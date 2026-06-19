Младший брат Patrol: Nissan Tekton получил брутальный дизайн и турбомоторы для битвы с Creta и Duster

19 июня 2026, 08:45
Nissan Tekton: новый кроссовер с чертами Patrol выходит на рынок в 2026 году
Nissan Tekton: новый кроссовер с чертами Patrol выходит на рынок в 2026 году
Nissan готовит к выпуску кроссовер Tekton, который уже окрестили «мини-Патролом». Модель обещает стать заметным игроком среди конкурентов вроде Hyundai Creta и Kia Seltos. Почему этот автомобиль может изменить правила игры в сегменте - разбираемся, что ждет покупателей и на что стоит обратить внимание.
Для российских автолюбителей появление Nissan Tekton - это не просто очередная новинка, а важный сигнал о том, как меняется рынок кроссоверов. В условиях высокой конкуренции и растущего спроса на доступные, но эффектные автомобили, японский бренд делает ставку на узнаваемый дизайн и проверенные технические решения.
Tekton сразу привлекает внимание внешностью: массивная передняя часть, вертикальная посадка кузова и крупная черная решетка радиатора с красной полосой создают ассоциации с флагманским Patrol. Светодиодные дневные ходовые огни в форме перевернутой буквы L, высокий капот, мощные колесные арки и выразительная линия плеча подчеркивают внедорожный характер. Задняя часть, по предварительным данным, получит светодиодные фонари, спортивный бампер, серебристую защитную накладку и небольшой спойлер на крыше.
Размеры Tekton будут близки к Renault Duster: длина около 4,3 метра, ширина чуть больше 1,8 метра, высота - до 1,7 метра. Интерьер пока держится в секрете, но ожидается, что архитектура и оснащение будут схожи с Duster. Среди возможных опций - мультимедийная система с 10,1-дюймовым экраном, цифровая приборная панель на 10,25 дюйма, премиальная акустика, беспроводная зарядка, панорамная крыша, камеры кругового обзора и комплекс ассистентов ADAS второго уровня.
Техническая часть также вызывает интерес: базовый вариант, вероятно, получит 1-литровый турбомотор на 100 л.с., а топовые версии - 1,3-литровый турбированный двигатель мощностью 162 л.с. Варианты трансмиссий - 6-ступенчатая механика или 6-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями. Такой подход позволяет Tekton конкурировать с уже известными моделями, среди которых Hyundai Creta, Kia Seltos, Toyota Hyryder и Renault Duster.
Появление Tekton - часть новой стратегии Nissan по расширению модельного ряда на развивающихся рынках. Компания делает акцент на доступности и привлекательности, чтобы привлечь покупателей в одном из самых насыщенных сегментов. Как отмечают эксперты, ставка на узнаваемый стиль Patrol может сыграть ключевую роль в успехе новинки.
Интересно, что похожие тенденции наблюдаются и у других автопроизводителей: например, недавно Mitsubishi представила новый Montero для США, который также ориентирован на внедорожный дизайн и практичность - подробнее об этом можно узнать в материале о закрытой премьере Montero. Это подтверждает, что борьба за покупателя в сегменте кроссоверов и внедорожников становится все острее.
В заключение стоит добавить несколько важных фактов: Nissan Tekton станет одной из ключевых моделей бренда на ближайшие годы, а его появление может повлиять на расстановку сил среди конкурентов. Ожидается, что новинка будет выпускаться на платформе, уже зарекомендовавшей себя в Renault Duster, но с более эффектным внешним видом и расширенным набором опций. Для российского рынка это означает появление еще одного сильного игрока, способного изменить привычный расклад в классе доступных кроссоверов.
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