Nissan Terrano vs Lada Niva Travel: мощность и динамика против клиренса и простоты — кто выигрывает в реальных условиях

18 мая 2026, 14:28
Nissan Terrano 1.6 MT 4WD Comfort и Lada Niva Travel 1.7 MT Luxe: сравнение характеристик
Сравнение Nissan Terrano 1.6 MT 4WD Comfort и Lada Niva Travel 1.7 MT Luxe актуально для тех, кто ищет надежный внедорожник с механикой. В материале - ключевые отличия по мощности, клиренсу, трансмиссии и гарантиям, а также нюансы, которые могут повлиять на выбор в 2026 году.
В 2026 году выбор между Nissan Terrano 1.6 MT 4WD Comfort и Lada Niva Travel 1.7 MT Luxe остаётся актуальным для тех, кто ищет универсальный внедорожник с механической коробкой передач. Оба автомобиля собирались в России и рассчитывались на непростые условия, но различия в технических характеристиках могут стать решающими для владельцев.
Nissan Terrano 1.6 MT 4WD Comfort выпускался с 2016 по 2017 год, а Lada Niva Travel 1.7 MT Luxe — с 2021 по октябрь 2022 года. Оба внедорожника оснащены полным приводом и пятидверным кузовом, однако различия начинаются уже с трансмиссии: у Terrano — шестиступенчатая механика, у Niva Travel — пятиступенчатая. Это влияет на динамику: Terrano разгоняется до 100 км/ч за 12,5 секунды, Niva Travel — за 19 секунд. Максимальная скорость у Terrano выше — 166 км/ч против 140 км/ч у Нивы.
Объём двигателя у Terrano составляет 1598 см³ (102 л.с.), у Niva Travel — 1690 см³ (80 л.с.). Несмотря на больший объём, Нива уступает по мощности и динамике, но выигрывает по клиренсу: 220 мм против 210 мм у Terrano. Это может быть критично для тех, кто часто сталкивается с бездорожьем или снежными заносами.
Гарантийные условия также различаются: Terrano предлагал 3 года или 100 000 км пробега, Niva Travel — 2 года без ограничения по километражу. Оба автомобиля собирались в России, что важно для доступности сервисного обслуживания и запчастей.
Внутреннее оснащение и уровень комфорта соответствуют классу: базовые комплектации включают достаточные опции для повседневного использования, но без излишеств. Важно отметить, что Terrano уже не выпускается.
Судя по представленным данным, выбор между двумя моделями зависит от приоритетов: Terrano выигрывает по мощности, динамике и гарантии, а Niva Travel — по клиренсу и простоте конструкции. Оба варианта соответствуют российским условиям, но при покупке стоит учитывать доступность запчастей, особенности эксплуатации и задачи, которые предстоит решать автомобилю. Важно помнить, что оба внедорожника уже не выпускаются, поэтому их состояние и история обслуживания приобретают особое значение.
Тем, кто выбирает автомобиль для поездки на дачу или по проселочным дорогам, стоит обратить внимание на материалы, где представлены внедорожники с высоким клиренсом и вместимостью, например, в обзоре шести лучших моделей для дачи . Это поможет оценить не только Terrano и Niva Travel, но и другие варианты рынка.
18.05.2026, 06:30
Сравнение Niva Legend и Niva Travel: ключевые отличия, оснащение и разница в цене
Niva Legend и Niva Travel - две разные философии в одном сегменте. Почему модернизированная версия стоит дороже, чем классика, и какие опции действительно важны для российских водителей? Разбираемся в деталях, которые влияют на выбор и стоимость.Читать далее
17.05.2026, 15:02
Шесть лучших автомобилей для дачи: полный привод, высокий клиренс и вместимость
Выбор автомобиля для поездок на дачу - задача с нюансами: нужен высокий клиренс, полный привод и просторный багажник. В материале собраны шесть моделей, которые справляются с бездорожьем и перевозкой урожая, а также важные детали для российских условий.Читать далее
15.05.2026, 20:50
Сравнение Lada Niva Travel и Renault Duster: что выбрать на российском рынке
Lada Niva Travel с новым мотором и Renault Duster второго поколения оказались в одной ценовой категории. Сравнение этих моделей выявило ключевые отличия в комфорте, оснащении и возможностях на бездорожье. Почему это важно для покупателей - в материале.Читать далее
08.05.2026, 18:17
Три новых кроссовера вместо Renault Duster: что предлагают Lada Niva Travel, Haval Jolion и Haval H3
Renault Duster ушел с рынка, а его место заняли сразу три модели: Lada Niva Travel, Haval Jolion и Haval H3. Чем они отличаются, насколько выгодны и что предлагают за свои деньги - разбираемся на примерах и цифрах. Важно для тех, кто ищет надежный кроссовер в 2026 году.Читать далее
08.05.2026, 10:58
Lada Niva Travel с новым мотором 1.8: расход, конструкция, детали эксплуатации
Журналисты протестировали Лада Нива Travel с мотором 1.8 на первых 2700 км. Какие изменения в конструкции, как ведет себя двигатель, что с расходом топлива и стоит ли ждать проблем - рассказываем подробно. Мало кто знает, что обновление затронуло не только мотор, но и детали салона. Почему это важно именно сейчас - объясняем на примерах.Читать далее
06.05.2026, 06:37
10 новых полноприводных авто с гарантией: самые доступные варианты 2026 года
Российский рынок новых полноприводных автомобилей изменился: привычные бренды ушли, на смену пришли локализованные и китайские модели. Мы собрали десятку самых доступных 4х4 с гарантией - от классических внедорожников до современных кроссоверов. Узнайте, какие авто предлагают честный полный привод и что важно учитывать при выборе.Читать далее
28.04.2026, 15:26
Geely Auto удивил на Auto China 2026: новый Galaxy Light и электроплатформа для бездорожья
На Auto China 2026 Geely Auto представил сразу несколько технологических новинок: концепт Galaxy Light, уникальную платформу для электровнедорожников и гибридные решения. Эти разработки могут изменить расстановку сил на рынке и задать новые стандарты для китайских брендов.Читать далее
26.04.2026, 20:52
Японский рамный внедорожник Suzuki Jimny стал дешевле LADA Niva на российском рынке
В России стартовали продажи Suzuki Jimny по цене ниже, чем у большинства отечественных внедорожников. Новинка выделяется рамной конструкцией, компактными размерами и широким выбором комплектаций. Почему это событие может изменить расстановку сил на рынке - разбираемся в деталях.Читать далее
20.04.2026, 08:54
Lada Niva Travel снова с кожаным салоном: возвращение опции для комплектации Техно
АВТОВАЗ вновь предлагает кожаный салон для Lada Niva Travel в комплектации Техно. Новая опция уже доступна для заказа у официальных дилеров, а оригинальный дизайн сидений и обновленный руль обещают добавить автомобилю премиальности. Почему это решение стало актуальным именно сейчас - разбираемся в деталях.Читать далее
09.04.2026, 19:11
Реальные плюсы и минусы Nissan Terrano и Renault Duster глазами владельцев
Владельцы Nissan Terrano и Renault Duster раскрывают неожиданные детали эксплуатации: что действительно важно при выборе между этими кроссоверами, какие нюансы могут повлиять на решение и почему их сравнение остается актуальным в 2026 году.Читать далее
