Nissan меняет Skyline и ставит мощный мотор чтобы удивить всех

Nissan Skyline возвращается: механика, V6 и новый дизайн для легенды

Nissan готовит к выпуску обновленный Skyline - культовую модель, которую ждали многие. Автомобиль получит современный агрессивный облик, мощный V6 и механическую коробку передач. Почему японцы решились на такой шаг, какие детали уже раскрыты и что это значит для рынка - разбираемся, что скрывают тизеры и инсайды. Мало кто знает, но в США Skyline может выйти под другим именем.

Для российских автолюбителей новость о возвращении Nissan Skyline - не просто очередной анонс. Это сигнал, что даже в эпоху электромобилей и кроссоверов классические спортивные седаны с характером и историей способны вновь стать актуальными. Skyline всегда был символом японской инженерии и драйва, а теперь, спустя годы неопределенности, Nissan решает вернуть культовую модель на рынок с акцентом на традиционные ценности - мощный бензиновый мотор и механическую коробку передач.

Как сообщает Autonews, компания уже представила серию тизеров, которые раскрывают ключевые черты будущей новинки. Директор по дизайну Nissan Альфонсо Альбайса отметил, что новый Skyline вдохновлен прошлым, но не станет ретро-экспериментом. Внешность автомобиля обещает быть современной и агрессивной, с пропорциями, напоминающими классические версии. На тизерах заметны лаконичные формы, диодная оптика и узнаваемые круглые задние фонари, которые явно отсылают к Skyline 80-х годов. Также на кузове можно разглядеть надпись Skyline и эмблему S-версии, а вертикальные дневные ходовые огни добавляют динамики облику.

Рендеры демонстрируют более острые и угловатые линии, что отличает новинку от последних поколений с их сглаженными формами. Особенно выделяются крупные круглые стоп-сигналы и плоские боковины, вдохновленные концептами Nissan IDx. Такой подход к дизайну может привлечь не только поклонников марки, но и тех, кто ценит индивидуальность и узнаваемость на дороге.

Техническая часть не менее интересна. Новый Skyline построят на глубоко модернизированной платформе FM, которая знакома по моделям 350Z и Nissan Z. Под капотом разместится 3,0-литровый V6 с двойным турбонаддувом - этот мотор уже используется в Nissan Z Nismo и выдает 420 л.с., но для Skyline характеристики могут быть еще выше. Ожидается, что автомобиль получит шестиступенчатую механику от Fairlady Z с доработанными передаточными числами, а также девятиступенчатый автомат для менее мощных версий. Кроме того, возможны модификации с полным приводом, что расширит аудиторию модели.

Премьера нового Skyline намечена на конец 2026 года, а старт продаж - на 2028-й. В США модель, по данным Motor1, будет продаваться под брендом Infiniti: либо как второе поколение Infiniti Q50, либо как третье поколение Q60. Производство Q50 первого поколения завершилось в 2024 году, а Q60 сняли с конвейера еще раньше. На японском рынке Skyline займет нишу между Nissan Z и Nissan GT-R, а стоимость самой мощной версии в США составит от 50 до 60 тысяч долларов.

Интересно, что возвращение Skyline происходит на фоне общего тренда на возрождение культовых моделей с бензиновыми моторами. Подобные шаги уже предпринимали другие производители, и это подтверждает, что спрос на классические спортивные автомобили не исчезает даже в эпоху электрификации.

Для справки: Skyline впервые появился в 1957 году и с тех пор сменил несколько поколений, став настоящей иконой японского автопрома. Модель известна не только своими техническими решениями, но и участием в автоспорте, а также популярностью среди тюнеров. Возвращение Skyline с механикой и мощным V6 может стать важным событием для всех, кто ценит драйв и традиции. Судя по тенденциям, такие проекты способны вдохнуть новую жизнь в сегмент классических спорткаров и привлечь внимание к бренду Nissan на мировом рынке.