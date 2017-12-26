26 декабря 2017, 11:21

Nissan снова отзывает машины из-за эйрбегов

В России стартует отзывная кампания, под которую попадают порядка 127 738 автомобилей Nissan. Речь идет о моделях Note и Tiida, которые были выпущены в период с 30 августа 2008 года по 1 августа 2014-го.
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Nissan снова отзывает машины из-за эйрбегов Nissan Note, Nissan Tiida

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Причиной отзыва являются дефектные подушки безопасности фирмы Takata. При аварии они могут сработать некорректно: внутреннее давление газогенератора чрезмерно возрастет, что приведет к разрыву его корпуса.

Список потенциально опасных автомобилей опубликован на сайте Росстандарта. Проверить, попадает ли машина под отзыв, можно по VIN-номеру. Специалисты бесплатно заменять дефектные подушки.

Ранее Nissan объявил об отзыве 24 200 Qashqai и Note. У первой из этих моделей существует вероятность короткого замыкания электростеклоподъемника, а у второй также менялся газогенератор подушки безопасности.

Комплектации и технические характеристики

Nissan Note 1.6 ATNissan Tiida 1.6 AT
Год выпуска, с2005 2007
Год выпуска, по2009 2012
Кузовхэтчбек 5 дв.
Количество дверей/мест5
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин110 / 81 при 6000 110
Объем двигателя1598
Тип трансмисииавтомат 4
Приводпередний передний
Городской цикл9.3 7.4 л/100 км
Загородный цикл5.8
Смешанный цикл7
ТопливоАИ-95 бензин
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Отзывы по теме
Форум Nissan Note
С какой модели ниссан ноте подходит защита картера на ниссан ноте 1. 5dci ?
Евгений
Форум Nissan Tiida
Автомобиль купили в салоне новый в конце 2010 года.Первая новая иномарка.И забыл я все эти б.у автомобили.Эта машинка жены.Но иногда и мне удается покататься.Радость от вождения и обладания этой японочкой не имеет границ.Я не объективен.Все свои машины я любил и лелеял как позволял кошелек.Нам машина ...
сергей
На фальшивой NOTE
Статью ф топку. Явная заказуха. Этот мальчик машины и близко не видел.
Сергей
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Nissan снова отзывает машины из-за эйрбегов
{{material_121983}}Причиной отзыва являются дефектные подушки безопасности фирмы Takata. При аварии они могут сработать некорректно: внутреннее давление газогенератора чрезмерно возрастет, что приведет к разрыву его корпуса.Список потенциально опасных автомобилей опубликован на сайте Росстандарта. Проверить, попадает ли машина под отзыв, можно по VIN-номеру. Специалисты бесплатно заменять дефектные подушки.Ранее Nissan объявил об отзыве 24 200 Qashqai и Note. У первой из этих моделей существует вероятность короткого замыкания электростеклоподъемника, а у второй также менялся газогенератор подушки безопасности.
2017-12-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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