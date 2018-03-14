14 марта 2018, 14:40
Nissan Terra: первые рекламные фото
Китайское подразделение Nissan опубликовало официальные фотографии нового рамного внедорожника Terra. Модель построена на базе пикапа Navara и пока будет продаваться только в Китае. Публике Nissan Terra покажут на автосалоне в Пекине в апреле.
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Terra получит бензиновый мотор объемом 2,5 литра и мощностью 184 л.с.. Дизельные двигатели, конечно, тоже будут. Например, соплатформенная Navara оснащается 2,3-литровыми и 2,5-литровыми дизелями мощностью от 163 до 190 лошадиных сил. Выбор трансмиссий ограничат 6-ступенчатой «механикой» или 7-диапазонным «автоматом». По всей видимости, Nissan Terra получит жестко подключаемый полный привод и понижающую передачу.
Nissan построил рамную Terra в ответ на многочисленные письма и запросы клиентов марки из Азии, Африки и Австралии. Сразу после апрельской премьеры в Пекине модель поступит в продажу в Китае. Чуть позже Terra появится и на других азиатских рынках. Перспективы появления в России довольно призрачны.
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