Nissan тестирует автопилот нового поколения
Nissan продемонстрировала прототип технологии автономного вождения. Ожидается, что её серийная версия появится на дорогах общего пользования в Токио уже в 2020 году.
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Искусственный интеллект прототипа использует 12 сонаров, 12 камер, 9 радаров миллиметрового диапазона, 6 лазерных сканеров, а также карту с высокой детализацией для анализа сложных сценариев в реальном времени и плавного передвижения в непростых городских условиях, включая проезд перекрестков.
По словам Такао Асами, старшего вице-президента по исследованиям и передовым разработкам Nissan, ProPilot следующего поколения демонстрирует технологии, которые будут доступны на дорогах общего пользования уже в 2020 году. Растущая линейка моделей Nissan, оснащенных технологией автономного управления, включает в себя Leaf, Serena и X-Trail, а в 2018 году к ней присоединится и Qashqai.
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