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1 октября 2019, 13:25

Nissan привезет в Токио концептуальный городской хэтчбек

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Фото: Nissan
Концепт-кар Nissan IMk призван продемонстрировать новую дизайнерскую философию бренда, получившую название Timeless Japanese Futurism. Однако не исключено, что позднее компания построит на его базе серийный компактный электрокар.
Nissan привезет в Токио концептуальный городской хэтчбек

Фото: Nissan

Nissan привезет в Токио концептуальный городской хэтчбек

Фото: Nissan

Nissan привезет в Токио концептуальный городской хэтчбек

Фото: Nissan

Nissan привезет в Токио концептуальный городской хэтчбек

Фото: Nissan

Nissan привезет в Токио концептуальный городской хэтчбек

Фото: Nissan

Nissan привезет в Токио концептуальный городской хэтчбек

Фото: Nissan

Nissan привезет в Токио концептуальный городской хэтчбек

Фото: Nissan

Nissan привезет в Токио концептуальный городской хэтчбек

Фото: Nissan

Nissan привезет в Токио концептуальный городской хэтчбек
Nissan привезет в Токио концептуальный городской хэтчбек
Nissan привезет в Токио концептуальный городской хэтчбек
Nissan привезет в Токио концептуальный городской хэтчбек
Nissan привезет в Токио концептуальный городской хэтчбек
Nissan привезет в Токио концептуальный городской хэтчбек
Nissan привезет в Токио концептуальный городской хэтчбек
Nissan привезет в Токио концептуальный городской хэтчбек
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Международный автосалон открывается в Токио через три недели. Это знаковое мероприятие для всех японских автопроизводителей. Nissan обещает представить на выставке новый концепт, демонстрирующий, в каком направлении будет развиваться дизайнерская и инженерная мысль в компании. Компактный хэтчбек Nissan IMk следует духу минимализма. Дизайнеры постарались объединить современную эстетику с элементами «японской ДНК». Самобытные черты прослеживаются в медной окраске кузова, в деревянных вставках на дверных картах в стиле kigumi и в особой графике задних фонарей.

Габаритные размеры концепта: длина – 3 434 мм, ширина – 1 512 мм, высота – 1 644 мм. Они немного выходят за пределы допустимых для кей-каров габаритов, но для концепта это простительно. Серийную версию могут сделать чуть более «поджарой». Вполне вероятно, что товарный вариант сохранит камеры вместо традиционных боковых зеркал заднего вида. Япония - чуть ли не единственная в мире страна, где такая технология разрешена законодательством.

В основе Nissan IMk лежит электрическая архитектура, а в состав оснащения входит комплекс автономного управления ProPilot 2.0, которым уже оснащается рестайлинговый седан Nissan Skyline. Но его функционал дополнен системой самостоятельной парковки ProPilot Remote Park с функцией valet parking: водитель выходит из автомобиля, активирует режим парковки, и машина сама ищет парковочное место, а потом приезжает обратно по вызову со смартфона.


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Nissan привезет в Токио концептуальный городской хэтчбек
{{material_126975}}Международный автосалон открывается в Токио через три недели. Это знаковое мероприятие для всех японских автопроизводителей. Nissan обещает представить на выставке новый концепт, демонстрирующий, в каком направлении будет развиваться дизайнерская и инженерная мысль в компании. Компактный хэтчбек Nissan IMk следует духу минимализма. Дизайнеры постарались объединить современную эстетику с элементами «японской ДНК». Самобытные черты прослеживаются в медной окраске кузова, в деревянных вставках на дверных картах в стиле kigumi и в особой графике задних фонарей.Габаритные размеры концепта: длина – 3 434 мм, ширина – 1 512 мм, высота – 1 644 мм. Они немного выходят за пределы допустимых для кей-каров габаритов, но для концепта это простительно. Серийную версию могут сделать чуть более «поджарой». Вполне вероятно, что товарный вариант сохранит камеры вместо традиционных боковых зеркал заднего вида. Япония - чуть ли не единственная в мире страна, где такая технология разрешена законодательством.В основе Nissan IMk лежит электрическая архитектура, а в состав оснащения входит комплекс автономного управления ProPilot 2.0, которым уже оснащается рестайлинговый седан Nissan Skyline. Но его функционал дополнен системой самостоятельной парковки ProPilot Remote Park с функцией valet parking: водитель выходит из автомобиля, активирует режим парковки, и машина сама ищет парковочное место, а потом приезжает обратно по вызову со смартфона.
2019-10-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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