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Автор: Дарья Климова

13 августа 2026, 19:13

Nissan Teana нового поколения: старт продаж в России и неожиданные ценовые ориентиры

Nissan Teana нового поколения: старт продаж в России и неожиданные ценовые ориентиры

Почему эксперты считают, что новая Teana может изменить рынок седанов в РФ

Nissan Teana нового поколения: старт продаж в России и неожиданные ценовые ориентиры

На российский рынок поступила новая Nissan Teana, и цены на нее удивили даже опытных автолюбителей. Модель доступна только под заказ, а стоимость стартует с отметки, сравнимой с Lada Aura. Какие комплектации доступны, что входит в оснащение и почему этот запуск важен именно сейчас - разбираемся подробно.

На российский рынок поступила новая Nissan Teana, и цены на нее удивили даже опытных автолюбителей. Модель доступна только под заказ, а стоимость стартует с отметки, сравнимой с Lada Aura. Какие комплектации доступны, что входит в оснащение и почему этот запуск важен именно сейчас - разбираемся подробно.

Появление Nissan Teana нового поколения на российском рынке стало важным событием для всех, кто следит за изменениями в сегменте доступных седанов. В условиях, когда многие привычные бренды ушли или сократили поставки, возврат моделей, пусть и в ограниченном формате, может оказаться расстановкой сил среди конкурентов и предоставить покупателям новые варианты выбора.

Как сообщает «Российская Газета», практически все экземпляры Nissan Teana, которые сейчас предлагаются в России, оснащены 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 156 л.с. и вариатором. Привод — только передний. Интересно, что автомобили в наличии отсутствуют: все предложения — это либо быстрая поставка, либо индивидуальный заказ. Минимальная цена, по данным агрегаторов, составляет 1 630 000 рублей, что ставит Teana в один ряд с Lada Aura по стоимости, хотя по оснащению и классу модели заметно различаются.

Самое доступное предложение поступило от крупной частной компании из Владивостока, специализирующейся на импорте автомобилей из Кореи и Китая. За стартовую сумму клиент получает версию Ultra Comfort с голубым кузовом, белым кожаным салоном, климат- и круиз-контролем, а также набором электронных ассистентов. В других городах аналогичные комплектации оцениваются уже от 1 850 000 до 2 430 000 рублей, что связано с логистикой и региональными наценками.

Для тех, кто ищет более динамичные варианты, на рынке появилась и заряженная версия Teana с турбированным мотором на 243 л.с. Однако за такую модификацию продавец из Владивостока просит уже 4 200 000 рублей. Это предложение ориентировано на тех, кто готов оплатить сервисную комплектацию и мощность, несмотря на отсутствие официальных дилеров и поддержки.

Nissan Teana раньше была одной из самых популярных моделей в своем классе в России, но после ухода бренда поставки были ограничены. Сейчас автомобили поступают через параллельный импорт, что влияет на стоимость и доступность сервисного обслуживания. Важно помнить, что покупка таких машин сопряжена с рисками, но для многих автолюбителей возможность приобретения новой Teana становится весомым аргументом в пользу заказа.

Появление новых моделей на российском рынке всегда вызывает интерес, особенно если речь идет о сегменте, где конкуренция обостряется. Важно отметить, что подобные предложения планируют новые ценовые ориентиры и могут подтолкнуть других производителей к пересмотру своей политики. К примеру, в недавнем материале о планах Tenet Plus по выпуску гибридных моделей, эксперты уже обсуждали, как новые технологии и ценовые стратегии способны изменить рынок . В случае с Nissan Teana речь идет не только о возвращении известного имени, но и о занятии ниши между массовыми и премиальными седанами. Спрос на такие автомобили может оказаться выше ожиданий, особенно на фоне ограниченного выбора и роста цен на новые машины.

Упомянутые модели: Nissan Teana
Упомянутые марки: Nissan
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