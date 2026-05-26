Nissan меняет Skyline и ставит мощный мотор чтобы удивить всех

26 мая 2026, 10:19
Nissan Skyline возвращается: механика, V6 и новый дизайн для легенды
Nissan Skyline возвращается: механика, V6 и новый дизайн для легенды
Nissan готовит к выпуску обновленный Skyline - культовую модель, которую ждали многие. Автомобиль получит современный агрессивный облик, мощный V6 и механическую коробку передач. Почему японцы решились на такой шаг, какие детали уже раскрыты и что это значит для рынка - разбираемся, что скрывают тизеры и инсайды. Мало кто знает, но в США Skyline может выйти под другим именем.
Для российских автолюбителей новость о возвращении Nissan Skyline - не просто очередной анонс. Это сигнал, что даже в эпоху электромобилей и кроссоверов классические спортивные седаны с характером и историей способны вновь стать актуальными. Skyline всегда был символом японской инженерии и драйва, а теперь, спустя годы неопределенности, Nissan решает вернуть культовую модель на рынок с акцентом на традиционные ценности - мощный бензиновый мотор и механическую коробку передач.
Как сообщает Autonews, компания уже представила серию тизеров, которые раскрывают ключевые черты будущей новинки. Директор по дизайну Nissan Альфонсо Альбайса отметил, что новый Skyline вдохновлен прошлым, но не станет ретро-экспериментом. Внешность автомобиля обещает быть современной и агрессивной, с пропорциями, напоминающими классические версии. На тизерах заметны лаконичные формы, диодная оптика и узнаваемые круглые задние фонари, которые явно отсылают к Skyline 80-х годов. Также на кузове можно разглядеть надпись Skyline и эмблему S-версии, а вертикальные дневные ходовые огни добавляют динамики облику.
Рендеры демонстрируют более острые и угловатые линии, что отличает новинку от последних поколений с их сглаженными формами. Особенно выделяются крупные круглые стоп-сигналы и плоские боковины, вдохновленные концептами Nissan IDx. Такой подход к дизайну может привлечь не только поклонников марки, но и тех, кто ценит индивидуальность и узнаваемость на дороге.
Техническая часть не менее интересна. Новый Skyline построят на глубоко модернизированной платформе FM, которая знакома по моделям 350Z и Nissan Z. Под капотом разместится 3,0-литровый V6 с двойным турбонаддувом - этот мотор уже используется в Nissan Z Nismo и выдает 420 л.с., но для Skyline характеристики могут быть еще выше. Ожидается, что автомобиль получит шестиступенчатую механику от Fairlady Z с доработанными передаточными числами, а также девятиступенчатый автомат для менее мощных версий. Кроме того, возможны модификации с полным приводом, что расширит аудиторию модели.
Премьера нового Skyline намечена на конец 2026 года, а старт продаж - на 2028-й. В США модель, по данным Motor1, будет продаваться под брендом Infiniti: либо как второе поколение Infiniti Q50, либо как третье поколение Q60. Производство Q50 первого поколения завершилось в 2024 году, а Q60 сняли с конвейера еще раньше. На японском рынке Skyline займет нишу между Nissan Z и Nissan GT-R, а стоимость самой мощной версии в США составит от 50 до 60 тысяч долларов.
Интересно, что возвращение Skyline происходит на фоне общего тренда на возрождение культовых моделей с бензиновыми моторами. Подобные шаги уже предпринимали другие производители, и это подтверждает, что спрос на классические спортивные автомобили не исчезает даже в эпоху электрификации. Кстати, похожий интерес к премиальным новинкам недавно вызвал запуск нового бренда Esteo, который также делает ставку на технологии и комфорт - подробнее об этом можно узнать в материале о запуске Esteo на российском рынке.
Для справки: Skyline впервые появился в 1957 году и с тех пор сменил несколько поколений, став настоящей иконой японского автопрома. Модель известна не только своими техническими решениями, но и участием в автоспорте, а также популярностью среди тюнеров. Возвращение Skyline с механикой и мощным V6 может стать важным событием для всех, кто ценит драйв и традиции. Судя по тенденциям, такие проекты способны вдохнуть новую жизнь в сегмент классических спорткаров и привлечь внимание к бренду Nissan на мировом рынке.
Похожие материалы Ниссан
-
14.05.2026, 17:07
Как в 2026 году ввезти культовый автомобиль старше 30 лет без утильсбора
С 2026 года в России действует новая схема расчета утильсбора, но для автомобилей старше 30 лет есть исключения. Разбираемся, как легально ввезти культовую машину без переплат, какие документы нужны и на что обратить внимание при выборе модели.Читать далее
-
20.04.2026, 15:49
Автомобили 90-х, изменившие индустрию: от японских спорткаров до культовых суперкаров
В подборке - машины, которые стали символами эпохи и до сих пор вызывают интерес у коллекционеров и автолюбителей. Почему именно эти модели оказали влияние на развитие автопрома и какие технологии сделали их культовыми - рассказываем в материале.Читать далее
-
14.04.2026, 13:53
Nissan анонсировал новый Skyline JDM с самым мощным мотором
Nissan показал сразу две долгожданные новинки: электрокроссовер Juke EV для Европы и радикально обновленный Skyline для Японии. Оба автомобиля получили свежий дизайн и новые технологии, а Skyline теперь оснащается самым мощным двигателем в истории бренда. Почему эти премьеры могут изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
10.02.2026, 07:40
Топ-5 самых быстрых Nissan: редкие версии, рекорды скорости и уникальные технологии
Nissan не раз удивлял мир автомобилями, способными конкурировать с лучшими спорткарами планеты. В этом обзоре - пять машин, которые стали символами скорости и инженерного дерзновения. Узнайте, чем они выделяются на фоне других.Читать далее
-
25.01.2026, 17:52
Пять японских «спящих» автомобилей 1980-х, которые недооценили
В 1980-х годах японские автопроизводители создали ряд незаметных на первый взгляд, но крайне интересных и мощных автомобилей. Эти «спящие» модели не получили широкой славы, хотя способны удивить даже опытных ценителей JDM. Разбираемся, почему они остались в тени и чем заслуживают большего внимания.Читать далее
-
21.12.2025, 05:44
Виртуальный универсал Nissan Skyline GT-R R34 вызвал споры среди фанатов
В сети появился необычный рендер Nissan Skyline GT-R R34 в кузове универсал. Фанаты спорят: стоит ли превращать культовый спорткар в семейный автомобиль? Будущее модели остается загадкой. Новая генерация GT-R может удивить всех.Читать далее
-
22.09.2025, 19:44
Владелец редкого Nissan Skyline отказался от крупной суммы за авто
Редкая японская модель Nissan вызвала ажиотаж среди коллекционеров. Владелец не спешит расставаться с уникальной машиной. Причины его решения удивляют многих.Читать далее
-
09.05.2023, 12:23
Легендарный синий Nissan Skyline GT-R из «Форсажа» продан за рекордную цену
Именно на этом Nissan Skyline GT-R ездил Пол Уокер в четвертом «Форсаже» образца 2009 года. Этот факт оказал серьезное влияние на итоговую цену, которую неизвестный покупатель заплатил за автомобиль на аукционе Bonhams в Брюсселе, сделав спорткар самым дорогим Skyline GT-R в истории.Читать далее
-
13.10.2021, 08:37
Все главные тачки новой серии «Трансформеров»: Nissan Skyline GT-R перешел на сторону зла
Съемки новой серии боевика «Трансформеры» в самом разгаре. И хотя фильм не сможет похвастаться таким же количеством прекрасных автомобилей, как «Форсаж», в нем будет немало достойных экземпляров.Читать далее
-
03.05.2021, 17:58
ТОП-10 самых быстрых японских автомобилей в истории
Японские автомобили славятся, прежде всего, своим качеством и фантастической надежностью. Отдельного упоминания заслуживают легендарные моторы, например, Nissan RB26DETT или Toyota 2JZ, которые ставили на самые известные спорткары последних лет.Читать далее
Похожие материалы Ниссан
-
14.05.2026, 17:07
Как в 2026 году ввезти культовый автомобиль старше 30 лет без утильсбора
С 2026 года в России действует новая схема расчета утильсбора, но для автомобилей старше 30 лет есть исключения. Разбираемся, как легально ввезти культовую машину без переплат, какие документы нужны и на что обратить внимание при выборе модели.Читать далее
-
20.04.2026, 15:49
Автомобили 90-х, изменившие индустрию: от японских спорткаров до культовых суперкаров
В подборке - машины, которые стали символами эпохи и до сих пор вызывают интерес у коллекционеров и автолюбителей. Почему именно эти модели оказали влияние на развитие автопрома и какие технологии сделали их культовыми - рассказываем в материале.Читать далее
-
14.04.2026, 13:53
Nissan анонсировал новый Skyline JDM с самым мощным мотором
Nissan показал сразу две долгожданные новинки: электрокроссовер Juke EV для Европы и радикально обновленный Skyline для Японии. Оба автомобиля получили свежий дизайн и новые технологии, а Skyline теперь оснащается самым мощным двигателем в истории бренда. Почему эти премьеры могут изменить рынок - в нашем материале.Читать далее
-
10.02.2026, 07:40
Топ-5 самых быстрых Nissan: редкие версии, рекорды скорости и уникальные технологии
Nissan не раз удивлял мир автомобилями, способными конкурировать с лучшими спорткарами планеты. В этом обзоре - пять машин, которые стали символами скорости и инженерного дерзновения. Узнайте, чем они выделяются на фоне других.Читать далее
-
25.01.2026, 17:52
Пять японских «спящих» автомобилей 1980-х, которые недооценили
В 1980-х годах японские автопроизводители создали ряд незаметных на первый взгляд, но крайне интересных и мощных автомобилей. Эти «спящие» модели не получили широкой славы, хотя способны удивить даже опытных ценителей JDM. Разбираемся, почему они остались в тени и чем заслуживают большего внимания.Читать далее
-
21.12.2025, 05:44
Виртуальный универсал Nissan Skyline GT-R R34 вызвал споры среди фанатов
В сети появился необычный рендер Nissan Skyline GT-R R34 в кузове универсал. Фанаты спорят: стоит ли превращать культовый спорткар в семейный автомобиль? Будущее модели остается загадкой. Новая генерация GT-R может удивить всех.Читать далее
-
22.09.2025, 19:44
Владелец редкого Nissan Skyline отказался от крупной суммы за авто
Редкая японская модель Nissan вызвала ажиотаж среди коллекционеров. Владелец не спешит расставаться с уникальной машиной. Причины его решения удивляют многих.Читать далее
-
09.05.2023, 12:23
Легендарный синий Nissan Skyline GT-R из «Форсажа» продан за рекордную цену
Именно на этом Nissan Skyline GT-R ездил Пол Уокер в четвертом «Форсаже» образца 2009 года. Этот факт оказал серьезное влияние на итоговую цену, которую неизвестный покупатель заплатил за автомобиль на аукционе Bonhams в Брюсселе, сделав спорткар самым дорогим Skyline GT-R в истории.Читать далее
-
13.10.2021, 08:37
Все главные тачки новой серии «Трансформеров»: Nissan Skyline GT-R перешел на сторону зла
Съемки новой серии боевика «Трансформеры» в самом разгаре. И хотя фильм не сможет похвастаться таким же количеством прекрасных автомобилей, как «Форсаж», в нем будет немало достойных экземпляров.Читать далее
-
03.05.2021, 17:58
ТОП-10 самых быстрых японских автомобилей в истории
Японские автомобили славятся, прежде всего, своим качеством и фантастической надежностью. Отдельного упоминания заслуживают легендарные моторы, например, Nissan RB26DETT или Toyota 2JZ, которые ставили на самые известные спорткары последних лет.Читать далее