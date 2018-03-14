14 марта 2018, 14:40

Nissan Terra: первые рекламные фото

Китайское подразделение Nissan опубликовало официальные фотографии нового рамного внедорожника Terra. Модель построена на базе пикапа Navara и пока будет продаваться только в Китае. Публике Nissan Terra покажут на автосалоне в Пекине в апреле.
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  Nissan Terra: первые рекламные фото Nissan Nissan Terra: первые рекламные фото Nissan Nissan Terra: первые рекламные фото Nissan Nissan Terra: первые рекламные фото Nissan Nissan Terra: первые рекламные фото
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Компания Nissan поделилась первыми официальными фотографиями нового рамного внедорожника Terra, построенного ...
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Дизайн Nissan Terra очень похож на Navara. Вместе с рамной конструкцией он перенял у пикапа всю переднюю часть кузова и интерьер. Отличаются лишь бамперы, решетка радиатора и оптика. Салон полностью скопирован с Navara. По размеру новый Terra будет похож на внедорожник Toyota Fortuner. Габаритная длина новинки составляет 4 882 мм, ширина – 1 850 мм, высота – 1 835 мм, размер колесной базы – 2 850 мм, а дорожный просвет – 219 мм. Базовыми колесами станут 18-дюймовые. Внедорожник будет предлагать в пяти- и семиместном исполнении.

Terra получит бензиновый мотор объемом 2,5 литра и мощностью 184 л.с.. Дизельные двигатели, конечно, тоже будут. Например, соплатформенная Navara оснащается 2,3-литровыми и 2,5-литровыми дизелями мощностью от 163 до 190 лошадиных сил. Выбор трансмиссий ограничат 6-ступенчатой «механикой» или 7-диапазонным «автоматом». По всей видимости, Nissan Terra получит жестко подключаемый полный привод и понижающую передачу.

Nissan построил рамную Terra в ответ на многочисленные письма и запросы клиентов марки из Азии, Африки и Австралии. Сразу после апрельской премьеры в Пекине модель поступит в продажу в Китае. Чуть позже Terra появится и на других азиатских рынках. Перспективы появления в России довольно призрачны. 
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Nissan Terra: первые рекламные фото
{{material_122641}}Дизайн Nissan Terra очень похож на Navara. Вместе с рамной конструкцией он перенял у пикапа всю переднюю часть кузова и интерьер. Отличаются лишь бамперы, решетка радиатора и оптика. Салон полностью скопирован с Navara. По размеру новый Terra будет похож на внедорожник Toyota Fortuner. Габаритная длина новинки составляет 4 882 мм, ширина – 1 850 мм, высота – 1 835 мм, размер колесной базы – 2 850 мм, а дорожный просвет – 219 мм. Базовыми колесами станут 18-дюймовые. Внедорожник будет предлагать в пяти- и семиместном исполнении.Terra получит бензиновый мотор объемом 2,5 литра и мощностью 184 л.с.. Дизельные двигатели, конечно, тоже будут. Например, соплатформенная Navara оснащается 2,3-литровыми и 2,5-литровыми дизелями мощностью от 163 до 190 лошадиных сил. Выбор трансмиссий ограничат 6-ступенчатой «механикой» или 7-диапазонным «автоматом». По всей видимости, Nissan Terra получит жестко подключаемый полный привод и понижающую передачу.Nissan построил рамную Terra в ответ на многочисленные письма и запросы клиентов марки из Азии, Африки и Австралии. Сразу после апрельской премьеры в Пекине модель поступит в продажу в Китае. Чуть позже Terra появится и на других азиатских рынках. Перспективы появления в России довольно призрачны. 
2018-03-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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