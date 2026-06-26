Замена Haval Jolion и Belgee X50: преимущества Nissan Qashqai (Glory) из Китая за 1,69 млн рублей

Nissan Qashqai (Glory) из Китая: старт продаж в РФ и ценовые особенности

На российском рынке появился Nissan Qashqai (Glory) из Китая - кроссовер с привлекательной ценой и богатым оснащением. Модель уже доступна для заказа, а разброс цен по регионам и сравнение с конкурентами делают новинку особенно интересной для покупателей.

На российском рынке появился Nissan Qashqai (Glory) из Китая - кроссовер с привлекательной ценой и богатым оснащением. Модель уже доступна для заказа, а разброс цен по регионам и сравнение с конкурентами делают новинку особенно интересной для покупателей.

Появление Nissan Qashqai (Glory) на российском рынке вызвало интерес среди тех, кто ищет современный кроссовер по разумной цене. В условиях, когда большинство моделей в сегменте дорожают, предложение от 1,69 млн рублей выглядит особенно актуально. По информации «Автоновости дня», речь идёт о рестайлинговой версии второго поколения, выпускаемой на заводе Dongfeng-Nissan в Китае под именем Glory. Уже сейчас автомобиль можно приобрести как под заказ, так и из наличия (с документами) у дилеров.

При этом Qashqai Glory отличается не только ценой, но и оснащением. Например, Haval Jolion даже в предыдущих версиях стоит от двух миллионов рублей, а обновлённый вариант — ещё дороже. Белорусский Belgee X50 стартует с отметки 2,48 млн рублей без учёта скидок. В комплектации Qashqai за 1,69 млн рублей уже установлены салон с экокожей, мультируль, климат-контроль, медиасистема с сенсорным экраном и полностью светодиодная оптика. За доплату в 100 тысяч рублей доступна версия Leading с панорамной крышей, электроприводом передних сидений и кожаной отделкой руля.

Однако цены на Qashqai Glory варьируются в зависимости от региона. В Красноярске и Новосибирске автомобиль под заказ обойдётся в 1,93–1,96 млн рублей, в Санкт-Петербурге — около 2 млн, а в Хабаровске, Кирове или Уфе — чуть выше двух миллионов. В Москве, Кемерово и Казани минимальная цена достигает 2,2–2,25 млн рублей. Такой разброс связан со сложностями логистики и дополнительными расходами на доставку.

В наличии в стране сейчас более сотни таких кроссоверов, но их стоимость выше, чем при заказе. Например, в Сургуте автомобиль с документами продаётся за 2,3 млн рублей, в Челябинске, Уфе или Чебоксарах — примерно за 2,38 млн, а в Белгороде и Краснодаре цена доходит до 2,55–2,6 млн рублей. Qashqai Glory можно найти в большинстве крупных городов, включая Екатеринбург, Омск, Москву, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.

Nissan Qashqai (Glory) становится одной из наиболее доступных и хорошо оснащённых моделей в своём сегменте. На фоне роста цен и ограниченности выбора это предложение может заинтересовать широкий круг автолюбителей, особенно тех, кто ищет баланс между стоимостью, оснащением и надёжностью. Важно отметить, что подобные новинки задают новые стандарты для рынка и подталкивают производителей к пересмотру ценовой политики.

Технически все «китайские» Qashqai оснащены 2-литровым атмосферным двигателем мощностью 140 л.с., вариатором и передним приводом. Такая конфигурация обеспечивает надёжность и простоту обслуживания, что особенно важно для российских условий эксплуатации. Для сравнения: на рынке уже появляются проекты локализации китайских моделей — например, Sollers S9, созданный на базе JAC JS9 , что поддерживает тенденцию на расширение ассортимента доступных кроссоверов.