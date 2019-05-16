16 мая 2019, 15:53

Nissan Teana запатентовали в России

  • 1581
  • 0
В открытой базе Федерального института промышленной собственности появились патентные изображения некоего седана Nissan. Можно предположить, что перед нами Teana нового поколения или, правильнее – Altima. В октябре 2018 года Nissan принял решение окончательно отказаться от имени Teana в пользу Altima.
Nissan Teana запатентовали в России
Nissan Teana запатентовали в России
Nissan Teana запатентовали в России
Nissan Teana запатентовали в России
Nissan Teana запатентовали в России
Nissan Teana запатентовали в России
Nissan Teana запатентовали в России
Nissan Teana запатентовали в России
Nissan Teana запатентовали в России
Nissan Teana запатентовали в России
Nissan Teana запатентовали в России
Nissan Teana запатентовали в России
Nissan Teana запатентовали в России
Nissan Teana запатентовали в России
Ранее мы писали
Компания Nissan приняла решение окончательно отказаться от имени Teana. До недавнего времени седаны с таким ...
Читать далее
Седан Nissan Altima шестого поколения представили в марте 2018 года на автосалоне в Нью-Йорке. Автомобиль стал немного длиннее и шире (+25 мм). Его колесная база увеличилась на 48 мм и составляет теперь те же 2 825 мм, что и колесная база у основного конкурента - Toyota Camry. Именно невозможность конкурировать с Camry вынудила Nissan убрать Teana с российского рынка. В октябре 2015 года компания остановила производство Teana на петербургском заводе. До весны 2016 года дилеры распродавали уже собранные автомобили.

В настоящее время Nissan Teana/Altima официально в России не продается. Может ли свидетельствовать патентное изображение седана о намерении Nissan вернуть модель в отечественные шоу-румы, пока сказать трудно. Ранее сообщалось, что японский автопроизводитель решил сделать в России ставку на SUV-сегмент, который считает наиболее перспективным. Сейчас российский модельный ряд Nissan состоит из пяти кроссоверов: Juke, Qashqai, X-Trail, Murano и Terrano. После окончательного ухода из России «Альмеры» из не-кроссоверов у нас останется лишь нишевое спорт-купе GT-R.

Шансов, что новая Altima появится в России, немного. В глобальном масштабе дела у модели идут тоже не слишком хорошо. В 2018 году продажи Nissan Altima в США и Японии снизились. Модель, по-прежнему, уступает основным конкурентам – Toyota Camry и Honda Accord.

Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Nissan Teana
В кузове J-31, эксплуатирую 5 лет. Пробег 80000 Комплектация Премиум. Комфорт на высоком уровне. Мягкая, тихая, мощная машина. Хороший двигатель 2,4 V6, позволяет чувствовать уверенность на дороге. Расход прибл 13 литров средний. Трасса \город 10/ 15. Неудачно расположен шланг гидроусилителя (в горячей ...
Анатолий
Форум Nissan Altima
нашел в чем проблема?
вж
Новый Nissan Teana - большой выбор на выгодных условиях!
слышал что нисан, очень хорошие и в комплектации да и вообще дизайн ничего такой у них!
sadalysk
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы Ниссан
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры марки Аренда и прокат авто марки Автоклубы и форумы автозавчастей марки Автосервисы и магазины автозапчастей марки
Главные материалы
Сколько стоят самые продаваемые в РФ кроссоверы?
Выбираем скорость - на дорогах стали появляться лоси
Что Вас привлекает на автомобильных выставках?
Голосовать
Продажа Nissan Teana
Объявления о продаже Nissan Teana
Рейтинг по классам
Класс Мини-вэны
KIA Ray и еще 43 модели
Класс E
Peugeot 607 и еще 21 модель
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti FX30 и еще 12 моделей
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Nissan Teana запатентовали в России
{{material_124790}}Седан Nissan Altima шестого поколения представили в марте 2018 года на автосалоне в Нью-Йорке. Автомобиль стал немного длиннее и шире (+25 мм). Его колесная база увеличилась на 48 мм и составляет теперь те же 2 825 мм, что и колесная база у основного конкурента - Toyota Camry. Именно невозможность конкурировать с Camry вынудила Nissan убрать Teana с российского рынка. В октябре 2015 года компания остановила производство Teana на петербургском заводе. До весны 2016 года дилеры распродавали уже собранные автомобили.В настоящее время Nissan Teana/Altima официально в России не продается. Может ли свидетельствовать патентное изображение седана о намерении Nissan вернуть модель в отечественные шоу-румы, пока сказать трудно. Ранее сообщалось, что японский автопроизводитель решил сделать в России ставку на SUV-сегмент, который считает наиболее перспективным. Сейчас российский модельный ряд Nissan состоит из пяти кроссоверов: Juke, Qashqai, X-Trail, Murano и Terrano. После окончательного ухода из России «Альмеры» из не-кроссоверов у нас останется лишь нишевое спорт-купе GT-R.Шансов, что новая Altima появится в России, немного. В глобальном масштабе дела у модели идут тоже не слишком хорошо. В 2018 году продажи Nissan Altima в США и Японии снизились. Модель, по-прежнему, уступает основным конкурентам – Toyota Camry и Honda Accord.
2019-05-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Воронеж Новосибирск Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007—2019 При цитировании гиперссылка на 110km.ru обязательна. Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018 При поддержке PDG