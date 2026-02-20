Минивэн Nissan стал дешевым и вместительным, потому что его сделали для Индии

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

20 февраля 2026, 14:02

Nissan представил семиместный минивэн Gravite для Индии: цена и особенности

Nissan представил семиместный минивэн Gravite для Индии: цена и особенности

Минивэн Nissan стал дешевым и вместительным, потому что его сделали для Индии

Nissan представил семиместный минивэн Gravite для Индии: цена и особенности

Nissan выпустил новый минивэн Gravite, который удивил ценой и оснащением. Семиместная новинка уже доступна в Индии, и эксперты отмечают, что такой подход может изменить рынок бюджетных авто. Почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

Nissan выпустил новый минивэн Gravite, который удивил ценой и оснащением. Семиместная новинка уже доступна в Индии, и эксперты отмечают, что такой подход может изменить рынок бюджетных авто. Почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.

Для российских автолюбителей новость о запуске Nissan Gravite в Индии может показаться далеким событием, но на самом деле она отражает важный тренд: мировые автогиганты все чаще разрабатывают доступные и практичные автомобили для развивающихся рынков. Это не только расширяет ассортимент, но и влияет на стратегию брендов в других странах, включая Россию, где спрос на недорогие и вместительные машины стабильно высок.

Японский производитель Nissan официально вывел на индийский рынок новую модель - минивэн Gravite, рассчитанный на семь пассажиров. Интересно, что технически Gravite представляет собой хорошо знакомый индийцам Renault Triber, но с другой эмблемой и некоторыми изменениями в деталях. Такой подход позволяет обеим компаниям - Nissan и Renault - максимально эффективно использовать производственные мощности завода в Ченнаи и предлагать автомобили по конкурентной цене.

Фото: Nissan

Gravite относится к самой востребованной категории в Индии - длина автомобиля не превышает четырех метров, что позволяет владельцам платить меньший налог. Несмотря на компактные размеры, внутри разместились три ряда сидений, а задние кресла можно трансформировать под разные задачи: перевозку пассажиров или крупного багажа. Это решение особенно актуально для больших семей и тех, кто часто путешествует по городу с грузом.

Фото: Nissan

В базовой комплектации минивэн оснащен светодиодной оптикой, шестью подушками безопасности, системами ABS и ESP, а также современным мультимедийным центром с цифровым дисплеем. Под капотом установлен трехцилиндровый бензиновый мотор объемом 1,0 литра, развивающий 72 лошадиные силы, в паре с пятиступенчатой механикой. За дополнительную плату доступна версия с автоматизированным приводом сцепления, что делает модель более универсальной для разных категорий водителей.

Фото: Nissan

Стоимость Nissan Gravite в Индии стартует примерно с отметки в 7000 долларов, что по текущему курсу чуть превышает полмиллиона рублей. Для местного рынка это крайне привлекательное предложение, учитывая уровень оснащения и вместимость. Эксперты отмечают, что подобные автомобили способны серьезно изменить структуру спроса на новые машины в странах с невысоким уровнем дохода населения.

Появление Gravite - еще один пример того, как глобальные автоконцерны адаптируют свои продукты под нужды конкретных рынков. В условиях, когда в России сохраняется интерес к недорогим и практичным автомобилям, подобные решения могут стать ориентиром для локальных производителей. Не исключено, что в ближайшие годы мы увидим похожие проекты и на отечественном рынке, особенно если экономическая ситуация будет требовать доступных и функциональных моделей.

Упомянутые марки: Nissan, Renault
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ниссан, Рено

Похожие материалы Ниссан, Рено

Evolute сделал официальное заявление после обрушения крыши автозавода
В Нижнем Новгороде стартует производство автомобилей под возрожденным брендом VOLGA
Mazda CX-5 2026: отказ от кнопок и шайбы в пользу сенсорного экрана
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тюмень Ульяновск Брянск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться