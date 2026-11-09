Раньше тратили годы, теперь - 5 месяцев: как нейросети лишили работы автомобильных арт-директоров в Nissan

В Nissan избавились от топ-менеджеров при создании машин: кто теперь решает, как будут выглядеть японские авто

Команда Мэтью Уивера сократила путь от первого эскиза до утверждения дизайна Nissan до пяти месяцев. Дизайнеры используют ИИ и реалистичные видеоролики. Параллельно компания меняет порядок одобрения проектов и стремится ускорить разработку автомобилей.

Команда Мэтью Уивера сократила путь от первого эскиза до утверждения дизайна Nissan до пяти месяцев. Дизайнеры используют ИИ и реалистичные видеоролики. Параллельно компания меняет порядок одобрения проектов и стремится ускорить разработку автомобилей.

Финальный выбор в Nissan теперь делает группа из четырех человек вместо комиссии примерно из 10-12 руководителей. В новую панель входят генеральный директор Иван Эспиноса и руководители профильных функций. Среди них дизайн и планирование, а за исследования и разработки отвечает еще один участник. Сокращение числа согласующих упрощает выбор стилистического направления будущих моделей.

Новый порядок согласования появился на фоне пересмотра работы дизайнерской команды. По словам руководителя глобального дизайна Мэтью Уивера, ИИ и цифровые инструменты сократили путь от первого эскиза до окончательного утверждения дизайна до пяти месяцев, примерно вдвое быстрее прежнего процесса. Уивер возглавил глобальный дизайн Nissan в октябре 2026 года. Одна из его задач состоит в том, чтобы сделать облик модельного ряда смелее и необычнее.

В интервью Automotive News Уивер рассказал о гиперреалистичных цифровых роликах и рендерах: они показывают автомобиль в движении и помещают его в правдоподобную среду, например среди пустынных пейзажей. Руководство может оценить проект еще до изготовления физических макетов. ИИ помогает быстро создавать и сравнивать варианты. Дизайнеры могут сами выполнять часть работы арт-директора и передавать своей команде больше задач по визуализации и отбору решений.

Цифровые инструменты не заменяют специалистов: Nissan использует ИИ, чтобы расширить их возможности. Уивер также отмечал, что при работе с новыми технологиями важно сохранять душу и традиции автомобиля. Параллельно компания стремится сократить полный цикл разработки машины с 50 до 30 месяцев. Ускорение процесса связано, прежде всего, с с цифровой визуализацией и упрощением принятия решений.

Изменения происходят на фоне усиления конкуренции со стороны китайских автопроизводителей. Еще одна задача команды Уивера состоит в изучении практик китайских дизайн- и производственных площадок Nissan, которые он регулярно посещает. Команду интересует качество сборки и отделки, а также то, как в конструкцию интегрируют кузовные элементы. Среди решений, на которые она обращает внимание, стекла, установленные заподлицо с поверхностями дверей и окон. Китайские совместные предприятия могут выпускать подобные элементы относительно недорого.

ИИ и цифровые инструменты стали частью нового подхода, но перемены коснулись и порядка утверждения проектов: прежнюю комиссию примерно из 10-12 руководителей сменила панель из четырех человек. Ранее в Skoda прогнозировали сокращение числа специалистов из-за нейросетей. Об этом говорится в материале о прогнозе.