Sunny возвращается: свежий облик и знакомая техника – что изменилось на самом деле

Nissan представил обновленный седан Sunny с новым дизайном и прежней платформой

Nissan показал новую версию седана Sunny. Модель сохранила прежнюю платформу. Внешность стала заметно современнее. Технические решения различаются в зависимости от рынка. Подробности о новинке держатся в секрете.

Японский автопроизводитель Nissan официально рассекретил очередное поколение своего бюджетного седана Sunny. Новинка, как и прежде, ориентирована на массового покупателя и будет предлагаться под разными именами в зависимости от страны. Например, в некоторых регионах автомобиль появится как Almera или Versa.

В основе модели осталась прежняя архитектура, которая используется с 2019 года. Инженеры не стали менять несущую часть кузова, а также основные элементы вроде дверей, крыльев, капота и крыши. Вместо этого акцент сделали на визуальных изменениях, чтобы освежить внешний вид и сделать автомобиль более привлекательным для покупателей.

Главные перемены коснулись передней части кузова. Теперь фары выполнены в двухъярусном стиле: верхние секции с дневными ходовыми огнями вытянуты к крыльям, а основной свет гармонично вписан в новую радиаторную решетку. Последняя заметно отличается от прежних решений Nissan, что придает седану более современный и динамичный облик. Помимо этого, были переработаны бамперы, крышка багажника и добавлены новые декоративные детали.

Фото: Nissan

Техническая начинка Sunny будет зависеть от региона продаж. В странах Северной и Южной Америки автомобиль останется под именем Versa и получит хорошо знакомый 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 122 лошадиные силы. Для Юго-Восточной Азии предусмотрен вариант под именем Almera с 1,0-литровым турбомотором, выдающим 100 лошадиных сил. Такой подход позволяет адаптировать модель под разные требования и предпочтения покупателей на ключевых рынках.

Таким образом, Nissan решил не идти на радикальные перемены, а сделать ставку на проверенную временем платформу и заметно обновленный дизайн. Это решение должно помочь сохранить популярность модели среди поклонников практичных и доступных седанов, а также привлечь новую аудиторию за счет свежего внешнего вида и современных опций.