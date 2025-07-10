Nissan приостановил выпуск трех моделей из-за торговых пошлин

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Фото: Nissan

Причиной остановки конвейеров стал рост напряженности между США и Канадой в сфере торговых отношений – после введения Вашингтоном дополнительных 25-процентных пошлин на импорт автомобилей, Оттава ответила зеркальными мерами. В заявлении компании подчеркивается, что мера является временной, а решение будет пересмотрено по итогам переговоров между странами.Первые сведения о прекращении сборки для Канады появились в японской газете Nikkei, которая уточнила, что остановки начались еще в мае 2025 года. Nissan подчеркнул, что его самые популярные модели в Канаде, которые обеспечивают около 80% всех продаж бренда в этой стране, – Versa, Sentra и Rogue – продолжат поставляться с заводов в Мексике и Японии. Таким образом, основные направления экспорта пока не затронуты, однако приостановка некоторых линеек демонстрирует реальные последствия торговой войны для мировых автопроизводителей.

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Упомянутые модели: Nissan Murano (от 2 100 000 Р ) , Nissan Pathfinder (от 2 460 000 Р ) , Nissan Frontier

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