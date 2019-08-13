13 августа 2019, 17:36
Nissan снизил рублевые цены трех кроссоверов
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Снижение продаж новых автомобилей на российском рынке вынуждает автопроизводителей корректировать цены. В мае Nissan объявил о беспрецедентных скидках на кроссовер Murano. Сейчас настала очередь Terrano, X-Trail и Qashqai. В зависимости от комплектации кроссоверы стали дешевле на 18 – 129 тысяч рублей.
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Кроссоверы Nissan X-Trail «скинули» от 50 до 122 тысяч рублей. Базовый X-Trail с бензиновым двигателем стал стоить от 1 590 000 до 2 190 000 рублей. Дизельный вариант обойдется от 1 840 000 до 2 080 000 рублей. Наконец, цены обновленного кроссовера Nissan Qashqai снизились на 18 000 – 102 000 рублей. Сейчас автомобиль предлагается в 10 комплектациях и стоит от 1 250 000 до 1 855 000 рублей. Дорестайлинговый вариант изменения цен не затронули.
Как сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), в июле продажи автомобилей Nissan снизились сразу на 33% по сравнению с июлем прошлого года. За месяц дилерам удалось продать 3 980 автомобилей. Для сравнения в июне 2019-го было продано 5 450 автомобилей. Всего же с января по июль объем реализации составил 35 319 автомобилей или на 18% меньше, чем годом ранее.
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купил у дилера новый ниссан терано в июле 2014 проехал 2000км первый снег заскрипели шруссы передние , записался на сто по гантии
Компания Nissan было одной из тех компаний, которая пошла в све время на смелый эксперимент. Они выпустили то, что мы сейчас называем кроссовером или "паркетником" под названием X-Trail, который до сих пор пользуется бешеной популярностью и совсем недавно пережил первыйв своей жизни рестайлинг. Для кого ...
Уважаемые водители автомобиля Кашкай 2014, подскажите плиз, может у кого было такое, при скорости от 70 ка в час и выше, начинает появляться скрежет как будто камешки по крыши стучат, чем больше скорость, тем чаше звук, как сбрасываешь до 50 - 60 скрипение пропадает, не пойму что это!
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