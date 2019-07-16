16 июля 2019, 13:01
Nissan представил обновленный Skyline
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Компания Nissan представила рестайлинговый седан Skyline, предназначенный для японского рынка. Главная обновка – продвинутая система помощи водителю ProPilot 2.0, которая позволяет убрать руки с руля.
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Водителю достаточно лишь установить в навигатор пункт назначения и выбрать один из предложенных маршрутов. Когда автомобиль выедет на шоссе, система предложит активировать полуавтономный режим управления. В Nissan настолько уверены в своей системе, что официально разрешают не держать руки на руле пока автомобиль движется по шоссе в выбранной полосе. Но для смены полосы потребуется вмешательство водителя. Кроме того, ProPilot 2.0 пока не работает в туннелях, где нет возможности принимать сигнал GPS, на автострадах с двухсторонним движением, на извилистых дорогах, в зонах взимания платы за проезд и в местах слияния полос движения.
Система ProPilot 2.0 при помощи салонной камеры следит за состоянием водителя и контролирует его внимание. Если водитель перестает следить за ситуацией, электроника выдает предупреждение. Если же водитель не реагирует на сигнал, система самостоятельно включает «аварийку» и постепенно замедляет автомобиль до полной остановки.
Покупателям предложат четыре версии седана Skyline: GT, GT Type P, GT Type SP и 400R. Последний из них – самый мощный. Как и три другие модификации, он оснащен 3,0-литровой битурбо «шестеркой», но здесь она выдает 400 л.с. (475 Нм) вместо стандартных 300 сил.
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