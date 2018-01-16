16 января 2018, 17:19

Nissan тестирует технологию V2X

Лидеры в области автомобилестроения, телекоммуникаций и IT запускают испытания впервые представленной технологии сотовой связи Vehicle-to-Everytning (V2X) в Японии. Тестирования станут частью процесса подготовки к будущему внедрению «подключенных к сети автомобилей» Nissan.
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Компания протестирует систему V2X, а также разработает сценарии тестирования с ключевыми показателями эффективности для проверки технологии C-V2X. Задача специалистов - продемонстрировать систему V2I как жизнеспособную технологию для современных приложений, управляющих дорожным движением.

Ранее сообщалось, что на выставке CES 2018 Nissan продемонстрировал технологию Brain-to-Vehicle на своем электрическом хэтчбеке Leaf. Новшество способно считывать сигналы мозговой деятельности водителя.

Технология B2V позволит сократить время реакции на управляющие действия, а  также адаптировать автономные системы безопасности, чтобы обеспечить максимальное удовольствие от вождения.

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Nissan тестирует технологию V2X
Компания протестирует систему V2X, а также разработает сценарии тестирования с ключевыми показателями эффективности для проверки технологии C-V2X. Задача специалистов - продемонстрировать систему V2I как жизнеспособную технологию для современных приложений, управляющих дорожным движением.Ранее сообщалось, что на выставке CES 2018 Nissan продемонстрировал технологию Brain-to-Vehicle на своем электрическом хэтчбеке Leaf. Новшество способно считывать сигналы мозговой деятельности водителя.Технология B2V позволит сократить время реакции на управляющие действия, а  также адаптировать автономные системы безопасности, чтобы обеспечить максимальное удовольствие от вождения.
2018-01-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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