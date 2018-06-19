19 июня 2018, 09:42

Nissan Qashqai сменит поколение в 2020 году

Компания Nissan планирует представить Qashqai третьего поколения через два года. Кроссовер получит новую платформу, адаптированную под гибридные силовые установки.
^
Nissan Qashqai
Выпускается с 2007 г.
Новый от 1 154 000 до 1 744 000 Р
Отзывов: 9
Вице-президент европейского офиса Nissan по продуктовому планированию Понц Пандикутира сообщил, что третье поколение популярного кроссовера построят на новой архитектуре, специально разработанной с учетом возможной электрификации модели. Вполне вероятно, что за основу возьмут и серьезно переработают нынешнюю платформу CMF альянса Renault-Nissan. 

Инженеры собираются выпустить несколько видов гибридных версий автомобиля. По словам топ-менеджера Nissan, новый Qashqai предложат как с традиционной бензин-электрической силовой установкой, так и в плагин-гибридной модификации. Однако выпускать полностью электрическую версию Qashqai пока не планируется. По расчетам специалистов Nissan ее разработка является неоправданно затратной. Возможно позднее, компания все же выведет на рынок электрический компактный кроссовер, но в виде самостоятельной модели.

На петербургском заводе Nissan пока собирают дорестайлинговую версию Nissan Qashqai второго поколения. Автомобиль предлагается с тремя моторами на выбор: бензиновыми 1,2 литра (115 л.с.) и 2,0 литра (144 л.с.), а также с 1,6-литровым дизелем мощностью 130 сил. Цена базовой версии начинается от 1 173 000 рублей. До конца года на предприятии могут наладить сборку обновленной модификации Qashqai, которая уже продается по всему миру с весны 2017-го.
Новинки и концепт кары Ниссан Кашкай
Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Nissan Quashqai
Уважаемые водители автомобиля Кашкай 2014, подскажите плиз, может у кого было такое, при скорости от 70 ка в час и выше, начинает появляться скрежет как будто камешки по крыши стучат, чем больше скорость, тем чаше звук, как сбрасываешь до 50 - 60 скрипение пропадает, не пойму что это!
Евгений
Готовим сани: ТОП-5 автомобилей для зимы
Отличная подборка вариантов в преддверии зимы. Я долго раздумывал над кроссоверами, но выбор мой пал на Hyundai Creta. Конечно, хочется приобретать автомобиль с полной начинкой, жаль, что практически за каждую мелочь, которая является составной частью комфорта приходится доплачивать немалую сумму. Но ...
Виталий
Nissan сделал Juke из бумаги
Хоть из бумаги, хоть из чего - всё-равно Урод Уродович
Dan
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Nissan Автомудрость Nissan АвтоПитер Nissan Дизайн и тюнинг Nissan Новинки и концепт кары Nissan Новости и акции автосалонов Nissan Автосалоны и дилеры марки Nissan Аренда и прокат авто марки Nissan Автоклубы и форумы автозавчастей марки Nissan Автосервисы и магазины автозапчастей марки Nissan
Главные материалы
Тест-драйв Chevrolet Traverse: право сильных
Город для жителей: зачем нужны платные парковки?
Пользуетесь ли вы каршерингом?
Голосовать
Продажа Nissan Qashqai
Объявления о продаже Nissan Qashqai
Рейтинг по классам
Класс Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 8 моделей
Класс Грузопассажирские универсалы повышенной вместимости
Skoda Praktik и еще 8 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 25 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X6M и еще 1 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Nissan Qashqai сменит поколение в 2020 году
{{model_1559}}Вице-президент европейского офиса Nissan по продуктовому планированию Понц Пандикутира сообщил, что третье поколение популярного кроссовера построят на новой архитектуре, специально разработанной с учетом возможной электрификации модели. Вполне вероятно, что за основу возьмут и серьезно переработают нынешнюю платформу CMF альянса Renault-Nissan. Инженеры собираются выпустить несколько видов гибридных версий автомобиля. По словам топ-менеджера Nissan, новый Qashqai предложат как с традиционной бензин-электрической силовой установкой, так и в плагин-гибридной модификации. Однако выпускать полностью электрическую версию Qashqai пока не планируется. По расчетам специалистов Nissan ее разработка является неоправданно затратной. Возможно позднее, компания все же выведет на рынок электрический компактный кроссовер, но в виде самостоятельной модели.На петербургском заводе Nissan пока собирают дорестайлинговую версию Nissan Qashqai второго поколения. Автомобиль предлагается с тремя моторами на выбор: бензиновыми 1,2 литра (115 л.с.) и 2,0 литра (144 л.с.), а также с 1,6-литровым дизелем мощностью 130 сил. Цена базовой версии начинается от 1 173 000 рублей. До конца года на предприятии могут наладить сборку обновленной модификации Qashqai, которая уже продается по всему миру с весны 2017-го.
2018-06-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Сыктывкар Нефтекамск Ижевск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2018 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG