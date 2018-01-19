Nissan рассекретил концепт Xmotion
Экстерьер Xmotion отличают оригинальные U-образные блоки фар и фирменная радиаторная решетка Nissan с V-образным элементом, который символизирует движение. Автомобиль имеет массивные колеса с 21-дюймовыми легкосплавными дисками.
В интерьере насчитывается, в общей сложности, 7 цифровых дисплеев. Три главных экрана, а также два крайних расположены по всей ширине панели управления. Кроме того, внутри машины имеется цифровое внутреннее зеркало заднего вида на потолке и дисплей на центральной консоли. Управлять экранами можно с помощью жестов, движения глаз и голосовых команд.
Новая компоновка пассажирского салона «4+2» предполагает индивидуальные сиденья, установленные в три ряда. Интерьер в целом построен на изображении реки на полу, где центральная консоль играет роль моста. Консоль – стилистическая основа интерьера – использует традиционную японскую технику деревообработки. Ее можно видеть в столярных изделиях, используемых при строительстве храмов и святилищ.
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