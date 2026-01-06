Что скрывает новая версия Qashqai? – Инновации и свежий взгляд на гибриды

Nissan Qashqai 2026 выходит в Австралии с уникальным «5-в-1» силовым агрегатом

Nissan готовит к старту Qashqai 2026 года с необычным гибридным мотором. Модель обещает мгновенный отклик и отсутствие переключения передач. В линейке появился новый базовый вариант. Производитель обещает улучшенную динамику и экономичность. Подробности о комплектациях и ценах уже известны.

Nissan готовит к старту Qashqai 2026 года с необычным гибридным мотором. Модель обещает мгновенный отклик и отсутствие переключения передач. В линейке появился новый базовый вариант. Производитель обещает улучшенную динамику и экономичность. Подробности о комплектациях и ценах уже известны.

В 2026 году для австралийского рынка готовится обновленный Nissan Qashqai. Главной инновацией является уникальный силовой агрегат «5-в-1», сочетающий в одном блоке электромотор, генератор, инвертор, увеличитель и редуктор. Этот гибридный комплекс обеспечивает плавную динамику без переключения передач.

Система построена вокруг 1,5-литрового бензинового турбомотора-генератора, который заряжает батарею для электропривода колес. Это гарантирует тихий ход, отсутствие необходимости в розетке благодаря подзарядке на АЗС и рекуперативному торможению.

Новый агрегат обеспечивает впечатляющую топливную экономичность в 4,1 л/100 км и низкий уровень выбросов CO2 (92 г/км). Также отмечается рост мощности и снижение шума в салоне.

Автомобиль получил богатое стандартное оснащение, включая NissanConnect, комплекс систем безопасности, беспроводную зарядку, 12,3-дюймовый мультимедиа-экран, круговой обзор и двухзонный климат-контроль.

Линейка комплектаций расширилась базовой версией ST-L, снизившей стартовую цену. Продажи модели 2025 года прекращаются, и все внимание переключается на технологичную новинку, которая обещает задать новые стандарты в классе