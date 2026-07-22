На миллион дешевле Camry: в Россию активно везут новые Nissan Teana — стоит ли присматриваться к японскому седану из Китая

22 июля 2026, 06:31
Nissan Teana IV: просторный седан с атмосферным мотором дешевле Camry почти на миллион
Nissan Teana IV: просторный седан с атмосферным мотором дешевле Camry почти на миллион
На российском рынке появился новый Nissan Teana IV поколения - просторный седан с современным интерьером и надежным атмосферным двигателем. Модель заметно дешевле Toyota Camry, что делает ее особенно актуальной для тех, кто ищет комфорт и практичность без переплаты за бренд.
Появление нового Nissan Teana четвертого поколения на российском рынке стало значимым событием для поклонников просторных седанов. На фоне стабильно высокого спроса на кроссоверы и внедорожники, когда классические седаны постепенно уходят в тень, выход Teana выглядит как попытка вернуть интерес к комфортабельным автомобилям, одинаково удобным как в городе, так и на трассе.
Внешность новой Teana отличается строгими линиями, вытянутым силуэтом и удлиненной передней частью с крупной решеткой радиатора. Узкие светодиодные фары и плавно спадающая линия крыши придают автомобилю современный и гармоничный вид. По габаритам Teana сопоставима с Toyota Camry: длина — около 4920 мм, ширина — 1850 мм, колесная база — 2825 мм. Визуально Nissan кажется ниже и шире, что подчеркивает статус большого седана.
Салон Teana полностью переработан: здесь появились цифровая приборная панель, крупный дисплей мультимедийной системы с голосовым помощником, а в топ-версиях — премиальная аудиосистема с 17 динамиками. Интерьер разрабатывался совместно с Huawei, что заметно по качеству графики и продуманности функций. Отделка выполнена из мягкого пластика, натуральной кожи и отличается аккуратной сборкой. Однако часть онлайн-сервисов может быть заточена под китайский рынок, поэтому перед покупкой стоит уточнить наличие русского языка и поддержку привычных приложений.
Посадка в Teana традиционно ориентирована на комфорт: широкие кресла с системой Zero Gravity, достаточно пространства на втором ряду и объем багажника в 556 литров. Уже в базовых комплектациях доступны бесключевой доступ, круиз-контроль, мультифункциональный руль, современная мультимедиа и полный набор электронных ассистентов. В старших версиях предусмотрены проекционный дисплей на лобовое стекло, камера кругового обзора, вентиляция и массаж сидений, панорамная крыша и расширенный пакет безопасности. Важно внимательно проверять наличие зимних опций — подогрев руля, сидений и лобового стекла не всегда входит в стандартный набор.
Под капотом установлен атмосферный двигатель MR20DD объемом 2.0 литра (156 л.с., 197 Н·м), работающий в паре с вариатором Jatco и передним приводом. Этот мотор хорошо знаком сервисным центрам, отличается надежностью, цепным приводом ГРМ и допускает использование бензина АИ-92. Вариатор Jatco последних поколений также зарекомендовал себя как надежный агрегат при условии правильного обслуживания. В отличие от многих китайских конкурентов с турбомоторами, Teana предлагает проверенную временем конструкцию и плавность хода.
Актуальная Toyota Camry, которую сейчас ввозят в Россию, предлагается с гибридной установкой на базе двухлитрового бензинового двигателя (197 л.с.). Camry выигрывает по динамике и экономичности, особенно в городском цикле, но стоит заметно дороже. По уровню комфорта обе модели близки: просторный салон, хорошая шумоизоляция и мягкая подвеска. Однако Camry давно присутствует на рынке, а новая Teana пока остается редкостью, что в будущем может сказаться на доступности кузовных деталей и элементов интерьера.
Стоимость Nissan Teana IV в топовой комплектации начинается от 3 300 000 рублей, тогда как гибридная Toyota Camry обойдется примерно в 4 250 000 рублей. Разница почти в миллион рублей позволяет рассматривать Teana как одну из самых выгодных альтернатив в сегменте больших седанов. За эти деньги можно не только приобрести автомобиль, но и покрыть расходы на страховку, зимние шины и обслуживание на несколько лет вперед.
Интересно, что тенденция к расширению ассортимента японских и китайских моделей на российском рынке сохраняется и в других сегментах. Например, в обзоре туристического мотоцикла CFMOTO 800MT ES также отмечалось, что современные технологии и доступная цена позволяют менять расстановку сил среди конкурентов - подробности о новых тенденциях в сегменте .
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