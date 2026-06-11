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Автор: Дарья Климова

11 июня 2026, 14:07

Nissan Sylphy Classic: старт продаж в России, цены и комплектации

Nissan Sylphy Classic: старт продаж в России, цены и комплектации

Бестселлер Nissan выходит на рынок России и удивляет ценой и условиями заказа

Nissan Sylphy Classic: старт продаж в России, цены и комплектации

В России начали предлагать Nissan Sylphy Classic по индивидуальному заказу. Модель доступна от 1 510 000 рублей, что вызывает интерес у автолюбителей на фоне ограниченного выбора новых седанов. Какие комплектации доступны, как формируется цена и почему этот запуск может изменить рынок - разбираемся подробно.

В России начали предлагать Nissan Sylphy Classic по индивидуальному заказу. Модель доступна от 1 510 000 рублей, что вызывает интерес у автолюбителей на фоне ограниченного выбора новых седанов. Какие комплектации доступны, как формируется цена и почему этот запуск может изменить рынок - разбираемся подробно.

Появление Nissan Sylphy Classic на российском рынке стало неожиданным событием для многих автолюбителей. В условиях, когда выбор новых седанов заметно сузился, возможность заказать проверенную временем модель по относительно доступной цене выглядит особенно актуально. Как сообщает Российская Газета, автомобили поступают в страну по альтернативным схемам и доступны только по предварительному заказу.

Седан Sylphy (включая версию Classic) - это не просто бестселлер Nissan, это абсолютный суперхит и один из самых продаваемых автомобилей в истории китайского авторынка. В пиковые годы (например, в 2020-м) годовые продажи Sylphy в Китае превышали 540 000 автомобилей. Сейчас на фоне тотального доминирования электромобилей и гибридов (BYD, Tesla) в Китае, Nissan Sylphy остается единственным автомобилем с классическим двигателем внутреннего сгорания, который стабильно удерживается в Топ-5 или Топ-10 общего зачета.

Nissan Sylphy Classic - это второе поколение популярного седана (кузов G11), которое после смены поколений продолжили выпускать в Китае под названием Classic на совместном предприятии Dongfeng Nissan. В России такие машины предлагают частные компании, причем минимальная цена начинается от 1 510 000 рублей за комплектацию Comfort. В нее входят мультимедийная система с сенсорным экраном, бортовой компьютер, кондиционер, четыре электростеклоподъемника (у водителя - с авторежимом), литые диски, а также подогрев и электрорегулировка зеркал заднего вида.

Для тех, кто ищет более высокий уровень оснащения, дилер из Иваново готов привезти версию Luxury за 2 254 000 рублей. Все доступные на рынке экземпляры оснащаются безальтернативным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, который может быть форсирован до 122 или 135 лошадиных сил. Коробка передач - вариатор, что может быть плюсом для тех, кто ценит плавность хода и простоту эксплуатации.

Интересно, что подобная схема поставок и индивидуальный подход к заказу становятся все более популярными на фоне ухода ряда западных брендов и ограничений на официальные поставки. Это подтверждает и тенденция, когда премиальные марки, такие как BMW и Mercedes, продолжают оставаться в центре внимания, несмотря на сложности с логистикой и сервисом. Например, недавно стало известно, что владельцы этих брендов чаще других сталкиваются с эвакуацией автомобилей за неправильную парковку, что отражено в материале о тенденциях на рынке премиальных авто.

Если рассматривать Nissan Sylphy Classic в контексте текущей ситуации, стоит отметить несколько важных моментов. Во-первых, модель не является новинкой в техническом плане, но ее надежность и простота обслуживания могут привлечь тех, кто ищет проверенное решение без лишних рисков. Во-вторых, цена на уровне новых российских или китайских моделей делает Sylphy Classic конкурентоспособным предложением. В-третьих, индивидуальный заказ позволяет выбрать комплектацию под свои нужды, что редко встречается среди массовых предложений. В целом, запуск продаж этой модели может стать сигналом для других производителей и дилеров, что спрос на доступные и понятные автомобили в России остается высоким.

Упомянутые марки: Nissan
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