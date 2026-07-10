Nissan Tekton: кроссовер на базе Duster с характером Patrol имеет все шанс стать хитом

Nissan Tekton: новая модель с неожиданной генетикой и особенностями для рынка

Nissan представил Tekton - кроссовер, который удивил даже опытных автолюбителей. Модель сочетает узнаваемый стиль и технические решения, характерные для Renault Duster третьего поколения. Почему это важно именно сейчас, какие детали скрыты за новым фасадом и что ждет покупателей - разбираемся подробно.

Nissan представил Tekton - кроссовер, который удивил даже опытных автолюбителей. Модель сочетает узнаваемый стиль и технические решения, характерные для Renault Duster третьего поколения. Почему это важно именно сейчас, какие детали скрыты за новым фасадом и что ждет покупателей - разбираемся подробно.

Для российских автомобилистов новость о появлении Nissan Tekton может стать поводом пересмотреть свои ожидания от новых кроссоверов. Модель, официально представленная компанией Nissan, наглядно демонстрирует, как глобальные альянсы автопроизводителей влияют на ассортимент и технические решения, доступные на рынке. Tekton - не просто очередная новинка, а пример того, как современные бренды адаптируют успешные платформы под собственный стиль и требования разных стран.

Nissan Tekton создан на базе третьего поколения Renault Duster, но получил заметные отличия во внешности. Передняя часть выполнена в духе Nissan Patrol (на североамериканском рынке известного как Nissan Armada): массивная решетка радиатора с горизонтальными поперечинами, вертикальные светодиодные ДХО, интегрированные в воздухозаборники, и крупный спойлер на пятой двери. Дизайнеры также сделали акцент на скрытых ручках задних дверей, серебристых рейлингах и ярких накладках по низу кузова.

Габариты Tekton составляют 4349 мм в длину, 1815 мм в ширину и 1674 мм в высоту, при колесной базе 2657 мм и клиренсе 212 мм. Объем багажника варьируется от 518 до 1789 литров в зависимости от положения спинок заднего дивана, что делает модель практичной для семейных поездок и дальних путешествий.

Под капотом базовой версии установлен литровый турбомотор мощностью 100 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой механикой. Более дорогие комплектации оснащаются 1,3-литровым турбированным двигателем на 163 л.с., который может сочетаться как с механической коробкой, так и с 6-ступенчатым «роботом» EDC с двойным сцеплением. Важно отметить, что во всех вариантах привод исключительно передний, а тормоза на задней оси - барабанные в начальных версиях и дисковые в топовых.

Уже в базовой комплектации Tekton оснащен светодиодной оптикой, 17-дюймовыми стальными колесами, кондиционером, четырьмя электростеклоподъемниками и аудиосистемой Arkamys. В списке опций - адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, современный медиацентр с поддержкой беспроводного подключения смартфонов, электрорегулировки водительского сиденья, удаленный запуск двигателя, голосовой помощник и комплекс систем помощи водителю (ADAS).

Для индийского рынка Tekton выпускается с правым рулем, однако уже анонсированы экспортные версии с левым рулем, что может заинтересовать покупателей из России и других стран. Цены на новинку в Индии стартуют с отметки 1 049 000 рупий, что эквивалентно примерно 825 000 рублей по текущему курсу. Такой ценовой диапазон делает модель конкурентоспособной на фоне других кроссоверов в сегменте.

Интересно, что тенденция к унификации платформ и технологий между брендами становится все более заметной. Например, ранее эксперты отмечали важность новых тестов для двигателей Lada, подчеркивая, что современные автомобили требуют комплексного подхода к качеству и адаптации под разные рынки. В случае с Tekton, Nissan делает ставку на проверенные решения, что может повысить доверие к новинке среди российских покупателей.

В завершение стоит добавить несколько важных фактов: производство Tekton организовано на совместном заводе Renault-Nissan в Ченнаи, что позволяет оптимизировать затраты и ускорить вывод модели на рынок. Модель ориентирована на массового потребителя, а ее оснащение и ценовая политика могут стать серьезным аргументом в пользу выбора именно этого кроссовера. Для российского рынка особенно актуально появление экспортных версий с левым рулем, что открывает новые возможности для конкуренции в сегменте доступных и практичных автомобилей.