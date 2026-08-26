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Автор: Мария Степанова

26 августа 2026, 11:00

Nissan Sylphy Classic из Китая: новый седан дешевле LADA с мотором на 400 000 км

Nissan Sylphy Classic из Китая: новый седан дешевле LADA с мотором на 400 000 км

Дешевле «Лады» и с «вечным» двигателем: в России начали продавать новый надежный седан за 1,5 млн рублей

Nissan Sylphy Classic из Китая: новый седан дешевле LADA с мотором на 400 000 км

В России стартовали продажи Nissan Sylphy Classic - седана из Китая с атмосферным двигателем, который уже называют одним из самых надежных в своем классе. Модель интересна сочетанием цены, проверенной конструкции и доступности на фоне подорожания конкурентов.

В России стартовали продажи Nissan Sylphy Classic - седана из Китая с атмосферным двигателем, который уже называют одним из самых надежных в своем классе. Модель интересна сочетанием цены, проверенной конструкции и доступности на фоне подорожания конкурентов.

На российском рынке появился новый игрок - Nissan Sylphy Classic, который привозят из Китая по параллельному импорту. Эта модель сразу привлекла внимание благодаря цене: базовая версия обойдется примерно в 1,45 млн рублей, что заметно ниже стоимости большинства конкурентов в сегменте.

Седан построен на платформе второго поколения Nissan Sylphy (кузов G11), знакомой автолюбителям по Nissan Almera, выпускавшейся на «АвтоВАЗе» с 2012 по 2018 год. В Китае модель продолжает производиться как более доступная альтернатива новой версии, и теперь она добралась до России. Заказчики могут выбирать между машинами из Франции и доставкой под заказ - предложения уже есть во Владивостоке, Омске, Новосибирске, Иркутске, Тюмени и Екатеринбурге.

В комплектацию Comfort входят две фронтальные подушки безопасности, 16-дюймовые стальные диски с колпаками, галогенные фары, электропривод и регулировка зеркал, тканевая обивка, кондиционер, электростеклоподъемники всех дверей, бортовой компьютер и мультимедиа система с сенсорным дисплеем и Bluetooth. Такой набор опций выглядит убедительно на фоне контраста: LADA Vesta с вариатором стоит минимум 1,63 млн рублей, китайский Changan Alsvin и Belgee S50 — еще дороже.

Главная техническая форма Nissan Sylphy Classic - атмосферный двигатель объемом 1,6 литра (122 л.с., 135 Нм), известный своим видом. Этот мотор ставился на Renault Duster, Logan, Sandero, Kaptur, Arkana, а также LADA Vesta и LADA XRay. Производство агрегата идет с 2005 года, конструкция доработана и практически полностью состоит из турбины, что требует минимального обслуживания и увеличивает ресурс - при нормальном уходе он способен пройти 350-400 тысяч километров.

В некоторых городах России цены на Nissan Sylphy Classic варьируются: в Барнауле за машину с уплаченным утильсбором просят 2,16 млн рублей, а в Екатеринбурге - от 2,61 до 2,72 млн. Однако большинство предложений по-прежнему стартуют с отметки 1,45–1,49 млн рублей, что делает модель одной из самых доступных среди новых седанов.

Интересно, что Nissan Sylphy Classic вошел в рейтинг самых надежных автомобилей Китая по версии JD Power, показав минимальное количество проблем на сотню машин в своем сегменте. Это соответствие модели практичного и выносливого автомобиля для российских условий.

На фоне роста цен на новые автомобили и расширения ассортимента появление Nissan Sylphy Classic может стать важным событием для тех, кто ищет недорогой, но надежный седан. Кстати, похожая ситуация наблюдается и в сегменте кроссоверов, где новые модели из Китая также становятся все более популярными — подробнее о тенденциях рынка можно узнать в материалах о переменах в классе кроссоверов на примере Kia Sportage 2028 .

В целом, Nissan Sylphy Classic выглядит разумным выбором для тех, кто ценит проверенные решения и не готов переплачивать за бренд или резервные опции. Его появление на рынке может усилить конкуренцию среди бюджетных седанов и дать покупателям больше свободы выбора.

Упомянутые модели: Nissan Sylphy Zero Emission
Упомянутые марки: Nissan, DongFeng, Renault, Changan, Belgee
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