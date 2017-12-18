18 декабря 2017, 10:41

Nissan Skyline GT-R V-Spec II Nür выставят на продажу

В рамках Токийского автосалона, который пройдет в январе следующего года, пройдут торги в отношении Nissan Skyline GT-R V-Spec II Nür с пробегом всего 10 км. Автомобиль 2002 года выпуска сохранил даже заводскую упаковку на креслах.
^
  Nissan Skyline GT-R V-Spec II Nür выставят на продажу Nissan Skyline Nissan Skyline GT-R V-Spec II Nür выставят на продажу Nissan Skyline Nissan Skyline GT-R V-Spec II Nür выставят на продажу
3
фото
  

Nissan Skyline
Выпускается с 1985 г.
Уникальный автомобиль является одним из тысячи, принадлежащих серии Nür. От обычных спорткаров машина отличается жесткой заниженной подвеской, перенастроенной системой полного привода, дополнительными аэродинамическими элементами и карбоновым капотом. Также  модель имеет секундомер и возможность отображения параметров боковых и продольных ускорений на центральном дисплее.

Под капотом находится 6-цилиндровый 2,6-литровый турбодвигатель мощностью 280 л. с. В паре с ним выступит 6-ступенчатая механическая трансмиссия. С такой «начинкой» автомобиль способен разогнаться до максимальных 300 км/ч.

Начальная стоимость лота не сообщается. Также пока не ясно, сколько организаторы планируют выручить за машину.

Купить авто Ниссан Скайлайн

В избранное

Комментарии

Материал про

Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
живучие тормозные колодки
LYNXavto тоже долго проходят. Японские. и по цене демократичные. так что посмотри тоже.
VVasGaL
Отзыв о Nissan Skyline 2000 года
машина шикарная, резвая, маневренная...привлекает много внимания!!!
А
разбор Nissan Skyline GT Passage turbo
остатки и фото тут http:// izhevsk.ru/ forummessage/ 77/ 1737265.html
Andrei-M
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Nissan Автомудрость Nissan АвтоПитер Nissan Дизайн и тюнинг Nissan Новинки и концепт кары Nissan Новости и акции автосалонов Nissan Автосалоны и дилеры марки Nissan Аренда и прокат авто марки Nissan Автоклубы и форумы автозавчастей марки Nissan Автосервисы и магазины автозапчастей марки Nissan
Главные материалы
Вспоминаем Mitsubishi Colt образца 1990-х
Вернули засады и знак «Ш». Итоги 2017-го, часть I
Как вы благодарите водителя, пропустившего Вас вперед?
Голосовать
Продажа Nissan Skyline
Объявления о продаже Nissan Skyline
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные фургоны
ГАЗ 2818 и еще 11 моделей
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti QX и еще 20 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 26 моделей
Класс B Exclusive
Volkswagen Beetle и еще 4 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Nissan Skyline GT-R V-Spec II Nür выставят на продажу
{{model_2477}} Уникальный автомобиль является одним из тысячи, принадлежащих серии Nür. От обычных спорткаров машина отличается жесткой заниженной подвеской, перенастроенной системой полного привода, дополнительными аэродинамическими элементами и карбоновым капотом. Также  модель имеет секундомер и возможность отображения параметров боковых и продольных ускорений на центральном дисплее.Под капотом находится 6-цилиндровый 2,6-литровый турбодвигатель мощностью 280 л. с. В паре с ним выступит 6-ступенчатая механическая трансмиссия. С такой «начинкой» автомобиль способен разогнаться до максимальных 300 км/ч.Начальная стоимость лота не сообщается. Также пока не ясно, сколько организаторы планируют выручить за машину.
2017-12-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Чебоксары Омск Астрахань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG