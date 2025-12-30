Sunny возвращается: свежий облик и знакомая техника – что изменилось на самом деле

30 декабря 2025, 10:42
Nissan представил обновленный седан Sunny с новым дизайном и прежней платформой
Nissan представил обновленный седан Sunny с новым дизайном и прежней платформой
Nissan показал новую версию седана Sunny. Модель сохранила прежнюю платформу. Внешность стала заметно современнее. Технические решения различаются в зависимости от рынка. Подробности о новинке держатся в секрете.
Японский автопроизводитель Nissan официально рассекретил очередное поколение своего бюджетного седана Sunny. Новинка, как и прежде, ориентирована на массового покупателя и будет предлагаться под разными именами в зависимости от страны. Например, в некоторых регионах автомобиль появится как Almera или Versa.
В основе модели осталась прежняя архитектура, которая используется с 2019 года. Инженеры не стали менять несущую часть кузова, а также основные элементы вроде дверей, крыльев, капота и крыши. Вместо этого акцент сделали на визуальных изменениях, чтобы освежить внешний вид и сделать автомобиль более привлекательным для покупателей.
Главные перемены коснулись передней части кузова. Теперь фары выполнены в двухъярусном стиле: верхние секции с дневными ходовыми огнями вытянуты к крыльям, а основной свет гармонично вписан в новую радиаторную решетку. Последняя заметно отличается от прежних решений Nissan, что придает седану более современный и динамичный облик. Помимо этого, были переработаны бамперы, крышка багажника и добавлены новые декоративные детали.
Техническая начинка Sunny будет зависеть от региона продаж. В странах Северной и Южной Америки автомобиль останется под именем Versa и получит хорошо знакомый 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 122 лошадиные силы. Для Юго-Восточной Азии предусмотрен вариант под именем Almera с 1,0-литровым турбомотором, выдающим 100 лошадиных сил. Такой подход позволяет адаптировать модель под разные требования и предпочтения покупателей на ключевых рынках.
Таким образом, Nissan решил не идти на радикальные перемены, а сделать ставку на проверенную временем платформу и заметно обновленный дизайн. Это решение должно помочь сохранить популярность модели среди поклонников практичных и доступных седанов, а также привлечь новую аудиторию за счет свежего внешнего вида и современных опций.
Похожие материалы Ниссан
-
30.12.2025, 10:54
Почти новая Lada Niva 4x4 URBAN 2017 года выставлена на продажу в Бельгии
В продаже появилась Lada Niva 4x4 URBAN 2017 года. Автомобиль прошел всего 54 607 км. Состояние отличное, комплектация расширенная. Цена вызывает интерес. Подробности о машине и продавце — в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 10:37
В России продают почти новый ВАЗ-2114 с минимальным пробегом по цене телевизора
В РФ выставили на продажу 18-летний ВАЗ-2114 с пробегом всего 15 тысяч км. Машина сохранилась в отличном состоянии. Цена сопоставима с новым телевизором. Подробности о комплектации и истории авто - в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 10:26
KGM представил новый Musso - преемник Rexton Sports для конкуренции с мировыми пикапами
KGM показал первые изображения Musso. Новинка сменит Rexton Sports и бросит вызов лидерам сегмента. Дизайн стал заметно агрессивнее. Технические детали пока держатся в секрете. Ожидается, что модель удивит не только внешностью.Читать далее
-
30.12.2025, 09:54
Xiaomi YU7: первый тест-драйв электрического кроссовера, который удивил Россию
Xiaomi YU7 ворвался на российский рынок и сразу привлек внимание. Мы испытали его на дорогах и изучили все детали. В обзоре – неожиданные плюсы и спорные моменты. Узнайте, чем этот электрокроссовер выделяется среди конкурентов.Читать далее
-
30.12.2025, 09:12
GLC 63, Grecale Trofeo и BMW X3 M: кто быстрее на четверти мили
Три мощных кроссовера и одна легендарная Ferrari FF встретились на прямой. Кто из них оказался быстрее на четверти мили? Итоги заездов удивили даже опытных автолюбителей. В материале - подробности гонки, неожиданные повороты и сравнение характеристик участников. Не пропустите развязку этого автомобильного противостояния.Читать далее
-
30.12.2025, 08:56
ADAC назвал лучшие автомобили 2025 года — электрокары в лидерах рейтинга
ADAC протестировал 112 автомобилей разных типов. Электрокары заняли верхние строчки рейтинга. Некоторые китайские модели удивили результатами. Не все бюджетные авто смогли порадовать экспертов. Итоги теста оказались неожиданными.Читать далее
-
30.12.2025, 08:51
ГАЗ готовит новые версии Газон Next и Валдай 12 на метане в 2026 году
Горьковский автозавод не представит абсолютно новые модели в 2026 году. Однако компания расширит линейку за счет свежих модификаций. В планах - выпуск грузовиков на метане и спецверсии для сложных условий. Подробности о новшествах держатся в секрете.Читать далее
-
30.12.2025, 08:38
Три лучших универсала до 1,5 млн рублей на вторичном рынке России
Универсалы исчезают с рынка, но интерес к ним не угасает. Журналисты нашли три достойных варианта с пробегом по цене новой Гранты. В подборке есть как редкие европейцы, так и популярные модели. Какой универсал окажется лучшим — узнаете в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 08:19
FAW Bestune JoyEE 03: электромобиль для семьи с кроссоверным характером
FAW Bestune JoyEE 03 появился в Беларуси и сразу привлек внимание. Внешне он сочетает черты кроссовера и хэтчбека. Внутри — простор и современные технологии. Как он ведет себя на дороге? Все подробности — в нашем обзоре.Читать далее
-
30.12.2025, 06:42
Hyundai Santa Fe 2027: обновленный дизайн и EREV-версия для рынка США
Hyundai готовит обновленный Santa Fe для американского рынка. Модель получит современный экстерьер и гибридную силовую установку EREV. Продажи бренда в США продолжают расти, несмотря на небольшое снижение поставок. Ожидается, что новинка привлечет внимание поклонников кроссоверов.Читать далее
Похожие материалы Ниссан
-
30.12.2025, 10:54
Почти новая Lada Niva 4x4 URBAN 2017 года выставлена на продажу в Бельгии
В продаже появилась Lada Niva 4x4 URBAN 2017 года. Автомобиль прошел всего 54 607 км. Состояние отличное, комплектация расширенная. Цена вызывает интерес. Подробности о машине и продавце — в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 10:37
В России продают почти новый ВАЗ-2114 с минимальным пробегом по цене телевизора
В РФ выставили на продажу 18-летний ВАЗ-2114 с пробегом всего 15 тысяч км. Машина сохранилась в отличном состоянии. Цена сопоставима с новым телевизором. Подробности о комплектации и истории авто - в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 10:26
KGM представил новый Musso - преемник Rexton Sports для конкуренции с мировыми пикапами
KGM показал первые изображения Musso. Новинка сменит Rexton Sports и бросит вызов лидерам сегмента. Дизайн стал заметно агрессивнее. Технические детали пока держатся в секрете. Ожидается, что модель удивит не только внешностью.Читать далее
-
30.12.2025, 09:54
Xiaomi YU7: первый тест-драйв электрического кроссовера, который удивил Россию
Xiaomi YU7 ворвался на российский рынок и сразу привлек внимание. Мы испытали его на дорогах и изучили все детали. В обзоре – неожиданные плюсы и спорные моменты. Узнайте, чем этот электрокроссовер выделяется среди конкурентов.Читать далее
-
30.12.2025, 09:12
GLC 63, Grecale Trofeo и BMW X3 M: кто быстрее на четверти мили
Три мощных кроссовера и одна легендарная Ferrari FF встретились на прямой. Кто из них оказался быстрее на четверти мили? Итоги заездов удивили даже опытных автолюбителей. В материале - подробности гонки, неожиданные повороты и сравнение характеристик участников. Не пропустите развязку этого автомобильного противостояния.Читать далее
-
30.12.2025, 08:56
ADAC назвал лучшие автомобили 2025 года — электрокары в лидерах рейтинга
ADAC протестировал 112 автомобилей разных типов. Электрокары заняли верхние строчки рейтинга. Некоторые китайские модели удивили результатами. Не все бюджетные авто смогли порадовать экспертов. Итоги теста оказались неожиданными.Читать далее
-
30.12.2025, 08:51
ГАЗ готовит новые версии Газон Next и Валдай 12 на метане в 2026 году
Горьковский автозавод не представит абсолютно новые модели в 2026 году. Однако компания расширит линейку за счет свежих модификаций. В планах - выпуск грузовиков на метане и спецверсии для сложных условий. Подробности о новшествах держатся в секрете.Читать далее
-
30.12.2025, 08:38
Три лучших универсала до 1,5 млн рублей на вторичном рынке России
Универсалы исчезают с рынка, но интерес к ним не угасает. Журналисты нашли три достойных варианта с пробегом по цене новой Гранты. В подборке есть как редкие европейцы, так и популярные модели. Какой универсал окажется лучшим — узнаете в нашем материале.Читать далее
-
30.12.2025, 08:19
FAW Bestune JoyEE 03: электромобиль для семьи с кроссоверным характером
FAW Bestune JoyEE 03 появился в Беларуси и сразу привлек внимание. Внешне он сочетает черты кроссовера и хэтчбека. Внутри — простор и современные технологии. Как он ведет себя на дороге? Все подробности — в нашем обзоре.Читать далее
-
30.12.2025, 06:42
Hyundai Santa Fe 2027: обновленный дизайн и EREV-версия для рынка США
Hyundai готовит обновленный Santa Fe для американского рынка. Модель получит современный экстерьер и гибридную силовую установку EREV. Продажи бренда в США продолжают расти, несмотря на небольшое снижение поставок. Ожидается, что новинка привлечет внимание поклонников кроссоверов.Читать далее