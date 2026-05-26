Nissan меняет Skyline и ставит мощный мотор чтобы удивить всех

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

26 мая 2026, 10:19

Nissan Skyline возвращается: механика, V6 и новый дизайн для легенды

Nissan Skyline возвращается: механика, V6 и новый дизайн для легенды

Nissan меняет Skyline и ставит мощный мотор чтобы удивить всех

Nissan Skyline возвращается: механика, V6 и новый дизайн для легенды

Nissan готовит к выпуску обновленный Skyline - культовую модель, которую ждали многие. Автомобиль получит современный агрессивный облик, мощный V6 и механическую коробку передач. Почему японцы решились на такой шаг, какие детали уже раскрыты и что это значит для рынка - разбираемся, что скрывают тизеры и инсайды. Мало кто знает, но в США Skyline может выйти под другим именем.

Nissan готовит к выпуску обновленный Skyline - культовую модель, которую ждали многие. Автомобиль получит современный агрессивный облик, мощный V6 и механическую коробку передач. Почему японцы решились на такой шаг, какие детали уже раскрыты и что это значит для рынка - разбираемся, что скрывают тизеры и инсайды. Мало кто знает, но в США Skyline может выйти под другим именем.

Для российских автолюбителей новость о возвращении Nissan Skyline - не просто очередной анонс. Это сигнал, что даже в эпоху электромобилей и кроссоверов классические спортивные седаны с характером и историей способны вновь стать актуальными. Skyline всегда был символом японской инженерии и драйва, а теперь, спустя годы неопределенности, Nissan решает вернуть культовую модель на рынок с акцентом на традиционные ценности - мощный бензиновый мотор и механическую коробку передач.

Как сообщает Autonews, компания уже представила серию тизеров, которые раскрывают ключевые черты будущей новинки. Директор по дизайну Nissan Альфонсо Альбайса отметил, что новый Skyline вдохновлен прошлым, но не станет ретро-экспериментом. Внешность автомобиля обещает быть современной и агрессивной, с пропорциями, напоминающими классические версии. На тизерах заметны лаконичные формы, диодная оптика и узнаваемые круглые задние фонари, которые явно отсылают к Skyline 80-х годов. Также на кузове можно разглядеть надпись Skyline и эмблему S-версии, а вертикальные дневные ходовые огни добавляют динамики облику.

Рендеры демонстрируют более острые и угловатые линии, что отличает новинку от последних поколений с их сглаженными формами. Особенно выделяются крупные круглые стоп-сигналы и плоские боковины, вдохновленные концептами Nissan IDx. Такой подход к дизайну может привлечь не только поклонников марки, но и тех, кто ценит индивидуальность и узнаваемость на дороге.

Техническая часть не менее интересна. Новый Skyline построят на глубоко модернизированной платформе FM, которая знакома по моделям 350Z и Nissan Z. Под капотом разместится 3,0-литровый V6 с двойным турбонаддувом - этот мотор уже используется в Nissan Z Nismo и выдает 420 л.с., но для Skyline характеристики могут быть еще выше. Ожидается, что автомобиль получит шестиступенчатую механику от Fairlady Z с доработанными передаточными числами, а также девятиступенчатый автомат для менее мощных версий. Кроме того, возможны модификации с полным приводом, что расширит аудиторию модели.

Премьера нового Skyline намечена на конец 2026 года, а старт продаж - на 2028-й. В США модель, по данным Motor1, будет продаваться под брендом Infiniti: либо как второе поколение Infiniti Q50, либо как третье поколение Q60. Производство Q50 первого поколения завершилось в 2024 году, а Q60 сняли с конвейера еще раньше. На японском рынке Skyline займет нишу между Nissan Z и Nissan GT-R, а стоимость самой мощной версии в США составит от 50 до 60 тысяч долларов.

Интересно, что возвращение Skyline происходит на фоне общего тренда на возрождение культовых моделей с бензиновыми моторами. Подобные шаги уже предпринимали другие производители, и это подтверждает, что спрос на классические спортивные автомобили не исчезает даже в эпоху электрификации. Кстати, похожий интерес к премиальным новинкам недавно вызвал запуск нового бренда Esteo, который также делает ставку на технологии и комфорт - подробнее об этом можно узнать в материале о запуске Esteo на российском рынке.

Для справки: Skyline впервые появился в 1957 году и с тех пор сменил несколько поколений, став настоящей иконой японского автопрома. Модель известна не только своими техническими решениями, но и участием в автоспорте, а также популярностью среди тюнеров. Возвращение Skyline с механикой и мощным V6 может стать важным событием для всех, кто ценит драйв и традиции. Судя по тенденциям, такие проекты способны вдохнуть новую жизнь в сегмент классических спорткаров и привлечь внимание к бренду Nissan на мировом рынке.

Упомянутые модели: Nissan Skyline
Упомянутые марки: Nissan
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Ниссан

Похожие материалы Ниссан

XPeng G6: тест-драйв электрокроссовера с русским интерфейсом и запасом хода 510 км
Kia K3 из Узбекистана: старт продаж и все комплектации для рынка
Беременность и автомобиль: как снизить риски за рулем и на пассажирском сиденье
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Кабриолеты и родстеры Premium
Bentley Azure и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Уфа Самара Рязань
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться