Замена Haval Jolion и Belgee X50: преимущества Nissan Qashqai (Glory) из Китая за 1,69 млн рублей

Кроссовер из Китая: в РФ стартовали продажи Nissan Qashqai по цене от 1,69 млн рублей

На российском рынке появился Nissan Qashqai (Glory) из Китая с ценой от 1,69 млн рублей. Новинка уже доступна для заказа и покупки, а ее оснащение и стоимость заметно выделяются на фоне конкурентов. Разбираемся, чем интересен этот кроссовер и как формируются цены в разных городах.

Появление Nissan Qashqai (Glory) на российском рынке стало настоящим событием для тех, кто ищет доступный и современный кроссовер. На фоне подорожания большинства моделей в сегменте предложение по цене от 1,69 млн рублей выглядит особенно заманчиво. Как сообщает «Автоновости дня», речь идет о обновленной версии второго поколения, которую в Китае выпускают под именем Glory на заводе Dongfeng-Nissan. Уже сейчас автомобиль можно приобрести как под заказ, так и из наличия у дилеров.

Для сравнения, популярный Haval Jolion даже в прошлых версиях стоит от двух миллионов рублей, а за обновленную модель просят еще больше. Белорусский Belgee X50 и вовсе стартует с отметки 2,48 млн рублей без скидок. На этом фоне базовая комплектация Qashqai за 1,69 млн рублей выглядит крайней выгодной. В этой версии уже есть салон с экокожей, мультируль, климат-контроль, медиасистема с сенсорным экраном и полностью светодиодная оптика. За дополнительную плату в 100 тысяч рублей можно получить версию Leading с панорамной крышей, электроприводом передних сидений и кожаной отделкой руля.

Однако в зависимости от региона стоимость авто увеличивается. В Красноярске и Новосибирске цена под заказ составляет от 1,93 до 1,96 миллиона рублей, в Санкт-Петербурге - уже около 2 миллионов, а в Хабаровске, Кирове или Уфе - чуть выше двух миллионов. В Москве, Кемерово и Казани минимальная цена достигает 2,2-2,25 млн рублей. Это связано с логистикой и дополнительными расходами на доставку.

В наличии по всей стране сейчас более сотни таких кроссоверов, но их стоимость выше, чем при заказе. Например, в Сургуте автомобиль с документами можно приобрести за 2,3 млн рублей, в Челябинске, Уфе или Чебоксарах - примерно за 2,38 млн, а в Белгороде и Краснодаре цена доходит до 2,55-2,6 млн рублей. Qashqai Glory можно найти в большинстве крупных городов, включая Екатеринбург, Омск, Москву, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.

Технически все «китайские» Qashqai оснащены атмосферным двигателем объемом 2 литра мощностью 140 л.с., который работает в паре с вариатором и передним приводом. Такой набор надежности обеспечивает и простоту обслуживания, что особенно важно для российских условий эксплуатации.

Таким образом, Nissan Qashqai (Glory) становится одним из наиболее доступных и оснащенных кроссоверов на рынке, представляющим интересную альтернативу как китайским, так и белорусским конкурентам. На фоне роста цен и ограниченного выбора в сегменте это предложение может стать находкой для многих автолюбителей.