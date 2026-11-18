Откуда у Nissan рост на 440 процентов на фоне осеннего падения рынка в России

Несмотря на общее снижение продаж новых автомобилей в России по сравнению с прошлым годом, отдельные бренды резко пошли в рост. Разбираемся, что происходит с авторынком осенью 2026 года.

Несмотря на общее снижение продаж новых автомобилей в России по сравнению с прошлым годом, отдельные бренды резко пошли в рост. Разбираемся, что происходит с авторынком осенью 2026 года.

В октябре 2026 года в России зарегистрировали 132 894-133 090 новых легковых автомобилей - итог зависит от методики подсчета. В исходной брендовой выборке указано 133 090 машин против 165 861 годом ранее: снижение составило 19,8%. Однако октябрь стал лучшим месяцем рынка с начала года: относительно сентября продажи выросли примерно на 8,2%. Данные «Автостата» формируются на основе информации АО «ППК» из системы электронных паспортов транспортных средств с учетом сегментации агентства. За январь-октябрь рынок достиг около 1,1 млн автомобилей, прибавив примерно 3,7% год к году. Подробности октябрьской динамики приводит автоэксперт Олег Мосеев.

Самый резкий рост показал Nissan: регистрации увеличились с 153 до 828 машин, или на 441,2%. Абсолютный результат марки составил 828 автомобилей; высокий процентный прирост связан с низкой базой предыдущего года. Эти регистрационные данные не означают сопоставимого роста глобальных поставок Nissan в Россию. В первой пятерке также оказались Evolute с результатом +277% и Zeekr с +196%.

Далее идут Jetta (+193%) и Suzuki (+153%). Всего в первой десятке пять брендов выросли более чем на 150%. Октябрьский результат стал первым месяцем 2026 года, когда рынок превысил отметку в 130 тыс. проданных машин.

На противоположном полюсе - Chery. За год количество регистраций марки упало с 6 560 до 330, снижение составило 95%. Причина, указанная в исходных данных, - перенос части модельного ряда и продаж в Tenet. В октябре Tenet зарегистрировал около 15 290 автомобилей; вместе Chery и Tenet получили 15 620 регистраций против 15 196 годом ранее. На T7 пришлось 6 338 регистраций, на T4 - 6 260; у T8 их было 1 561. Эти кроссоверы стали основными моделями Tenet. Проект связан с выпуском основанных на моделях Chery автомобилей на площадке бывшего завода Volkswagen в Калуге.

Среди следующих марок с крупнейшим падением Škoda потеряла 89%, а Exeed - 88%. У Solaris снижение достигло 81%, у Bestune - 75%.

Для включения в расчет требовалось не менее 100 регистраций в октябре 2026 года. Jeland с 3 031 машиной и Esteo с 2 197 не попали в процентный рейтинг. У Volga было 1 355 машин; годом ранее ни у одной из этих марок не было регистраций.

По той же причине за пределами процентного сравнения остались Tenet Plus с 1 097 регистрациями и Umo с 408. Ценовой фон рынка рассматривается и в разборе средней цены новых автомобилей в 2026 году.