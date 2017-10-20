20 октября 2017, 16:27

Nissan создала концепт скорой помощи

На автосалоне в Токио Nissan покажет концептуальную версию автомобиля скорой помощи под названием Paramedic Concept. Модель будет приводиться в движение 2,5-литровым бензиновым мотором с четырьмя цилиндрами.
^

Ранее мы писали
На автосалоне в Токио, который начнет свою работу уже 25 октября, Nissan покажет вседорожник с полностью электрической ...
Читать далее
Двигатель работает совместно с 5-ступенчатой автоматической коробки передач. Правда, динамические характеристики новинки пока держатся в секрете. Если автомобиль получит серийное продолжение, то, скорее всего, агрегат останется таким же.

Также разработчики установили литий-ионную аккумуляторную батарею емкостью 1,6 киловатт-часа. Она питает все медицинское оборудование в автомобиле. Для нейтрализации микробов с помощью ионов предусмотрена специальная функция. В перечень оснащения входит и система кругового обзора Intelligent AroundView Monitor.

Напомним, что международный автосалон в Токио откроется 25 октября 2017 года. Помимо Paramedic Concept Nissan покажет публике также электрический фургон-рефрижератор e-NV200 Fridge, построенный на базе NV350 Caravan.

Новинки и концепт кары Нисан, Ниссан

В избранное

Комментарии
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Nissan NP300
Да ладно, как по мне, то у nissan np300 достаточно места и комфорта в салон. Конечно, с топовыми марками по комфорту не сравнится, но тем не менее внутри этого автомобиля достаточно комфортно и хватает места для того, чтобы удобно разместить 4-5 человек. Плюс автомобиль достаточно мощный, но в тоже время ...
Алексей Рягузов
Форум Nissan Primera
Где находится бортовой компьютер, и как его найти?
Сергей
Форум Nissan Pathfinder
Подобная проблема у меня была. Не знаю с чем именно связано и как логически объяснить, но помогла только замена датчика воздуха. Причем выяснять пришлось именно опытным путем, так как по диагностике все проходило нормально. Вот после замены такое явление исчезло. Если честно, то с моим мастером до сих ...
Евгений Якимов
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Nissan Автомудрость Nissan АвтоПитер Nissan Дизайн и тюнинг Nissan Новинки и концепт кары Nissan Новости и акции автосалонов Nissan Автосалоны и дилеры марки Nissan Аренда и прокат авто марки Nissan Автоклубы и форумы автозавчастей марки Nissan Автосервисы и магазины автозапчастей марки Nissan
Главные материалы
Как обращаться с «ручником» и как его регулировать
ТОП-5 бюджетных седанов с большим багажником
Средняя цена авто в России - 1,34 млн руб. За эти деньги Вы купите:
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 9 моделей
Класс Купе спортивно-представительские
Aston Martin DBS и еще 26 моделей
Класс Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 20 моделей
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Suzuki Vitara и еще 7 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Nissan создала концепт скорой помощи
{{material_121405}} Двигатель работает совместно с 5-ступенчатой автоматической коробки передач. Правда, динамические характеристики новинки пока держатся в секрете. Если автомобиль получит серийное продолжение, то, скорее всего, агрегат останется таким же.Также разработчики установили литий-ионную аккумуляторную батарею емкостью 1,6 киловатт-часа. Она питает все медицинское оборудование в автомобиле. Для нейтрализации микробов с помощью ионов предусмотрена специальная функция. В перечень оснащения входит и система кругового обзора Intelligent AroundView Monitor.Напомним, что международный автосалон в Токио откроется 25 октября 2017 года. Помимо Paramedic Concept Nissan покажет публике также электрический фургон-рефрижератор e-NV200 Fridge, построенный на базе NV350 Caravan.
2017-10-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Калужская область Екатеринбург Курган
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG