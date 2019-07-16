Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.

16 июля 2019, 13:01

Nissan представил обновленный Skyline

  • 744
  • 0
Компания Nissan представила рестайлинговый седан Skyline, предназначенный для японского рынка. Главная обновка – продвинутая система помощи водителю ProPilot 2.0, которая позволяет убрать руки с руля.
Nissan представил обновленный Skyline
Nissan представил обновленный Skyline
Nissan представил обновленный Skyline
Nissan представил обновленный Skyline
Nissan представил обновленный Skyline
Nissan представил обновленный Skyline
Nissan представил обновленный Skyline
Nissan представил обновленный Skyline
Nissan представил обновленный Skyline
Nissan представил обновленный Skyline
Nissan представил обновленный Skyline
Nissan представил обновленный Skyline
Nissan представил обновленный Skyline
Nissan представил обновленный Skyline
Nissan представил обновленный Skyline
Nissan представил обновленный Skyline
Ранее мы писали
Вслед за седанами Almera компания Nissan выводит с российского рынка еще две модели: кроссовер Juke и спорткар ...
Читать далее
В ходе фейслифтинга Nissan Skyline получил стандартный набор внешних обновлений: слегка скорректированную оптику и новую фирменную радиаторную решетку V-Motion. Но главное скрывается в электронной «начинке» седана. Новейшую систему ProPilot 2.0 анонсировали еще в мае 2019 года. По словам представителей Nissan, это первая в мире система помощи водителю, которая позволяет снимать руки с руля во время движения по шоссе в пределах одной полосы.

Водителю достаточно лишь установить в навигатор пункт назначения и выбрать один из предложенных маршрутов. Когда автомобиль выедет на шоссе, система предложит активировать полуавтономный режим управления. В Nissan настолько уверены в своей системе, что официально разрешают не держать руки на руле пока автомобиль движется по шоссе в выбранной полосе. Но для смены полосы потребуется вмешательство водителя. Кроме того, ProPilot 2.0 пока не работает в туннелях, где нет возможности принимать сигнал GPS, на автострадах с двухсторонним движением, на извилистых дорогах, в зонах взимания платы за проезд и в местах слияния полос движения.

Система ProPilot 2.0 при помощи салонной камеры следит за состоянием водителя и контролирует его внимание. Если водитель перестает следить за ситуацией, электроника выдает предупреждение. Если же водитель не реагирует на сигнал, система самостоятельно включает «аварийку» и постепенно замедляет автомобиль до полной остановки.

Покупателям предложат четыре версии седана Skyline: GT, GT Type P, GT Type SP и 400R. Последний из них – самый мощный. Как и три другие модификации, он оснащен 3,0-литровой битурбо «шестеркой», но здесь она выдает 400 л.с. (475 Нм) вместо стандартных 300 сил.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии

Материал про

Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
живучие тормозные колодки
LYNXavto тоже долго проходят. Японские. и по цене демократичные. так что посмотри тоже.
VVasGaL
Отзыв о Nissan Skyline 2000 года
машина шикарная, резвая, маневренная...привлекает много внимания!!!
А
разбор Nissan Skyline GT Passage turbo
остатки и фото тут http:// izhevsk.ru/ forummessage/ 77/ 1737265.html
Andrei-M
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Ниссан
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Карпулинг в России: кому нужны совместные поездки?
Toyota Camry против Kia Optima: чем сильны участники ТОП-25
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа Nissan Skyline
Объявления о продаже Nissan Skyline
Рейтинг по классам
Класс Мини-вэны
Subaru Exiga и еще 43 модели
Класс Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 15 моделей
Класс А
BYD FLYER II и еще 26 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 27 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Nissan представил обновленный Skyline
{{material_126751}}В ходе фейслифтинга Nissan Skyline получил стандартный набор внешних обновлений: слегка скорректированную оптику и новую фирменную радиаторную решетку V-Motion. Но главное скрывается в электронной «начинке» седана. Новейшую систему ProPilot 2.0 анонсировали еще в мае 2019 года. По словам представителей Nissan, это первая в мире система помощи водителю, которая позволяет снимать руки с руля во время движения по шоссе в пределах одной полосы.Водителю достаточно лишь установить в навигатор пункт назначения и выбрать один из предложенных маршрутов. Когда автомобиль выедет на шоссе, система предложит активировать полуавтономный режим управления. В Nissan настолько уверены в своей системе, что официально разрешают не держать руки на руле пока автомобиль движется по шоссе в выбранной полосе. Но для смены полосы потребуется вмешательство водителя. Кроме того, ProPilot 2.0 пока не работает в туннелях, где нет возможности принимать сигнал GPS, на автострадах с двухсторонним движением, на извилистых дорогах, в зонах взимания платы за проезд и в местах слияния полос движения.Система ProPilot 2.0 при помощи салонной камеры следит за состоянием водителя и контролирует его внимание. Если водитель перестает следить за ситуацией, электроника выдает предупреждение. Если же водитель не реагирует на сигнал, система самостоятельно включает «аварийку» и постепенно замедляет автомобиль до полной остановки.Покупателям предложат четыре версии седана Skyline: GT, GT Type P, GT Type SP и 400R. Последний из них – самый мощный. Как и три другие модификации, он оснащен 3,0-литровой битурбо «шестеркой», но здесь она выдает 400 л.с. (475 Нм) вместо стандартных 300 сил.
2019-07-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Оренбург Новосибирск Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2019 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.