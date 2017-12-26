Nissan снова отзывает машины из-за эйрбегов
В России стартует отзывная кампания, под которую попадают порядка 127 738 автомобилей Nissan. Речь идет о моделях Note и Tiida, которые были выпущены в период с 30 августа 2008 года по 1 августа 2014-го.
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Nissan вынужден отправить на сервис 24 171 автомобиль, проданный на территории России. Речь идет, в частности ...Читать далее
Список потенциально опасных автомобилей опубликован на сайте Росстандарта. Проверить, попадает ли машина под отзыв, можно по VIN-номеру. Специалисты бесплатно заменять дефектные подушки.
Ранее Nissan объявил об отзыве 24 200 Qashqai и Note. У первой из этих моделей существует вероятность короткого замыкания электростеклоподъемника, а у второй также менялся газогенератор подушки безопасности.
Комплектации и технические характеристики
|Nissan Note 1.6 AT
|Nissan Tiida 1.6 AT
|Год выпуска, с
|2005
|2007
|Год выпуска, по
|2009
|2012
|Кузов
|хэтчбек 5 дв.
|Количество дверей/мест
|5
|Тип двигателя
|бензин
|Мощность, л.с./ об/мин
|110 / 81 при 6000
|110
|Объем двигателя
|1598
|Тип трансмисии
|автомат 4
|Привод
|передний
|передний
|Городской цикл
|9.3
|7.4 л/100 км
|Загородный цикл
|5.8
|Смешанный цикл
|7
|Топливо
|АИ-95
|бензин
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Отзывы по теме
С какой модели ниссан ноте подходит защита картера на ниссан ноте 1. 5dci ?
Автомобиль купили в салоне новый в конце 2010 года.Первая новая иномарка.И забыл я все эти б.у автомобили.Эта машинка жены.Но иногда и мне удается покататься.Радость от вождения и обладания этой японочкой не имеет границ.Я не объективен.Все свои машины я любил и лелеял как позволял кошелек.Нам машина ...
Статью ф топку. Явная заказуха. Этот мальчик машины и близко не видел.
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