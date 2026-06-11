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Автор: Мария Степанова

11 июня 2026, 07:25

Nissan Rogue Hybrid e-Power 2027: новые детали, свежий дизайн и особенности гибридной системы

Nissan Rogue Hybrid e-Power 2027: новые детали, свежий дизайн и особенности гибридной системы

Все цвета и интерьер нового Nissan Rogue Hybrid e-Power 2027 - что изменилось и почему это важно

Nissan Rogue Hybrid e-Power 2027: новые детали, свежий дизайн и особенности гибридной системы

Nissan готовит к выпуску четвертое поколение кроссовера Rogue Hybrid e-Power, который обещает стать заметным игроком на рынке гибридов. Модель отличается уникальной гибридной системой, обновленным дизайном и расширенными возможностями для водителей. Почему этот автомобиль вызывает интерес у экспертов и что ждать от новинки - в нашем материале.

Nissan готовит к выпуску четвертое поколение кроссовера Rogue Hybrid e-Power, который обещает стать заметным игроком на рынке гибридов. Модель отличается уникальной гибридной системой, обновленным дизайном и расширенными возможностями для водителей. Почему этот автомобиль вызывает интерес у экспертов и что ждать от новинки - в нашем материале.

Появление информации о новом поколении Nissan Rogue Hybrid e-Power 2027 вызвало обсуждение среди автолюбителей и экспертов. Причина проста: модель обещает не только свежий взгляд на дизайн, но и внедрение уникальной гибридной технологии, которая может изменить расстановку сил в сегменте кроссоверов.

Интерес к новости подогревается тем, что Nissan в последнее время активно использует партнёрские решения с Mitsubishi. Например, нынешний Rogue Plug-In Hybrid по сути является слегка переработанным Mitsubishi Outlander PHEV. Однако уже в будущем компания анонсировала совершенно новый поворот развития — «Mobility Intelligence for Everyday Life», в рамках которого и был представлен прототип четвёртого поколения Rogue (или X-Trail для некоторых рынков).

Главная особенность нового Rogue Hybrid e-Power — фирменная гибридная система Nissan, в которой колёса приводятся в движение исключительно электромоторами, а бензиновый двигатель работает только как генератор. Такой подход отличает модель от классических гибридов и приближает её к концепции EREV (расширенный запас хода), хотя зарядного порта пока не предусмотрено. Ожидается, что автомобиль получит полный привод и мощность свыше 200 л.с., что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между экономичностью и динамикой.

Визуально новый Rogue стал крупнее и заметно «коробчатее», что позволяет увеличить запас внутреннего пространства. По данным виртуальных художников, активно работающих с CGI-рендерами, особое внимание уделяется разнообразию цветовых решений — как для кузова, так и для интерьера. Это может стать дополнительным плюсом для покупателей, ценящих индивидуальность и комфорт.

Интерьер пока остаётся предметом догадок, но эксперты отмечают, что Nissan, вероятно, сможет использовать современные материалы и расширенный функционал мультимедийной системы. В числе ожидаемых опций — цифровая приборная панель, продвинутые ассистенты водителя и улучшенная шумоизоляция.

На российском рынке интерес к новому Rogue Hybrid e-Power может быть обусловлен сразу несколькими факторами. Во-первых, гибридные кроссоверы становятся всё более востребованными на фоне роста цен на топливо и ужесточения экологических требований. Во-вторых, наличие полного привода и мощной гибридной установки делает модель актуальной для сложных дорожных условий. В-третьих, расширение цветовой палитры и улучшение интерьера могут привлечь тех, кто ценит не только практичность, но и стиль.

Nissan Rogue Hybrid e-Power 2027 выглядит как попытка компании занять прочные позиции в сегменте современных гибридных кроссоверов. Важно отметить, что система e-Power уже зарекомендовала себя на других рынках. Расширение ассортимента и внедрение новых технологий может усилить позиции бренда в России и в этом сегменте. Окончательные характеристики и цены будут представлены ближе к старту продаж, но уже сейчас модель вызывает интерес благодаря сочетанию инноваций и практичности.

Упомянутые модели: Nissan Rogue
Упомянутые марки: Nissan, Mitsubishi, Infiniti
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