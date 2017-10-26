26 октября 2017, 15:31

Nissan тестирует автопилот нового поколения

Nissan продемонстрировала прототип технологии автономного вождения. Ожидается, что её серийная версия появится на дорогах общего пользования в Токио уже в 2020 году.
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Функция ProPilot установлена на модифицированном спортивном седане Infiniti Q50. Технология позволяет автомобилю самостоятельно двигаться по городским улицам и шоссе от момента ввода водителем адреса в навигационную систему и до момента прибытия в пункт назначения.

Искусственный интеллект прототипа использует 12 сонаров, 12 камер, 9 радаров миллиметрового диапазона, 6 лазерных сканеров, а также карту с высокой детализацией для анализа сложных сценариев в реальном времени и плавного передвижения в непростых городских условиях, включая проезд перекрестков.

По словам Такао Асами, старшего вице-президента по исследованиям и передовым разработкам Nissan, ProPilot следующего поколения демонстрирует технологии, которые будут доступны на дорогах общего пользования уже в 2020 году. Растущая линейка моделей Nissan, оснащенных технологией автономного управления, включает в себя Leaf, Serena и X-Trail, а в 2018 году к ней присоединится и Qashqai.

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Nissan тестирует автопилот нового поколения
{{material_120985}}Функция ProPilot установлена на модифицированном спортивном седане Infiniti Q50. Технология позволяет автомобилю самостоятельно двигаться по городским улицам и шоссе от момента ввода водителем адреса в навигационную систему и до момента прибытия в пункт назначения.Искусственный интеллект прототипа использует 12 сонаров, 12 камер, 9 радаров миллиметрового диапазона, 6 лазерных сканеров, а также карту с высокой детализацией для анализа сложных сценариев в реальном времени и плавного передвижения в непростых городских условиях, включая проезд перекрестков.По словам Такао Асами, старшего вице-президента по исследованиям и передовым разработкам Nissan, ProPilot следующего поколения демонстрирует технологии, которые будут доступны на дорогах общего пользования уже в 2020 году. Растущая линейка моделей Nissan, оснащенных технологией автономного управления, включает в себя Leaf, Serena и X-Trail, а в 2018 году к ней присоединится и Qashqai.
2017-10-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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