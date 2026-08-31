Почему Nissan не спешит с электрификацией Qashqai - все детали обновления

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Baojun BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

31 августа 2026, 09:25

Nissan Qashqai нового поколения: гибриды и свежий облик без революций

Nissan Qashqai нового поколения: гибриды и свежий облик без революций

Почему Nissan не спешит с электрификацией Qashqai - все детали обновления

Nissan Qashqai нового поколения: гибриды и свежий облик без революций

Nissan завершает работу над кроссовером Qashqai четвертого поколения. Модель сохранит узнаваемый стиль. Ожидаются гибридные моторы и новые технологии. Дебют намечен на ближайшие годы.

Nissan завершает работу над кроссовером Qashqai четвертого поколения. Модель сохранит узнаваемый стиль. Ожидаются гибридные моторы и новые технологии. Дебют намечен на ближайшие годы.

Компания Nissan завершает разработку следующей генерации кроссовера Qashqai, который должен стать ключевым игроком в условиях ужесточения экологических стандартов и экономических вызовов на европейском рынке. Несмотря на ожидания полного перехода к электромобилям, производитель решил сохранить классическую платформу и сделать ставку на гибридные силовые установки.

Внешность автомобиля практически не изменится: силуэт останется узнаваемым, а основные перемены затронут переднюю часть кузова. Здесь появится более выразительная решетка радиатора и современная оптика в духе концепт-кара Hyper Urban. В салоне ожидается внедрение решений, позаимствованных у Nissan Leaf: увеличенные экраны мультимедиа и минималистичная передняя панель придадут интерьеру актуальный вид.

Как отмечают специалисты, такой подход позволяет сохранить простоту обслуживания и ремонтопригодность, что особенно важно для массовых моделей. Это также поддерживает интерес на вторичном рынке, ведь преемственность поколений способствует стабильному спросу на автомобили с пробегом.

Техническая часть нового Qashqai будет строиться вокруг гибридных технологий. В линейке появятся бензиновые версии с 48-вольтовым стартер-генератором, а также система e-Power нового поколения, где двигатель внутреннего сгорания работает исключительно как генератор для подзарядки батареи. Такой компромисс позволяет соответствовать стандарту Евро-7 и одновременно снизить затраты на разработку полностью электрической версии.

Важной особенностью станет расширение цифровых функций и внедрение новых электронных ассистентов. Однако усложнение электроники требует более квалифицированного обслуживания, что может повлиять на стоимость эксплуатации, особенно в регионах с суровым климатом.

Официальный дебют обновленного Qashqai запланирован на конец 2026 года. Производство будет сосредоточено на британском заводе, где компания уже реализует программу модернизации и ищет поддержку со стороны государства.

Эксперты считают, что чрезмерная технологичность может отпугнуть часть покупателей, привыкших к простым и надежным решениям. Однако если Nissan удастся сохранить баланс между современными возможностями и традиционной выносливостью, модель останется одной из самых востребованных в сегменте.

Интерес к японским кроссоверам по-прежнему высок, в том числе благодаря поставкам через совместные предприятия и параллельный импорт. Сохранение узнаваемых черт и проверенных технологий делает Qashqai привлекательным выбором для широкой аудитории.

Ожидается, что новый Qashqai не станет полностью электрическим, а сохранит гибридные версии. Размеры автомобиля останутся прежними, а продажи стартуют вскоре после мировой премьеры.

Упомянутые модели: Nissan Qashqai (от 1 154 000 Р)
Упомянутые марки: Nissan
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ниссан

Похожие материалы Ниссан

Сентябрь 2026: какие перемены ждут россиян в законах и правилах
70% локализации: российский электромобиль «Атом» стартует с рекордным показателем
Tenet A8 выходит на рынок: комплектации, цены и особенности для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
Пикапы
Changan Explorer и еще 81 модель
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новороссийск Иркутск Иваново
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться