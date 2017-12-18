18 декабря 2017, 10:41
Nissan Skyline GT-R V-Spec II Nür выставят на продажу
В рамках Токийского автосалона, который пройдет в январе следующего года, пройдут торги в отношении Nissan Skyline GT-R V-Spec II Nür с пробегом всего 10 км. Автомобиль 2002 года выпуска сохранил даже заводскую упаковку на креслах.
Nissan Skyline
Выпускается с 1985 г.
Под капотом находится 6-цилиндровый 2,6-литровый турбодвигатель мощностью 280 л. с. В паре с ним выступит 6-ступенчатая механическая трансмиссия. С такой «начинкой» автомобиль способен разогнаться до максимальных 300 км/ч.
Начальная стоимость лота не сообщается. Также пока не ясно, сколько организаторы планируют выручить за машину.
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Отзывы по теме
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