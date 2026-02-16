Сравниваем оснащение, цены и технические нюансы Qashqai и X-Trail для реальных условий эксплуатации

Nissan Qashqai против X-Trail: что выбрать при одинаковом бюджете и разных комплектациях

Два самых популярных кроссовера Nissan в России - Qashqai и X-Trail - конкурируют не только по продажам, но и по возможностям. Разбираемся, какой из них выгоднее выбрать при одинаковом бюджете, учитывая оснащение и технические детали.

На российском рынке, переживающем непростые времена, особую актуальность приобретает сравнение двух бестселлеров Nissan — компактного Qashqai и более крупного X-Trail. Их популярность объясняется не только силой бренда, но и удачным сочетанием цены и характеристик.

Модели занимают соседние позиции в рейтинге продаж, что ставит покупателя перед непростым выбором. При ограниченном бюджете приходится решать, что важнее: максимально оснащенный компактный кроссовер или более просторный автомобиль с базовым набором опций.

Фото: Nissan

Под капотом Qashqai доступны бензиновые моторы 1.2 (115 сил) и 2.0 (144 силы), а также 1.6-литровый дизель (130 сил). В свою очередь, X-Trail предлагает те же 2.0 и дизель, но имеет эксклюзивный 2.5-литровый бензиновый агрегат мощностью 171 лошадиную силу.

Диапазоны цен на модели пересекаются, но разница между начальными версиями составляет около 300 тысяч рублей в пользу Qashqai. Однако базовый X-Trail уже имеет в арсенале двухзонный климат-контроль, обогрев стекла, круиз-контроль и шесть подушек безопасности, в то время как младшая версия Qashqai довольствуется ручным кондиционером.

В среднем ценовом сегменте Qashqai берет реванш, предлагая за те же деньги современные технологии. Речь идет о светодиодных фарах, мультимедиа с навигацией и датчиках света с дождем, которые на X-Trail появляются только в более дорогих исполнениях.

Если же приоритетом является вместительность, доплата за X-Trail считается оправданной. За нее покупатель получает не только просторный салон и багажник, но и уникальные функции вроде электропривода двери багажника, недоступные для младшей модели.

Таким образом, финальный выбор сводится к компромиссу между компактностью и оснащением у Qashqai против простора и статуса модели классом выше у X-Trail. Любителям динамики стоит обратить внимание на версию X-Trail с 2.5-литровым двигателем, которая стоит лишь немногим дороже топового Qashqai.