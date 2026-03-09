Замена Haval Jolion и Belgee X50: преимущества Nissan Qashqai (Glory) из Китая за 1,69 млн рублей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rox Saab Samsung Seat Skoda Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye ВАЗ (Lada) ВИС ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 марта 2026, 06:23

Кроссовер из Китая: в РФ стартовали продажи Nissan Qashqai по цене от 1,69 млн рублей

Кроссовер из Китая: в РФ стартовали продажи Nissan Qashqai по цене от 1,69 млн рублей

Замена Haval Jolion и Belgee X50: преимущества Nissan Qashqai (Glory) из Китая за 1,69 млн рублей

Кроссовер из Китая: в РФ стартовали продажи Nissan Qashqai по цене от 1,69 млн рублей

На российском рынке появился Nissan Qashqai (Glory) из Китая с ценой от 1,69 млн рублей. Новинка уже доступна для заказа и покупки, а ее оснащение и стоимость заметно выделяются на фоне конкурентов. Разбираемся, чем интересен этот кроссовер и как формируются цены в разных городах.

На российском рынке появился Nissan Qashqai (Glory) из Китая с ценой от 1,69 млн рублей. Новинка уже доступна для заказа и покупки, а ее оснащение и стоимость заметно выделяются на фоне конкурентов. Разбираемся, чем интересен этот кроссовер и как формируются цены в разных городах.

Появление Nissan Qashqai (Glory) на российском рынке стало настоящим событием для тех, кто ищет доступный и современный кроссовер. На фоне подорожания большинства моделей в сегменте предложение по цене от 1,69 млн рублей выглядит особенно заманчиво. Как сообщает «Автоновости дня», речь идет о обновленной версии второго поколения, которую в Китае выпускают под именем Glory на заводе Dongfeng-Nissan. Уже сейчас автомобиль можно приобрести как под заказ, так и из наличия у дилеров.

Для сравнения, популярный Haval Jolion даже в прошлых версиях стоит от двух миллионов рублей, а за обновленную модель просят еще больше. Белорусский Belgee X50 и вовсе стартует с отметки 2,48 млн рублей без скидок. На этом фоне базовая комплектация Qashqai за 1,69 млн рублей выглядит крайней выгодной. В этой версии уже есть салон с экокожей, мультируль, климат-контроль, медиасистема с сенсорным экраном и полностью светодиодная оптика. За дополнительную плату в 100 тысяч рублей можно получить версию Leading с панорамной крышей, электроприводом передних сидений и кожаной отделкой руля.

Однако в зависимости от региона стоимость авто увеличивается. В Красноярске и Новосибирске цена под заказ составляет от 1,93 до 1,96 миллиона рублей, в Санкт-Петербурге - уже около 2 миллионов, а в Хабаровске, Кирове или Уфе - чуть выше двух миллионов. В Москве, Кемерово и Казани минимальная цена достигает 2,2-2,25 млн рублей. Это связано с логистикой и дополнительными расходами на доставку.

В наличии по всей стране сейчас более сотни таких кроссоверов, но их стоимость выше, чем при заказе. Например, в Сургуте автомобиль с документами можно приобрести за 2,3 млн рублей, в Челябинске, Уфе или Чебоксарах - примерно за 2,38 млн, а в Белгороде и Краснодаре цена доходит до 2,55-2,6 млн рублей. Qashqai Glory можно найти в большинстве крупных городов, включая Екатеринбург, Омск, Москву, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.

Технически все «китайские» Qashqai оснащены атмосферным двигателем объемом 2 литра мощностью 140 л.с., который работает в паре с вариатором и передним приводом. Такой набор надежности обеспечивает и простоту обслуживания, что особенно важно для российских условий эксплуатации.

Таким образом, Nissan Qashqai (Glory) становится одним из наиболее доступных и оснащенных кроссоверов на рынке, представляющим интересную альтернативу как китайским, так и белорусским конкурентам. На фоне роста цен и ограниченного выбора в сегменте это предложение может стать находкой для многих автолюбителей.

Упомянутые модели: Nissan Qashqai (от 1 154 000 Р), Haval Jolion (от 1 259 000 Р), Belgee X50
Упомянутые марки: Nissan, Haval, Belgee
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ниссан, Хавейл, Белджи

Похожие материалы Ниссан, Хавейл, Белджи

Как сэкономить до 20% топлива: реальные советы для водителей в 2026 году
«Ялта» вместо «Запорожца»: Феномен экспортного успеха советского ЗАЗ-965
Чем «Москвич 3» отличается от JAC JS4: разбираем все доработки для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Екатеринбург Самара Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться