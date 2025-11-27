Новый Nissan Frontier Pro: старт продаж, гибридная версия и амбиции на мировой рынок

27 ноября 2025, 21:11
Nissan представил первый глобальный пикап Frontier Pro, созданный в Китае
Nissan запускает новый пикап Frontier Pro, полностью разработанный и собранный в Китае. Модель доступна с бензиновыми, дизельными и гибридными моторами. Цены стартуют от 23 800 долларов. Ожидается выход на мировой рынок. Подробности о комплектациях и технологиях — в нашем материале.
На китайском рынке стартовали продажи нового пикапа Nissan Frontier Pro, который стал первой моделью бренда, полностью разработанной, спроектированной и собранной в Китае. Автомобиль уже доступен для заказа по цене от 169 900 до 249 900 юаней, что эквивалентно 1,87 - 2,75 млн рублей. В ближайшее время компания планирует вывести новинку на международные рынки.
Модельный ряд Frontier Pro включает как классические бензиновые и дизельные версии, так и современный подключаемый гибрид (PHEV). Традиционные модификации получили узнаваемый фирменный стиль V-Motion, а гибрид отличается более футуристичным и технологичным обликом, подчеркивающим его принадлежность к новому поколению электрифицированных автомобилей.
Габариты пикапа внушительны: длина кузова составляет 5520 мм, ширина — 1960 мм, высота — 1950 мм, а колесная база достигает 3300 мм. Грузовой отсек также не разочарует: его размеры — 1520 мм в длину, 1600 мм в ширину и 490 мм в глубину. Для удобства погрузки на некоторых версиях предусмотрен электропривод опускания заднего борта.
Внутри Frontier Pro встречает водителя цифровой приборной панелью и большим сенсорным экраном мультимедийной системы. На центральной консоли сохранены физические кнопки для управления основными функциями. За акустику отвечает 12-динамиковая система JLA, а отделка салона выполнена из мягких материалов, что добавляет комфорта.
Линейка двигателей включает бензиновый 2.0-литровый турбомотор мощностью 258 л.с. и 400 Нм крутящего момента, а также дизельный 2.3-литровый агрегат на 190 л.с. и 500 Нм. Оба варианта комплектуются 8-ступенчатым автоматом. Гибридная версия сочетает 1.5-литровый двигатель с электромотором, суммарная отдача достигает 429 л.с. и 800 Нм, а трансмиссия — 4-ступенчатая DHT. На электротяге пикап способен проехать до 135 км по циклу CLTC.
Производством Frontier Pro занимается совместное предприятие Zhengzhou Nissan, которое также является центром исследований и разработок легких коммерческих автомобилей марки в Китае. Запуск этой модели — важный шаг для Nissan, подчеркивающий растущую роль китайского автопрома в глобальной стратегии бренда.
