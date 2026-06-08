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Автор: Дарья Климова

8 июня 2026, 08:11

Nissan Primera возвращается: электрофастбек крупнее Camry представлен официально

Nissan Primera возвращается: электрофастбек крупнее Camry представлен официально

Nissan вернул Primera и сделал ее электрической - что изменилось за 20 лет

Nissan Primera возвращается: электрофастбек крупнее Camry представлен официально

Nissan спустя почти два десятилетия вновь вывел на рынок модель Primera, но теперь это полностью электрический фастбек. Новинка уже дебютировала на автосалоне в Маниле и сразу привлекла внимание необычными габаритами и техническими решениями. Мало кто знает, что новая Primera превосходит по размерам даже Toyota Camry.

Nissan спустя почти два десятилетия вновь вывел на рынок модель Primera, но теперь это полностью электрический фастбек. Новинка уже дебютировала на автосалоне в Маниле и сразу привлекла внимание необычными габаритами и техническими решениями. Мало кто знает, что новая Primera превосходит по размерам даже Toyota Camry.

Для российских автолюбителей возвращение Nissan Primera - событие, которое может изменить представление о массовых седанах и фастбеках. В условиях, когда рынок переживает трансформацию и электромобили становятся все более востребованными, появление новой Primera - не просто ностальгия, а сигнал о смене стратегий крупных брендов. Теперь это не просто обновление старой модели, а полноценный шаг в будущее, где привычные названия обретают новое содержание.

Cпустя 19 лет после ухода с рынка Nissan вновь представил модель Primera, но теперь в совершенно ином облике. Премьера прошла на Филиппинском международном автосалоне, где автомобиль сразу вызвал интерес у публики. Новая Primera - это крупный электрический фастбек, построенный на базе седана Nissan N7, который выпускается совместно с Dongfeng в Китае. От прежней Primera остался только узнаваемый шильдик на крышке багажника, а все остальное - абсолютно новое.

Технически модель оснащена электромотором мощностью 215 л.с. и крутящим моментом 305 Нм, что позволяет рассчитывать на запас хода до 500 км. Внешне автомобиль выделяется скрытыми дверными ручками и светодиодной оптикой, протянутой по всей ширине передней части. По габаритам новая Primera даже превосходит Toyota Camry, что делает ее одной из самых крупных моделей в своем классе.

История Primera началась еще в 1990 году, и за 36 лет существования модель сменила три поколения, предлагалась в кузовах седан, лифтбек и универсал. В свое время Primera была популярна не только среди обычных водителей, но и в автоспорте: автомобиль побеждал в британском чемпионате touring-каров и участвовал в японских туринговых гонках. Последнее поколение выпускалось до 2007 года, после чего имя Primera исчезло с рынка почти на два десятилетия.

На российском вторичном рынке Primera по-прежнему пользуется спросом: экземпляры 2006-2007 годов с небольшим пробегом могут стоить до 900 тысяч рублей. Это говорит о том, что интерес к модели не угас, несмотря на длительное отсутствие новинок. Теперь же Nissan делает ставку на экспорт из Китая, что подтверждает новую стратегию «From China». Компания планирует использовать китайские заводы не только для производства, но и для глобальных разработок, а Primera EV стала первым крупным проектом в этом направлении.

Вместе с новой Primera на автосалоне был представлен и кроссовер X-Trail e-Power, а также другие электрифицированные модели. Такой подход подчеркивает, что Nissan серьезно нацелен на расширение линейки электромобилей и укрепление позиций на мировом рынке. Кстати, похожий тренд можно наблюдать и у других производителей: например, недавно на рынке появился кроссовер Esteo MX, который также был представлен на крупном автосалоне и вызвал интерес благодаря необычным техническим решениям - подробнее об этом можно узнать в материале о премьере Esteo MX и его особенностях.

Пока что Nissan не раскрывает ни стоимость, ни точную дату начала продаж новой Primera, но известно, что модель появится на рынках Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. Подробные технические характеристики обещают опубликовать позже. Важно отметить, что возвращение легендарного имени в электрическом формате может стать примером для других брендов, которые ищут новые пути развития на фоне глобальных изменений в автопроме. Судя по имеющимся данным, Nissan делает ставку на сочетание узнаваемых брендов и современных технологий, что может повлиять на расстановку сил в сегменте массовых электромобилей.

Упомянутые марки: Nissan, DongFeng, Toyota
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