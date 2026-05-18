Автор: Мария Степанова

18 мая 2026, 14:28

Nissan Terrano 1.6 MT 4WD Comfort и Lada Niva Travel 1.7 MT Luxe: сравнение характеристик

Nissan Terrano vs Lada Niva Travel: мощность и динамика против клиренса и простоты — кто выигрывает в реальных условиях

Сравнение Nissan Terrano 1.6 MT 4WD Comfort и Lada Niva Travel 1.7 MT Luxe актуально для тех, кто ищет надежный внедорожник с механикой. В материале - ключевые отличия по мощности, клиренсу, трансмиссии и гарантиям, а также нюансы, которые могут повлиять на выбор в 2026 году.

В 2026 году выбор между Nissan Terrano 1.6 MT 4WD Comfort и Lada Niva Travel 1.7 MT Luxe остаётся актуальным для тех, кто ищет универсальный внедорожник с механической коробкой передач. Оба автомобиля собирались в России и рассчитывались на непростые условия, но различия в технических характеристиках могут стать решающими для владельцев.

Nissan Terrano 1.6 MT 4WD Comfort выпускался с 2016 по 2017 год, а Lada Niva Travel 1.7 MT Luxe — с 2021 по октябрь 2022 года. Оба внедорожника оснащены полным приводом и пятидверным кузовом, однако различия начинаются уже с трансмиссии: у Terrano — шестиступенчатая механика, у Niva Travel — пятиступенчатая. Это влияет на динамику: Terrano разгоняется до 100 км/ч за 12,5 секунды, Niva Travel — за 19 секунд. Максимальная скорость у Terrano выше — 166 км/ч против 140 км/ч у Нивы.

Объём двигателя у Terrano составляет 1598 см³ (102 л.с.), у Niva Travel — 1690 см³ (80 л.с.). Несмотря на больший объём, Нива уступает по мощности и динамике, но выигрывает по клиренсу: 220 мм против 210 мм у Terrano. Это может быть критично для тех, кто часто сталкивается с бездорожьем или снежными заносами.

Гарантийные условия также различаются: Terrano предлагал 3 года или 100 000 км пробега, Niva Travel — 2 года без ограничения по километражу. Оба автомобиля собирались в России, что важно для доступности сервисного обслуживания и запчастей.

Внутреннее оснащение и уровень комфорта соответствуют классу: базовые комплектации включают достаточные опции для повседневного использования, но без излишеств. Важно отметить, что Terrano уже не выпускается.

Судя по представленным данным, выбор между двумя моделями зависит от приоритетов: Terrano выигрывает по мощности, динамике и гарантии, а Niva Travel — по клиренсу и простоте конструкции. Оба варианта соответствуют российским условиям, но при покупке стоит учитывать доступность запчастей, особенности эксплуатации и задачи, которые предстоит решать автомобилю. Важно помнить, что оба внедорожника уже не выпускаются, поэтому их состояние и история обслуживания приобретают особое значение.

Тем, кто выбирает автомобиль для поездки на дачу или по проселочным дорогам, стоит обратить внимание на материалы, где представлены внедорожники с высоким клиренсом и вместимостью, например, в обзоре шести лучших моделей для дачи . Это поможет оценить не только Terrano и Niva Travel, но и другие варианты рынка.

Упомянутые модели: Nissan Terrano (от 980 000 Р), ВАЗ (Lada) Niva Travel (от 726 000 Р)
