Минивэн Nissan стал дешевым и вместительным, потому что его сделали для Индии

20 февраля 2026, 14:02
Nissan представил семиместный минивэн Gravite для Индии: цена и особенности
Nissan выпустил новый минивэн Gravite, который удивил ценой и оснащением. Семиместная новинка уже доступна в Индии, и эксперты отмечают, что такой подход может изменить рынок бюджетных авто. Почему это важно именно сейчас - разбираемся в деталях.
Для российских автолюбителей новость о запуске Nissan Gravite в Индии может показаться далеким событием, но на самом деле она отражает важный тренд: мировые автогиганты все чаще разрабатывают доступные и практичные автомобили для развивающихся рынков. Это не только расширяет ассортимент, но и влияет на стратегию брендов в других странах, включая Россию, где спрос на недорогие и вместительные машины стабильно высок.
Японский производитель Nissan официально вывел на индийский рынок новую модель - минивэн Gravite, рассчитанный на семь пассажиров. Интересно, что технически Gravite представляет собой хорошо знакомый индийцам Renault Triber, но с другой эмблемой и некоторыми изменениями в деталях. Такой подход позволяет обеим компаниям - Nissan и Renault - максимально эффективно использовать производственные мощности завода в Ченнаи и предлагать автомобили по конкурентной цене.
Gravite относится к самой востребованной категории в Индии - длина автомобиля не превышает четырех метров, что позволяет владельцам платить меньший налог. Несмотря на компактные размеры, внутри разместились три ряда сидений, а задние кресла можно трансформировать под разные задачи: перевозку пассажиров или крупного багажа. Это решение особенно актуально для больших семей и тех, кто часто путешествует по городу с грузом.
В базовой комплектации минивэн оснащен светодиодной оптикой, шестью подушками безопасности, системами ABS и ESP, а также современным мультимедийным центром с цифровым дисплеем. Под капотом установлен трехцилиндровый бензиновый мотор объемом 1,0 литра, развивающий 72 лошадиные силы, в паре с пятиступенчатой механикой. За дополнительную плату доступна версия с автоматизированным приводом сцепления, что делает модель более универсальной для разных категорий водителей.
Стоимость Nissan Gravite в Индии стартует примерно с отметки в 7000 долларов, что по текущему курсу чуть превышает полмиллиона рублей. Для местного рынка это крайне привлекательное предложение, учитывая уровень оснащения и вместимость. Эксперты отмечают, что подобные автомобили способны серьезно изменить структуру спроса на новые машины в странах с невысоким уровнем дохода населения.
Появление Gravite - еще один пример того, как глобальные автоконцерны адаптируют свои продукты под нужды конкретных рынков. В условиях, когда в России сохраняется интерес к недорогим и практичным автомобилям, подобные решения могут стать ориентиром для локальных производителей. Не исключено, что в ближайшие годы мы увидим похожие проекты и на отечественном рынке, особенно если экономическая ситуация будет требовать доступных и функциональных моделей.
