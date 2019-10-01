1 октября 2019, 13:25
Nissan привезет в Токио концептуальный городской хэтчбек
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Фото: Nissan
Концепт-кар Nissan IMk призван продемонстрировать новую дизайнерскую философию бренда, получившую название Timeless Japanese Futurism. Однако не исключено, что позднее компания построит на его базе серийный компактный электрокар.
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
Фото: Nissan
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Габаритные размеры концепта: длина – 3 434 мм, ширина – 1 512 мм, высота – 1 644 мм. Они немного выходят за пределы допустимых для кей-каров габаритов, но для концепта это простительно. Серийную версию могут сделать чуть более «поджарой». Вполне вероятно, что товарный вариант сохранит камеры вместо традиционных боковых зеркал заднего вида. Япония - чуть ли не единственная в мире страна, где такая технология разрешена законодательством.
В основе Nissan IMk лежит электрическая архитектура, а в состав оснащения входит комплекс автономного управления ProPilot 2.0, которым уже оснащается рестайлинговый седан Nissan Skyline. Но его функционал дополнен системой самостоятельной парковки ProPilot Remote Park с функцией valet parking: водитель выходит из автомобиля, активирует режим парковки, и машина сама ищет парковочное место, а потом приезжает обратно по вызову со смартфона.
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