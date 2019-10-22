22 октября 2019, 15:14
Nissan представил обновленный тяжелый пикап Titan XD
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Фото: Nissan
Тяжелый пикап Nissan Titan XD получил тот же пакет обновлений, что и представленная месяцем ранее стандартная версия: новые бамперы, иная решетка радиатора и светодиодная оптика, а также новая приборная панель с 7-дюймовым экраном. Есть изменения и в моторной гамме.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
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В ходе рестайлинга у Nissan Titan XD изменилась конфигурация бамперов и решетки радиатора. Светодиодные задние фонари в ходят в штатное оснащения, а в топовых комплектациях светодиодной стала и передняя оптика. В салоне появилась новая приборная панель с 7-дюймовым экраном и увеличенный тачскрин медиасистемы. По умолчанию все пикапы оснащаются комплексом безопасности Safety Shield 360, в который выходит системы автоматического торможения, слежения за рядностью и слепыми зонами, а также автоматический дальний свет.
Как и в случае стандартного Nissan Titan, из моторной гаммы пропал турбодизель Cummins V8. Мощность бензинового 5,6-литрового мотора V8 возросла до 406 лошадиных сил (вместо прежних 395 сил), а пиковый крутящий момент – до 560 Нм (вместо 534 Нм). На смену 7-ступенчатой автоматической коробке передач пришла 9-ступенчатая. Обновленный Nissan Titan XD поступит в продажу в США в начале 2020 года.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Он из алюминия чтоль?)
Хороший автомобиль, большой, мощный, для тех, кому маловат Амарок. Вот только интересно, сколько будет стоить такой монстр в России? Вряд ли его цена окажется столь демократичной, чтобы порадовать жителей глубинки.
Цитата:| Кому: diw Здравствуйте подскажите пожалуйста у вас не было что турбина как будто чихает когда после оборотов сбрасываешь
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