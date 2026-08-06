Кроссовер-рекордсмен: Nissan Qashqai e-POWER преодолел 1980 км на одном баке и попал в Книгу Гиннеса

Nissan Qashqai e-POWER установил мировой рекорд по дальности хода без подзарядки

Nissan Qashqai e-POWER совершил уникальное путешествие по Колумбии, преодолев 1 230 миль без дозаправки и внешней подзарядки. Этот рекорд подчеркивает новые возможности гибридных технологий и может повлиять на рынок SUV уже в ближайшие годы.

Nissan Qashqai e-POWER совершил уникальное путешествие по Колумбии, преодолев 1 230 миль без дозаправки и внешней подзарядки. Этот рекорд подчеркивает новые возможности гибридных технологий и может повлиять на рынок SUV уже в ближайшие годы.

Рынок гибридных автомобилей продолжает удивлять: Nissan Qashqai e-POWER совершил беспрецедентный автопробег в Колумбии, преодолев 1 230 миль (1 980 км) на одном баке топлива. Это достижение официально признано Книгой рекордов Гиннеса и стало новым ориентиром для сегмента внедорожников.

Технология e-POWER, разработанная японским автопроизводителем, отличается от классических гибридов. Здесь бензиновый двигатель не связан напрямую с колесами - он работает исключительно как генератор, обеспечивая питание электромотора. Такая схема позволяет использовать преимущества электротяги без необходимости поиска зарядных станций, а система рекуперации энергии дополнительно увеличивает запас хода.

Маршрут рекордного пробега из Боготы в Карибское побережье, проходил по сложным дорожным и климатическим условиям. Представители Книги рекордов Гиннеса сопровождают автомобиль на каждой стадии, фиксируя соблюдение всех требований. Однако Nissan не раскрывает детали по времени или количеству остановок, что оставляет место для обсуждений среди автолюбителей.

Интересно, что гибридная система e-POWER уже доступна во многих странах, но пока не поставляется в США. Ожидается, что американский рынок впервые познакомится с этим изделием в модели Rogue, запуск которой намечен на конец года. В третьем поколении e-POWER использует 1,5-литровый турбомотор, обеспечивающий экономию топлива до 16% по сравнению с аналогами версий. Для Qashqai это означает расход около 4,5 литра на 100 км (52 мили на галлон).

Рекорд Nissan Qashqai e-POWER выглядит особенно показательным на фоне новостей о сложностях с выходом новых моделей, как это произошло с электрическим кроссовером Lotus Eletre из-за тарифных ограничений на конечном рынке .

Гибриды с увеличенным запасом хода способны обеспечить экономию и независимость от электросетей, что делает их привлекательными для регионов со сложной логистикой. Кроме того, мировой рекорд Qashqai e-POWER может подтолкнуть других производителей к развитию аналогичных систем, что в перспективе расширит выбор для покупателей и повысит конкуренцию на рынке внедорожников.