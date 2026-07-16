11 моделей под нож: как сокращение линейки Nissan изменит авторынок

16 июля 2026, 08:36
Nissan сокращает модельный ряд: какие автомобили исчезнут с рынка
Nissan сокращает модельный ряд: какие автомобили исчезнут с рынка
Nissan объявил о снятии с производства сразу 11 моделей, включая популярные X-Trail и Teana. Это решение может изменить расстановку сил на рынке и повлиять на выбор покупателей. Какие причины стоят за этим шагом, что ждет поклонников марки и как изменится стратегия компании - объясняем подробно. Мало кто знает, что новые модели уже готовятся к замене уходящих.
Для российских автолюбителей новость о том, что Nissan прекращает выпуск сразу 11 моделей, включая такие знаковые автомобили, как X-Trail и Teana, может стать настоящим сигналом к переменам на рынке. Это не просто очередная ротация в модельном ряду - речь идет о стратегическом пересмотре приоритетов компании, который затронет привычные для многих автомобили и повлияет на выбор при покупке нового авто.
Как сообщает Российская Газета, японский автопроизводитель решил сократить свой ассортимент примерно на 20% в рамках глобальной стратегии «Интеллектуальная мобильность для повседневной жизни». Главная цель - перераспределить инвестиции в более перспективные направления и отказаться от моделей, которые уже не приносят ожидаемой отдачи. Первые под сокращение попали седан Altima (на некоторых рынках известный как Teana) и гибридный Rogue, который в России и ряде стран продается под именем X-Trail.
По словам Понца Пандикутира, отвечающего за продуктовую политику Nissan в Северной Америке, Altima и гибридный Rogue были важными игроками на рынке более трех десятилетий. Однако спрос на них неуклонно снижается: если еще в 2019 году в США продавалось свыше 200 тысяч Altima, то в прошлом году - менее 93 тысяч, а за первую половину 2026 года дилеры реализовали только 42 тысячи машин. Это падение почти на треть по сравнению с прошлым годом. В то же время, более компактная Sentra показывает лучшие результаты и, по мнению руководства, способна заменить уходящие седаны, удовлетворяя спрос на автомобили этого класса.
Интересно, что гибридный X-Trail/Rogue оказался временным проектом: компания запускала его, чтобы оценить реакцию рынка на гибридные технологии. После анализа обратной связи было принято решение свернуть выпуск этой версии. На смену ей придет новая модель Rogue e-Power, оснащенная фирменной гибридной системой Nissan. Ожидается, что новинка получит 1,5-литровый турбомотор, работающий в паре с электродвигателем мощностью более 200 л.с., а запас хода составит около 640 км. В перспективе планируется и версия с полным приводом.
Сокращение модельного ряда - не единственный тренд последних лет. Например, ранее Nissan уже прекратил производство компактного седана Versa для американского рынка. Как отмечают эксперты, такие шаги связаны с изменением предпочтений покупателей: все больше людей выбирают кроссоверы и электромобили, а традиционные седаны теряют популярность. В этом контексте решение Nissan выглядит логичным, хотя и болезненным для поклонников классических моделей.
Падение интереса к Altima/Teana и X-Trail/Rogue объясняется не только внутренней политикой компании, но и общими тенденциями рынка. Гибридный X-Trail, по сути, был перелицованной версией Mitsubishi Outlander PHEV, и его запуск рассматривался как эксперимент. Полученные результаты позволили Nissan скорректировать стратегию и сосредоточиться на более востребованных технологиях. Важно отметить, что Sentra девятого поколения, которая теперь становится флагманом среди седанов марки, позиционируется как прямой конкурент Toyota Corolla и уже показывает хорошие продажи.
В целом, уход с рынка таких моделей, как X-Trail и Teana, отражает глобальные изменения в автомобильной индустрии. Производители все чаще делают ставку на гибридные и электрические технологии, сокращая долю традиционных бензиновых седанов. Это подтверждается и другими примерами: например, Volkswagen также меняет стратегию, расширяя экспорт китайских моделей в СНГ, о чем недавно рассказывалось в материале о новых подходах немецкого концерна.
Для справки: Nissan Altima/Teana выпускалась на американском рынке более 34 лет, а X-Trail был одним из самых узнаваемых кроссоверов бренда. Теперь компания делает ставку на новые технологии и сокращение издержек, чтобы оставаться конкурентоспособной в условиях быстро меняющегося спроса. Для покупателей это означает, что привычные модели постепенно уступают место более современным и технологичным автомобилям, а выбор на рынке становится все более ориентированным на инновации и экологичность.
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