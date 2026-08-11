На миллион дешевле Camry: в Россию активно везут новые Nissan Teana — стоит ли присматриваться к японскому седану из Китая

11 августа 2026, 12:24
Nissan Teana IV: просторный седан с современным интерьером и выгодной ценой
Nissan Teana IV: просторный седан с современным интерьером и выгодной ценой
На российском рынке появился Nissan Teana IV - седан с атмосферным мотором, цифровым интерьером и ценой, заметно отличающейся от Toyota Camry. Модель может заинтересовать тех, кто ищет комфорт и технологии без переплаты за бренд. В чем ее особенности - разбираемся в материале.
Появление Nissan Teana IV на российском рынке – событие, способное встряхнуть сегмент больших седанов. В условиях, когда спрос на кроссоверы стабильно высок, а классические седаны постепенно возвращают популярность, новая Teana выглядит как попытка вернуть интерес к просторным и технологичным автомобилям для города и трассы.
Экстерьер Teana IV соответствует статусным моделям: строгие линии, вытянутый силуэт, массивная решетка радиатора и узкие светодиодные фары, современный и узнаваемый облик. По габаритам Teana почти не уступает Toyota Camry: длина около 4920 мм, ширина 1850 мм, колесная база 2825 мм. Визуально автомобиль кажется ниже и шире, что придает солидности.
Салон полностью переработан: цифровая приборная панель, крупный экран скрытой системы, а в топовых версиях - аудиосистема с 17 динамиками. Интерьер разрабатывался совместно с Huawei, что заметно по качеству графики и продуманности функций. Материалы отделки - мягкий пластик и натуральная кожа, сборка аккуратная. Однако часть онлайн-сервисов может быть ориентирована на китайский рынок, поэтому перед покупкой стоит указать поддержку русского языка и привычных приложений.
Посадка в Teana традиционно комфортная: широкие кресла с системой Zero Gravity, много мест на втором ряду, багажник на 556 литров. Уже в базовой комплектации есть бесключевая доступ, круиз-контроль, мультируль, современная мультимедиа и полный набор электронных ассистентов. В старых версиях - проекционный фонарь, камера кругового обзора, вентиляция и массажные сидения, панорамная крыша и расширенный пакет безопасности. Важно заранее проверить наличие зимних опций: подогрев руля, сидений и лобового стекла, они не всегда соответствуют стандарту.
Под капотом установлен атмосферный двигатель MR20DD объемом 2,0 литра (156 л.с., 197 Н·м), работающий с вариатором Jatco и передним приводом. Этот мотор хорошо знаком с сервисом, отличается надежностью, цепным приводом ГРМ и допускает бензин АИ-92. Современный вариатор Jatco также считается надежным при правильном обслуживании. В отличие от многих китайских конкурентов с турбомоторами, Teana предлагает проверенное освещение и плавность хода.
Для сравнения: актуальная Toyota Camry, которую сейчас ввозят в Россию, поддерживается гибридной установкой на базе двухлитрового бензинового двигателя (197 л.с.). Camry выигрывает по динамике и экономичности, особенно в городском цикле, но стоит заметно дороже. В качестве дополнительного комфорта обе модели близки: просторный салон, хорошая шумоизоляция, мягкая подвеска. Однако Camry давно присутствует на рынке, а новая Teana пока остается редкостью, что может сказаться на доступности кузовных деталей и элементов интерьера.
Стоимость Nissan Teana IV в топовой комплектации стартует от 3 300 000 рублей, тогда как гибридная Toyota Camry обойдется примерно в 4 250 000 рублей. Разница почти в миллион рублей позволяет рассматривать Teana как одну из самых выгодных альтернатив в сегменте больших седанов. За эти деньги можно не только купить автомобиль, но и покрыть расходы на страховку, зимние шины и обслуживание на несколько лет вперед.
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