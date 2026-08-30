Знакомые пропорции, свежий стиль: чего ждать от следующего поколения Nissan Qashqai?

30 августа 2026, 18:04
Nissan Qashqai нового поколения: первые детали и неожиданные перемены в стратегии
Nissan Qashqai нового поколения: первые детали и неожиданные перемены в стратегии
Nissan Qashqai нового поколения сняли на тестах: специалисты уже заметили, что революции ждать не стоит. Какие перемены все же готовят японцы, почему электроверсия оказалась под вопросом и что это значит для рынка - объясняем, что важно знать сейчас.
Для российских автолюбителей новость о новом поколении Nissan Qashqai имеет особое значение: модель долгое время была одной из самых востребованных в своем сегменте, а любые перемены в ее конструкции или стратегии могут повлиять на выбор покупателей и расстановку сил на рынке.
Судя по свежим шпионским снимкам, Nissan Qashqai следующей генерации не станет радикально отличаться от предшественника. Эксперты, изучившие фотографии тестовых образцов под плотным камуфляжем, отмечают сохранение узнаваемых пропорций и габаритов. Из заметных изменений выделяют лишь новую форму радиаторной решетки и переработанный передний бампер. Внутри же ожидается оформление в духе электрокара Nissan Leaf, что может добавить свежести привычному интерьеру.
Техническая часть также не сулит революции. Как пишет Российская Газета, японский производитель решил отказаться от идеи выпускать Qashqai исключительно на электротяге - по мнению аналитиков, причиной стали финансовые трудности компании. Вместо этого ставка делается на расширение цифровых функций и внедрение новых электронных ассистентов, что должно повысить комфорт и безопасность эксплуатации.
Интересно, что планы по запуску электрической версии Qashqai на заводе в Сандерленде, одобренные британским правительством еще в 2023 году, оказались под угрозой из-за масштабной реструктуризации Nissan. Сейчас компания ведет переговоры с Лондоном о дополнительной поддержке, чтобы скорректировать стратегию развития предприятия. Подобные сложности с обновлением модельного ряда уже приводили к отставанию от конкурентов, как это отмечалось в материале о росте продаж Audi в России.
Чтобы соответствовать будущим экологическим стандартам «Евро-7», бензиновые версии Qashqai получат мягкий гибрид - 48-вольтовый стартер-генератор. Кроме того, модернизированная система Nissan e-Power, где бензиновый турбомотор работает исключительно как генератор для электродвигателя, также останется в линейке. Это позволит предложить покупателям более экономичные и экологичные варианты без перехода на полноценную электрификацию.
Официальная премьера нового Nissan Qashqai ожидается до конца 2026 года. Для справки: Qashqai - одна из ключевых моделей Nissan в Европе, а ее обновление всегда вызывает интерес у экспертов и покупателей. Важно отметить, что сохранение привычной архитектуры и отказ от полной электрификации могут быть вынужденной мерой на фоне глобальных перемен в автопроме. В ближайшие годы конкуренция в сегменте кроссоверов только усилится, и от того, насколько удачно Nissan реализует обновление, будет зависеть ее позиция на рынке.
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