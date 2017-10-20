20 октября 2017, 16:27
Nissan создала концепт скорой помощи
На автосалоне в Токио Nissan покажет концептуальную версию автомобиля скорой помощи под названием Paramedic Concept. Модель будет приводиться в движение 2,5-литровым бензиновым мотором с четырьмя цилиндрами.
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Также разработчики установили литий-ионную аккумуляторную батарею емкостью 1,6 киловатт-часа. Она питает все медицинское оборудование в автомобиле. Для нейтрализации микробов с помощью ионов предусмотрена специальная функция. В перечень оснащения входит и система кругового обзора Intelligent AroundView Monitor.
Напомним, что международный автосалон в Токио откроется 25 октября 2017 года. Помимо Paramedic Concept Nissan покажет публике также электрический фургон-рефрижератор e-NV200 Fridge, построенный на базе NV350 Caravan.
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