль получит систему помощи при вождении – e-Pedal. Премьера модели намечена на 6 сентября.
Nissan Leaf
Выпускается с 2013 г.
Новый 831 000 Р
Как говорит производитель, такое новшество облегчает процесс вождения. В условиях интенсивного потока и городских поездок водителям больше не придется постоянно оперировать педалями тормоза и акселератора. Электронная педаль также делает вождение более безопасным.
Также обновленный электромобиль Leaf будет оснащаться современной системой ProPilot. Ее функция - обеспечить автономное вождение при движении по магистрали в рамках одной полосы. Когда автомобиль движется в пределах одной полосы, система, активируемая одним нажатием кнопки, управляет рулевым колесом, педалями акселератора и тормоза. Получается, что ProPilot помогает водителю, прежде всего, при движении при длительных поездках и в пробках.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Нашёл по Лиф, http:// nissan.110km.ru/ leaf.html#, где кто продает не обнаруживается.
Wow, your post makes mine look febele. More power to you!
Неплохо. Двигаемся к успеху.
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