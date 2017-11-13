Nissan Skyline GT-R R32 стал лучшим гоночным автомобилем Nismo
Фанаты Nissan назвали Skyline GT-R R32 победителем в рейтинге #NISMOtop20. Модель обогнала в рейтинге три гоночных GT-R: Nissan Nismo GT3, Skyline GT-R R34 и GT-R Nismo GT500.
Nissan Skyline
Выпускается с 1985 г.
Наибольшего успеха R32 добился у себя на родине. Skyline GT-R R32 победил во всех гонках чемпионата Japanese Touring Car Championship в сезонах 1990, 1991, 1992 и 1993 годов, принеся славу командам Hasemi и Impul.
На переход модели R32 в ранг культовых суперкаров сыграло и её включение в серию компьютерных игр Gran Turismo.
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