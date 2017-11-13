13 ноября 2017, 18:07

Nissan Skyline GT-R R32 стал лучшим гоночным автомобилем Nismo

Фанаты Nissan назвали Skyline GT-R R32 победителем в рейтинге #NISMOtop20. Модель обогнала в рейтинге три гоночных GT-R: Nissan Nismo GT3, Skyline GT-R R34 и GT-R Nismo GT500.
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Nissan Skyline GT-R R32 стал лучшим гоночным автомобилем Nismo Nissan Skyline

Nissan Skyline
Выпускается с 1985 г.
Skyline GT-R R32 выпускался всего 5 лет, но при этом успел завоевать победы в самых престижных чемпионатах на трех континентах. В Европе автомобиль победил в общем зачете в 24-часовой гонке Spa 24 1991 года. В том же году он стал чемпионом Australian Touring Car Championship и повторил этот успех в следующем году, а также дважды выиграл гонку Bathurst 1000 (в 1991 и 1992 годах).

Наибольшего успеха R32 добился у себя на родине. Skyline GT-R R32 победил во всех гонках чемпионата Japanese Touring Car Championship в сезонах 1990, 1991, 1992 и 1993 годов, принеся славу командам Hasemi и Impul.

На переход модели R32 в ранг культовых суперкаров сыграло и её включение в серию компьютерных игр Gran Turismo.

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живучие тормозные колодки
LYNXavto тоже долго проходят. Японские. и по цене демократичные. так что посмотри тоже.
VVasGaL
Отзыв о Nissan Skyline 2000 года
машина шикарная, резвая, маневренная...привлекает много внимания!!!
А
разбор Nissan Skyline GT Passage turbo
остатки и фото тут http:// izhevsk.ru/ forummessage/ 77/ 1737265.html
Andrei-M
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Nissan Skyline GT-R R32 стал лучшим гоночным автомобилем Nismo
{{model_2477}} Skyline GT-R R32 выпускался всего 5 лет, но при этом успел завоевать победы в самых престижных чемпионатах на трех континентах. В Европе автомобиль победил в общем зачете в 24-часовой гонке Spa 24 1991 года. В том же году он стал чемпионом Australian Touring Car Championship и повторил этот успех в следующем году, а также дважды выиграл гонку Bathurst 1000 (в 1991 и 1992 годах).Наибольшего успеха R32 добился у себя на родине. Skyline GT-R R32 победил во всех гонках чемпионата Japanese Touring Car Championship в сезонах 1990, 1991, 1992 и 1993 годов, принеся славу командам Hasemi и Impul.На переход модели R32 в ранг культовых суперкаров сыграло и её включение в серию компьютерных игр Gran Turismo.
2017-11-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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