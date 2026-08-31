Почему Nissan не спешит с электрификацией Qashqai - все детали обновления

Nissan Qashqai нового поколения: гибриды и свежий облик без революций

Nissan завершает работу над кроссовером Qashqai четвертого поколения. Модель сохранит узнаваемый стиль. Ожидаются гибридные моторы и новые технологии. Дебют намечен на ближайшие годы.

Nissan завершает работу над кроссовером Qashqai четвертого поколения. Модель сохранит узнаваемый стиль. Ожидаются гибридные моторы и новые технологии. Дебют намечен на ближайшие годы.

Компания Nissan завершает разработку следующей генерации кроссовера Qashqai, который должен стать ключевым игроком в условиях ужесточения экологических стандартов и экономических вызовов на европейском рынке. Несмотря на ожидания полного перехода к электромобилям, производитель решил сохранить классическую платформу и сделать ставку на гибридные силовые установки.

Внешность автомобиля практически не изменится: силуэт останется узнаваемым, а основные перемены затронут переднюю часть кузова. Здесь появится более выразительная решетка радиатора и современная оптика в духе концепт-кара Hyper Urban. В салоне ожидается внедрение решений, позаимствованных у Nissan Leaf: увеличенные экраны мультимедиа и минималистичная передняя панель придадут интерьеру актуальный вид.

Как отмечают специалисты, такой подход позволяет сохранить простоту обслуживания и ремонтопригодность, что особенно важно для массовых моделей. Это также поддерживает интерес на вторичном рынке, ведь преемственность поколений способствует стабильному спросу на автомобили с пробегом.

Техническая часть нового Qashqai будет строиться вокруг гибридных технологий. В линейке появятся бензиновые версии с 48-вольтовым стартер-генератором, а также система e-Power нового поколения, где двигатель внутреннего сгорания работает исключительно как генератор для подзарядки батареи. Такой компромисс позволяет соответствовать стандарту Евро-7 и одновременно снизить затраты на разработку полностью электрической версии.

Важной особенностью станет расширение цифровых функций и внедрение новых электронных ассистентов. Однако усложнение электроники требует более квалифицированного обслуживания, что может повлиять на стоимость эксплуатации, особенно в регионах с суровым климатом.

Официальный дебют обновленного Qashqai запланирован на конец 2026 года. Производство будет сосредоточено на британском заводе, где компания уже реализует программу модернизации и ищет поддержку со стороны государства.

Эксперты считают, что чрезмерная технологичность может отпугнуть часть покупателей, привыкших к простым и надежным решениям. Однако если Nissan удастся сохранить баланс между современными возможностями и традиционной выносливостью, модель останется одной из самых востребованных в сегменте.

Интерес к японским кроссоверам по-прежнему высок, в том числе благодаря поставкам через совместные предприятия и параллельный импорт. Сохранение узнаваемых черт и проверенных технологий делает Qashqai привлекательным выбором для широкой аудитории.

Ожидается, что новый Qashqai не станет полностью электрическим, а сохранит гибридные версии. Размеры автомобиля останутся прежними, а продажи стартуют вскоре после мировой премьеры.