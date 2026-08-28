Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

28 августа 2026, 09:17

Nissan Terrano III: особенности, слабые места и что важно знать при покупке

Nissan Terrano III: особенности, слабые места и что важно знать при покупке

Что лучше: Terrano или Duster — разбираем надежность, моторы и цены в 2026 году

Nissan Terrano III: особенности, слабые места и что важно знать при покупке

Nissan Terrano третьего поколения до сих пор востребован на вторичном рынке благодаря простоте конструкции и достойной проходимости. Важно понимать, какие моторы и коробки надежнее, а также на что обратить внимание при осмотре машины с пробегом.

Nissan Terrano третьего поколения до сих пор востребован на вторичном рынке благодаря простоте конструкции и достойной проходимости. Важно понимать, какие моторы и коробки надежнее, а также на что обратить внимание при осмотре машины с пробегом.

В 2026 году Nissan Terrano третьего поколения продолжает привлекать внимание тех, кто ищет надежный и неприхотливый кроссовер для российских дорог. Модель, выпускавшаяся с 2014 по 2022 год, отличается простотой конструкции и хорошей проходимостью, что особенно ценно в условиях переменчивого климата и неидеального дорожного покрытия.

Технически Terrano близок к Renault Duster первого поколения, но отличается дизайном кузова и салона. На российском рынке предлагались бензиновые двигатели: 1,6 K4M (102 л.с.), 1,6 H4M (114 л.с.) и двухлитровый F4R (135-143 л.с.). Дизельных версий официально не было. Коробки передач - пяти- и шестиступенчатые механики, а также четырехступенчатый автомат. Наиболее интересной для вторичного рынка считается версия с двухлитровым мотором на 143 л.с. и полным приводом: она заметно динамичнее базовых модификаций и хорошо изучена сервисами.

Ранние моторы 1,6 K4M и 2,0 F4R оснащены ременным приводом ГРМ, что требует регулярной замены ремня - его обрыв может привести к серьезным повреждениям двигателя. У возрастных машин встречаются течи масла, сбои катушек зажигания, проблемы с термостатом и датчиками. Более свежий 1,6 H4M с цепным приводом ГРМ считается надежнее, но требует контроля уровня масла и периодической регулировки клапанных зазоров. При покупке важно оценить работу двигателя на холодном запуске и проверить расход масла.

Механические коробки передач у Terrano достаточно выносливы, основные расходы связаны с заменой сцепления и подшипников. Четырехступенчатый автомат хоть и устарел, но при своевременном обслуживании способен служить долго. Проверять автомат лучше после полного прогрева: не должно быть рывков, задержек или пробуксовок. Полноприводная трансмиссия хорошо знакома по Duster, но требует внимания к кардану, заднему редуктору и муфте подключения задней оси. Важно, чтобы все четыре шины были одинаковыми по размеру и износу.

Подвеска - сильная сторона Terrano. Спереди - McPherson, сзади у полноприводных версий - независимая схема, у переднеприводных - полузависимая балка. Со временем изнашиваются стойки стабилизатора, сайлентблоки, амортизаторы и ступичные подшипники, но ремонт обычно не требует больших затрат. Кузов стоит внимательно осмотреть на предмет сколов, коррозии и следов внедорожной эксплуатации: повреждения днища, порогов и элементов подвески встречаются у машин, часто съезжавших с асфальта.

На фоне других кроссоверов Terrano выделяется простотой и ремонтопригодностью. Однако на вторичном рынке часто возникает вопрос: стоит ли переплачивать за Nissan, если Renault Duster предлагает схожие характеристики? Здесь многое зависит от состояния конкретного экземпляра и цены. Кстати, интерес к простым и надежным моделям сохраняется и в других сегментах - например, в классе спорт-туреров, где производители делают ставку на проверенные решения, как это видно на примере обновленного Kawasaki Ninja 1100SX для Европы.

Nissan Terrano третьего поколения - это разумный выбор для тех, кто ценит простоту, надежность и доступность обслуживания. Оптимальными считаются поздние версии с двухлитровым мотором и механикой или исправным автоматом. При покупке важно тщательно проверить техническое состояние, особенно трансмиссию и подвеску. 

Упомянутые модели: Nissan Terrano (от 980 000 Р)
Упомянутые марки: Nissan, Renault
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