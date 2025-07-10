Nissan приостановил выпуск трех моделей из-за торговых пошлин
Первые сведения о прекращении сборки для Канады появились в японской газете Nikkei, которая уточнила, что остановки начались еще в мае 2025 года. Nissan подчеркнул, что его самые популярные модели в Канаде, которые обеспечивают около 80% всех продаж бренда в этой стране, – Versa, Sentra и Rogue – продолжат поставляться с заводов в Мексике и Японии. Таким образом, основные направления экспорта пока не затронуты, однако приостановка некоторых линеек демонстрирует реальные последствия торговой войны для мировых автопроизводителей.
Важно отметить, что Канада никогда не была ключевым рынком для Nissan. В прошлом финансовом году в этой стране было реализовано около 104 тысяч автомобилей бренда – это менее 3% от общемировых продаж, почти вдвое меньше, чем в Мексике и порядка 10% ото продаж в США. Тем не менее, текущие события показывают, как даже небольшие изменения в международной политике могут существенно повлиять на логистику и структуру автопрома.
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В Китае показали новый Nissan Pathfinder: он совершенно не похож американскую версию
На автосалоне в Гуанчжоу компания Nissan показала новый вариант флагманского кроссовера Pathfinder. Автомобиль серьезно отличается от глобальной версии, сборку которой наладили на заводе в США.Читать далее
-
29.06.2023, 07:08
5 пикапов разбили на краш-тесте: все очень грустно (видео)
Эксперты американского Страхового института дорожной безопасности (IIHS) провели краш-тесты пяти популярных среднеразмерных пикапов. Из них только одна модель получила удовлетворительные оценки за безопасность.Читать далее
-
16.05.2023, 00:05
Лишенный прав водитель чудом выжил в жуткой аварии
Невероятный случай чудесного спасения произошел в Сиднее, Австралия. 37-летнему Джеки Чанду высшие силы явно дали второй шанс попытаться что-то исправить в этой жизни. Свидетели аварии недоумевают: как ему удалось выжить?Читать далее
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19.09.2022, 17:25
Дилеры продают новый Nissan Pathfinder по космическим ценам
Внедорожники Nissan Pathfinder появились у российских дилеров в феврале 2022 года. Базовый автомобиль оценили недешево – в 4,3 млн рублей. Сейчас в официальных прайс-листах цифры стартуют с 5,8 млн рублей, но дилеры просят за японский внедорожник примерно столько, сколько еще недавно стоили эксклюзивные спорткары Porsche.Читать далее
-
24.08.2022, 09:30
В 2022 году подержанные рамные внедорожники стали дороже на 36%
Самые популярные в России рамные внедорожники в возрасте 5 лет подорожали с января по август 2022 года, в среднем, на 12,8%. При этом на определенные модели аналитический отдел агрегатора 110km.ru зафиксировал куда больший рост цен. Читать далее
-
01.07.2022, 07:34
Тысячи кроссоверов Nissan отзывают из-за проблем с капотом: он может распахнуться во время движения
Более 300 000 кроссоверов Nissan Pathfinder попали под действие новой отзывной кампании, связанной с замками капота. Интересно, что это не первый случай, когда автомобили Nissan отзывают из-за похожей неисправности.Читать далее
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