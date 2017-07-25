25 июля 2017, 09:39
Nissan присоединяется к программам господдержки
Автомобили Nissan можно будет приобрести по новым программам автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Покупатели смогут получить дополнительную выгоду в размере 10% от стоимости машины.
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Российский офис Nissan обновляет условия Государственной программы льготного автокредитования для клиентов ...Читать далее
Участники программы смогут приобрести с выгодой 10% автомобили Almera, Terrano, Sentra, Qashqai и X-Trail стоимостью до 1 450 000 рублей. Также продолжают действовать субсидированные процентные ставки: на Sentra - от 0% на 3 года, Almera и Terrano - от 5% на 3 года, Qashqai, X-Trail - от 8% на 3 года.
Льготные условия распространяются и на кредитную программу с остаточным платежом, которая позволяет приобрести автомобиль более высокого класса или комплектации, либо существенно снизить ежемесячный платеж по кредиту – вплоть до двукратного снижения по сравнению с классическим кредитом.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Я бати подарали апарат отлчичный, ездит горя не знает
От 0 и минус при резкой подачи газа давитса ! перепробовал все что мог -на веркштатах тоже ни хрена найти не могут ! Может кто знает в чем проблема ? За ранее благадарю за совет !
кто знает как выставить зажигание на ниссан ванетте дизель 2 литровый 1991 года. если нет меток на ремне буду очень благодарен.
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