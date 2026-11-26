26 ноября 2026, 22:39
Новый Nissan Terrano вновь стал рамным внедорожником с дизелем
Новый Nissan Terrano вновь стал рамным внедорожником с дизелем
Продажи в Китае намечены на начало 2027 года. База китайского ведомства содержит снимки Terrano. Для модели заявлены три четырехцилиндровых двигателя. Снаряженная масса гибрида составит 2800 килограммов.
Колесная база нового внедорожника равна 2850 мм, как у Toyota Land Cruiser J250. Terrano достигает 5098 мм в длину с учетом заднего запасного колеса. Ширина машины составляет 1980 мм, высота 1960 мм. Эти параметры и снимки модели появились в базе Министерства промышленности и информационных технологий КНР. Производственную версию внедорожника впервые показали именно регистрационные материалы MIIT, а не официальная презентация Nissan. Об этом сообщает Motor1.
По колее машины почти совпадают. У Nissan она составляет 1660 мм спереди и сзади, у Toyota, соответственно, 1664 мм и 1668 мм. Буксировочные проушины Terrano, по крайней мере задние, доступны заметно проще, чем у TLC J250.
Кузов сделали угловатым, с длинным капотом и широкими колесными арками. Внедорожник стоит на высокопрофильных шинах. Полноразмерная запаска закреплена на двери багажника, а на крыше предусмотрена панорамная панель. Заявленные углы въезда и съезда составляют 36° и 31°. Модель относится к среднеразмерным рамным внедорожникам. Внедорожный стиль поддерживают запасное колесо на задней двери и коробчатые пропорции.
Продажи в Китае планируют начать в начале 2027 года. Terrano предложат с обычной трансмиссией или в гибридном исполнении. Производство связывают с совместным предприятием Nissan и Dongfeng в Китае, а сам автомобиль, с пикапом Dongfeng Z9/Nissan Frontier Pro. По неподтвержденным данным, в основе модели лежит стальная рама лестничного типа, а гибридная система может быть последовательной. Дебют ожидается до апреля 2027 года, но конкретную дату премьеры пока не объявили.
Для покупателей заявлены три четырехцилиндровых двигателя. Гибрид получит бензиновый турбомотор объемом 2,0 л мощностью 207 л.с. Также предусмотрен бензиновый двигатель того же объема, но мощностью 258 л.с. Третья версия оснащается турбодизелем объемом 2,3 л и мощностью 190 л.с. В публикациях о документах MIIT описаны три варианта силовой установки: бензиновый турбомотор, дизель и подключаемый гибрид.
Бензиновый мотор мощностью 258 л.с. ставят на китайский Nissan Terra, известный в России как Oting Paladin. Дизель Renault разработала для коммерческой техники. У него чугунный блок цилиндров и цепной привод ГРМ. Оба двигателя также устанавливают на пикап Dongfeng Z9. По предварительным данным, Terrano может делить с ним платформу и шасси. Официальное название платформы не объявлено.
Снаряженная масса бензиновой версии указана на уровне 2280 кг, полная разрешенная масса составляет 2795 кг. Для дизельной модификации оба показателя выше на 100 кг. У гибрида значения равны 2800 и 3315 кг соответственно. Такая разница косвенно указывает на возможную последовательную схему с тяжелой батареей. Во всех версиях разрешено буксировать прицеп с тормозами массой до 2500 кг. Китайскую премьеру и начало продаж запланировали на 2027 год, однако цену и окончательные комплектации модели пока не объявили.
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