16 мая 2019, 15:53
Nissan Teana запатентовали в России
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В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения некоего седана Nissan. Можно предположить, что перед нами Teana нового поколения или, правильнее – Altima. В октябре 2018 года Nissan принял решение окончательно отказаться от имени Teana в пользу Altima.
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Компания Nissan приняла решение окончательно отказаться от имени Teana. До недавнего времени седаны с таким ...Читать далее
В настоящее время Nissan Teana/Altima официально в России не продается. Может ли свидетельствовать патентное изображение седана о намерении Nissan вернуть модель в отечественные шоу-румы, пока сказать трудно. Ранее сообщалось, что японский автопроизводитель решил сделать в России ставку на SUV-сегмент, который считает наиболее перспективным. Сейчас российский модельный ряд Nissan состоит из пяти кроссоверов: Juke, Qashqai, X-Trail, Murano и Terrano. После окончательного ухода из России «Альмеры» из не-кроссоверов у нас останется лишь нишевое спорт-купе GT-R.
Шансов, что новая Altima появится в России, немного. В глобальном масштабе дела у модели идут тоже не слишком хорошо. В 2018 году продажи Nissan Altima в США и Японии снизились. Модель, по-прежнему, уступает основным конкурентам – Toyota Camry и Honda Accord.
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