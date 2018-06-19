19 июня 2018, 09:42
Nissan Qashqai сменит поколение в 2020 году
Компания Nissan планирует представить Qashqai третьего поколения через два года. Кроссовер получит новую платформу, адаптированную под гибридные силовые установки.
Nissan Qashqai
Выпускается с 2007 г.
Новый от 1 154 000 до 1 744 000 Р
Отзывов: 9
Инженеры собираются выпустить несколько видов гибридных версий автомобиля. По словам топ-менеджера Nissan, новый Qashqai предложат как с традиционной бензин-электрической силовой установкой, так и в плагин-гибридной модификации. Однако выпускать полностью электрическую версию Qashqai пока не планируется. По расчетам специалистов Nissan ее разработка является неоправданно затратной. Возможно позднее, компания все же выведет на рынок электрический компактный кроссовер, но в виде самостоятельной модели.
На петербургском заводе Nissan пока собирают дорестайлинговую версию Nissan Qashqai второго поколения. Автомобиль предлагается с тремя моторами на выбор: бензиновыми 1,2 литра (115 л.с.) и 2,0 литра (144 л.с.), а также с 1,6-литровым дизелем мощностью 130 сил. Цена базовой версии начинается от 1 173 000 рублей. До конца года на предприятии могут наладить сборку обновленной модификации Qashqai, которая уже продается по всему миру с весны 2017-го.
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