Nissan представил сразу четыре умопомрачительные модели
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Max-Out - яркий спортивный автомобиль с откидным верхом, цель которого - «доставить новые впечатления от вождения с его превосходной управляемостью и комфортом». Концепт можно рассматривать как намек на то, каким будет новое поколение спорткаров Nissan. Hang-Out выглядит как традиционный минивен и стремится «превзойти общепринятые представления о внутренней планировке». Пассажиров в салоне не будет укачивать, кресла можно развернуть лицом друг к другу, а сам автомобиль не побоится съехать с гладкого шоссе на грунтовку.
Nissan Chill-Out наиболее близок к серийному производству. Это младший брат кроссовера Ariya, построенный на той же платформе CMF-EV. Выпускать Chill-Out планируется на заводе в британском Сандерленде, где сейчас собирают хэтчбеки Leaf. На предприятии уже запущена процедура модернизации.
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