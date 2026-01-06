Что скрывает новая версия Qashqai? – Инновации и свежий взгляд на гибриды

6 января 2026, 08:54
Nissan Qashqai 2026 выходит в Австралии с уникальным «5-в-1» силовым агрегатом
Nissan Qashqai 2026 выходит в Австралии с уникальным «5-в-1» силовым агрегатом
Nissan готовит к старту Qashqai 2026 года с необычным гибридным мотором. Модель обещает мгновенный отклик и отсутствие переключения передач. В линейке появился новый базовый вариант. Производитель обещает улучшенную динамику и экономичность. Подробности о комплектациях и ценах уже известны.
В 2026 году для австралийского рынка готовится обновленный Nissan Qashqai. Главной инновацией является уникальный силовой агрегат «5-в-1», сочетающий в одном блоке электромотор, генератор, инвертор, увеличитель и редуктор. Этот гибридный комплекс обеспечивает плавную динамику без переключения передач.
Система построена вокруг 1,5-литрового бензинового турбомотора-генератора, который заряжает батарею для электропривода колес. Это гарантирует тихий ход, отсутствие необходимости в розетке благодаря подзарядке на АЗС и рекуперативному торможению.
Новый агрегат обеспечивает впечатляющую топливную экономичность в 4,1 л/100 км и низкий уровень выбросов CO2 (92 г/км). Также отмечается рост мощности и снижение шума в салоне.
Автомобиль получил богатое стандартное оснащение, включая NissanConnect, комплекс систем безопасности, беспроводную зарядку, 12,3-дюймовый мультимедиа-экран, круговой обзор и двухзонный климат-контроль.
Линейка комплектаций расширилась базовой версией ST-L, снизившей стартовую цену. Продажи модели 2025 года прекращаются, и все внимание переключается на технологичную новинку, которая обещает задать новые стандарты в классе
Похожие материалы Ниссан
-
17.12.2025, 13:26
Девять самых доступных некитайских кроссоверов в России в 2025 году
В России появились новые кроссоверы не из Китая. Журналисты собрали самые интересные варианты. Некоторые из них продаются официально, другие - по параллельному импорту. Узнайте, какие модели можно найти дешевле 4 миллионов рублей.Читать далее
-
15.12.2025, 07:47
Проблемы с трансмиссией и не только: опыт владельцев Nissan Qashqai первого поколения
Владельцы Nissan Qashqai делятся впечатлениями о надежности и эксплуатации. Некоторые отмечают серьезные сложности с коробкой передач. Другие сталкиваются с неожиданными нюансами в повседневном использовании. Подробности в материале.Читать далее
-
08.12.2025, 17:59
Nissan Qashqai в кузове седан: фантазия или реальный конкурент Sentra в Европе
Nissan готовит перемены в модельной линейке. В Северной Америке остаются только седаны, но их дни сочтены. В Европе обсуждают возможный дебют Qashqai в кузове седан. Что ждет поклонников марки – интрига сохраняется.Читать далее
-
03.12.2025, 15:19
Семь кроссоверов, которые не подведут даже после двух перепродаж
Эксперты разобрали, какие субкомпактные кроссоверы сохраняют надежность даже у третьих владельцев. Не все популярные модели оказались в списке. Некоторые варианты удивят даже опытных автомобилистов. Проверьте, есть ли ваш фаворит.Читать далее
-
19.11.2025, 15:38
Euro NCAP разбил 23 новинки: кто получил высший балл безопасности
Европейцы проверили безопасность новых машин. Результаты тестов удивили многих экспертов. Не все новинки оказались надежными. Узнайте, кто получил высшую оценку, а кто провалил испытания на прочность.Читать далее
-
10.10.2025, 16:09
Какие японские машины не подорожают из-за нового утильсбора с 1 ноября 2025 года
Власти готовят новые правила для водителей. Импортные автомобили могут сильно подорожать. Но не все модели попадут под удар. Мы нашли несколько интересных вариантов. Они сохранят свою привлекательную цену. Узнайте, на что обратить внимание.Читать далее
-
08.10.2025, 15:12
Обновленный Nissan Qashqai китайской сборки вернулся в Россию с ценой от 2 миллионов
Популярный кроссовер снова доступен в России. Его привозят по параллельному импорту. Автомобиль получил свежий дизайн. Комплектация приятно удивляет. Но есть важные нюансы покупки. Стоит ли он своих денег?Читать далее
-
27.08.2025, 11:16
Nissan представил третье поколение e-POWER с уникальной технологией холодного напыления
Nissan внедрил в третье поколение гибридной системы e-POWER уникальную технологию холодного напыления седел клапанов. Это позволило повысить эффективность, снизить выбросы и сделать Qashqai тише и экономичнее. Вскоре технология появится и на других моделях.Читать далее
-
10.09.2024, 16:48
Во Франции Nissan Qashqai с водителем прыгнул с тарзанки и попал в Книгу рекордов Гиннесса
В рекламных роликах Nissan Qashqai катается на скейтборде, занимается серфингом и играет в пейнтбол, поэтому прыжок с тарзанки выглядит вполне логичным следующим шагом. Подготовка трюка заняла всего месяц, но повторять его не советуем.Читать далее
-
08.02.2023, 00:01
Китайский кроссовер впервые стал лидером британского авторынка
Компактному и недорогому китайскому кроссоверу удалось потеснить на британском авторынке маститых конкурентов из Volkswagen и Nissan и по результатам января 2023 года занять первое место в рейтинге продаж.Читать далее
Похожие материалы Ниссан
-
17.12.2025, 13:26
Девять самых доступных некитайских кроссоверов в России в 2025 году
В России появились новые кроссоверы не из Китая. Журналисты собрали самые интересные варианты. Некоторые из них продаются официально, другие - по параллельному импорту. Узнайте, какие модели можно найти дешевле 4 миллионов рублей.Читать далее
-
15.12.2025, 07:47
Проблемы с трансмиссией и не только: опыт владельцев Nissan Qashqai первого поколения
Владельцы Nissan Qashqai делятся впечатлениями о надежности и эксплуатации. Некоторые отмечают серьезные сложности с коробкой передач. Другие сталкиваются с неожиданными нюансами в повседневном использовании. Подробности в материале.Читать далее
-
08.12.2025, 17:59
Nissan Qashqai в кузове седан: фантазия или реальный конкурент Sentra в Европе
Nissan готовит перемены в модельной линейке. В Северной Америке остаются только седаны, но их дни сочтены. В Европе обсуждают возможный дебют Qashqai в кузове седан. Что ждет поклонников марки – интрига сохраняется.Читать далее
-
03.12.2025, 15:19
Семь кроссоверов, которые не подведут даже после двух перепродаж
Эксперты разобрали, какие субкомпактные кроссоверы сохраняют надежность даже у третьих владельцев. Не все популярные модели оказались в списке. Некоторые варианты удивят даже опытных автомобилистов. Проверьте, есть ли ваш фаворит.Читать далее
-
19.11.2025, 15:38
Euro NCAP разбил 23 новинки: кто получил высший балл безопасности
Европейцы проверили безопасность новых машин. Результаты тестов удивили многих экспертов. Не все новинки оказались надежными. Узнайте, кто получил высшую оценку, а кто провалил испытания на прочность.Читать далее
-
10.10.2025, 16:09
Какие японские машины не подорожают из-за нового утильсбора с 1 ноября 2025 года
Власти готовят новые правила для водителей. Импортные автомобили могут сильно подорожать. Но не все модели попадут под удар. Мы нашли несколько интересных вариантов. Они сохранят свою привлекательную цену. Узнайте, на что обратить внимание.Читать далее
-
08.10.2025, 15:12
Обновленный Nissan Qashqai китайской сборки вернулся в Россию с ценой от 2 миллионов
Популярный кроссовер снова доступен в России. Его привозят по параллельному импорту. Автомобиль получил свежий дизайн. Комплектация приятно удивляет. Но есть важные нюансы покупки. Стоит ли он своих денег?Читать далее
-
27.08.2025, 11:16
Nissan представил третье поколение e-POWER с уникальной технологией холодного напыления
Nissan внедрил в третье поколение гибридной системы e-POWER уникальную технологию холодного напыления седел клапанов. Это позволило повысить эффективность, снизить выбросы и сделать Qashqai тише и экономичнее. Вскоре технология появится и на других моделях.Читать далее
-
10.09.2024, 16:48
Во Франции Nissan Qashqai с водителем прыгнул с тарзанки и попал в Книгу рекордов Гиннесса
В рекламных роликах Nissan Qashqai катается на скейтборде, занимается серфингом и играет в пейнтбол, поэтому прыжок с тарзанки выглядит вполне логичным следующим шагом. Подготовка трюка заняла всего месяц, но повторять его не советуем.Читать далее
-
08.02.2023, 00:01
Китайский кроссовер впервые стал лидером британского авторынка
Компактному и недорогому китайскому кроссоверу удалось потеснить на британском авторынке маститых конкурентов из Volkswagen и Nissan и по результатам января 2023 года занять первое место в рейтинге продаж.Читать далее