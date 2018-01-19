19 января 2018, 15:14

Nissan рассекретил концепт Xmotion

Nissan представил концепт-кар Xmotion, который демонстрирует развитие дизайнерского направления будущих компактных вседорожников. Автомобиль оснащен тремя рядами сидений и интеллектуальными технологиями нового поколения.
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  Nissan рассекретил концепт Xmotion Nissan Nissan рассекретил концепт Xmotion
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Экстерьер Xmotion отличают оригинальные U-образные блоки фар и фирменная радиаторная решетка Nissan с V-образным элементом, который символизирует движение. Автомобиль имеет массивные колеса с 21-дюймовыми легкосплавными дисками.

В интерьере насчитывается, в общей сложности, 7 цифровых дисплеев. Три главных экрана, а также два крайних расположены по всей ширине панели управления. Кроме того, внутри машины имеется цифровое внутреннее зеркало заднего вида на потолке и дисплей на центральной консоли. Управлять экранами можно с помощью жестов, движения глаз и голосовых команд.

Новая компоновка пассажирского салона «4+2» предполагает индивидуальные сиденья, установленные в три ряда. Интерьер в целом построен на изображении реки на полу, где центральная консоль играет роль моста. Консоль – стилистическая основа интерьера – использует традиционную японскую технику деревообработки. Ее можно видеть в столярных изделиях, используемых при строительстве храмов и святилищ.

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Nissan рассекретил концепт Xmotion
Экстерьер Xmotion отличают оригинальные U-образные блоки фар и фирменная радиаторная решетка Nissan с V-образным элементом, который символизирует движение. Автомобиль имеет массивные колеса с 21-дюймовыми легкосплавными дисками.В интерьере насчитывается, в общей сложности, 7 цифровых дисплеев. Три главных экрана, а также два крайних расположены по всей ширине панели управления. Кроме того, внутри машины имеется цифровое внутреннее зеркало заднего вида на потолке и дисплей на центральной консоли. Управлять экранами можно с помощью жестов, движения глаз и голосовых команд.Новая компоновка пассажирского салона «4+2» предполагает индивидуальные сиденья, установленные в три ряда. Интерьер в целом построен на изображении реки на полу, где центральная консоль играет роль моста. Консоль – стилистическая основа интерьера – использует традиционную японскую технику деревообработки. Ее можно видеть в столярных изделиях, используемых при строительстве храмов и святилищ.
2018-01-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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