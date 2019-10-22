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22 октября 2019, 15:14

Nissan представил обновленный тяжелый пикап Titan XD

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Фото: Nissan
Тяжелый пикап Nissan Titan XD получил тот же пакет обновлений, что и представленная месяцем ранее стандартная версия: новые бамперы, иная решетка радиатора и светодиодная оптика, а также новая приборная панель с 7-дюймовым экраном. Есть изменения и в моторной гамме.
Nissan представил обновленный тяжелый пикап Titan XD

Фото: Nissan

Nissan представил обновленный тяжелый пикап Titan XD

Фото: Nissan

Nissan представил обновленный тяжелый пикап Titan XD

Фото: Nissan

Nissan представил обновленный тяжелый пикап Titan XD

Фото: Nissan

Nissan представил обновленный тяжелый пикап Titan XD

Фото: Nissan

Nissan представил обновленный тяжелый пикап Titan XD

Фото: Nissan

Nissan представил обновленный тяжелый пикап Titan XD

Фото: Nissan

Nissan представил обновленный тяжелый пикап Titan XD

Фото: Nissan

Nissan представил обновленный тяжелый пикап Titan XD

Фото: Nissan

Nissan представил обновленный тяжелый пикап Titan XD
Nissan представил обновленный тяжелый пикап Titan XD
Nissan представил обновленный тяжелый пикап Titan XD
Nissan представил обновленный тяжелый пикап Titan XD
Nissan представил обновленный тяжелый пикап Titan XD
Nissan представил обновленный тяжелый пикап Titan XD
Nissan представил обновленный тяжелый пикап Titan XD
Nissan представил обновленный тяжелый пикап Titan XD
Nissan представил обновленный тяжелый пикап Titan XD
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Рестайлинговую версию базового Nissan Titan представили в конце сентября. Внедорожнику освежили дизайн, модернизировали бензиновый двигатель и трансмиссию, но убрали из гаммы турбодизель Cummins V8. Тяжелый Titan XD получил аналогичные обновления. Его грузоподъемность составляет 1 120 килограммов или почти на 400 кг больше, чем у стандартной модели, от которой он отличается удлиненной и усиленной рамой, а также более вместительной грузовой платформой.

В ходе рестайлинга у Nissan Titan XD изменилась конфигурация бамперов и решетки радиатора. Светодиодные задние фонари в ходят в штатное оснащения, а в топовых комплектациях светодиодной стала и передняя оптика. В салоне появилась новая приборная панель с 7-дюймовым экраном и увеличенный тачскрин медиасистемы. По умолчанию все пикапы оснащаются комплексом безопасности Safety Shield 360, в который выходит системы автоматического торможения, слежения за рядностью и слепыми зонами, а также автоматический дальний свет.

Как и в случае стандартного Nissan Titan, из моторной гаммы пропал турбодизель Cummins V8. Мощность бензинового 5,6-литрового мотора V8 возросла до 406 лошадиных сил (вместо прежних 395 сил), а пиковый крутящий момент – до 560 Нм (вместо 534 Нм). На смену 7-ступенчатой автоматической коробке передач пришла 9-ступенчатая. Обновленный Nissan Titan XD поступит в продажу в США в начале 2020 года.

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Отзывы по теме
Пикап Nissan Titan не прошел краш-тесты
Он из алюминия чтоль?)
AlekseiE
Пикап Nissan Titan может приехать в Россию
Хороший автомобиль, большой, мощный, для тех, кому маловат Амарок. Вот только интересно, сколько будет стоить такой монстр в России? Вряд ли его цена окажется столь демократичной, чтобы порадовать жителей глубинки.
Матвей
Форум Nissan Cabstar
Цитата:| Кому: diw Здравствуйте подскажите пожалуйста у вас не было что турбина как будто чихает когда после оборотов сбрасываешь
Роман
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Nissan представил обновленный тяжелый пикап Titan XD
{{material_127673}}Рестайлинговую версию базового Nissan Titan представили в конце сентября. Внедорожнику освежили дизайн, модернизировали бензиновый двигатель и трансмиссию, но убрали из гаммы турбодизель Cummins V8. Тяжелый Titan XD получил аналогичные обновления. Его грузоподъемность составляет 1 120 килограммов или почти на 400 кг больше, чем у стандартной модели, от которой он отличается удлиненной и усиленной рамой, а также более вместительной грузовой платформой.В ходе рестайлинга у Nissan Titan XD изменилась конфигурация бамперов и решетки радиатора. Светодиодные задние фонари в ходят в штатное оснащения, а в топовых комплектациях светодиодной стала и передняя оптика. В салоне появилась новая приборная панель с 7-дюймовым экраном и увеличенный тачскрин медиасистемы. По умолчанию все пикапы оснащаются комплексом безопасности Safety Shield 360, в который выходит системы автоматического торможения, слежения за рядностью и слепыми зонами, а также автоматический дальний свет.Как и в случае стандартного Nissan Titan, из моторной гаммы пропал турбодизель Cummins V8. Мощность бензинового 5,6-литрового мотора V8 возросла до 406 лошадиных сил (вместо прежних 395 сил), а пиковый крутящий момент – до 560 Нм (вместо 534 Нм). На смену 7-ступенчатой автоматической коробке передач пришла 9-ступенчатая. Обновленный Nissan Titan XD поступит в продажу в США в начале 2020 года.
2019-10-22
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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