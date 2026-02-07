Яркая реклама Nissan к Супербоулу LX: как автогигант решил выделиться на фоне конкурентов

7 февраля 2026, 06:37
Nissan удивил новым рекламным ходом к Супербоулу: необычная опция для Rogue
Nissan удивил новым рекламным ходом к Супербоулу: необычная опция для Rogue
Nissan подготовил к Супербоулу необычную рекламную кампанию, сделав ставку на оригинальность и юмор. Компания представила нестандартную опцию для кроссовера Rogue, которая уже вызвала бурное обсуждение среди автолюбителей.
В преддверии одного из самых ожидаемых событий года - Супербоула LX - Nissan решил удивить не только поклонников футбола, но и всех, кто гонится за автомобильными новинками. Компания подготовила креативную рекламную кампанию, в центре которой появился кроссовер Rogue с необычным режимом, способной вызвать улыбку даже у самого серьёзного зрителя.
Супербоул давно стал не только спортивным праздником, но и ареной для креативных идей среди различных мировых брендов. Каждый год автопроизводители пытаются перещеголять друг друга, превращая рекламу в настоящее шоу. В 2026 году компания Nissan решила сделать ставку на юмор и нестандартный подход, представив в своем ролике дополнительную опцию для Rogue — так называемое «Dip Seat».
Эта опция проста и гениальна: в салоне автомобиля появляется специальное место, предназначенное для соусов и закусок, чтобы зрители могли наслаждаться любимыми блюдами прямо во время просмотра матча. Такой ход не только обеспечивает заботу о комфорте пассажиров, но и, как следствие, производитель готов идти навстречу самым неожиданным желаниям своих клиентов.
Рекламный ролик Nissan мгновенно стал обсуждаемым в социальных сетях и на автомобильных форумах. Многие отметили, что подобная идея — отличный пример того, как можно выделиться на фоне однотипных рекламных кампаний. Креативный подход японского бренда вызвал отклики, а сам Rogue с «Dip Seat» стал символом легкости и самоиронии в автомобильной индустрии.
Стоит отметить, что подобные маркетинговые решения не только повышают узнаваемость бренда, но и способствуют необычности внешнего вида и понимания. Ниссан показывает, что автомобиль - это не просто средство передвижения, а часть повседневной жизни, в которой есть место для юмора и приятных мелочей. Такой подход особенно актуален в условиях жесткой конкуренции на рынке кроссоверов, где каждый производитель ищет свой путь к сердцу покупателя.
В целом, Nissan на Супербоулу LX – это не просто очередная реклама, а запоминающийся пример того, как можно использовать крупные события для продвижения своих идей и создания позитивного имиджа. Остается только ждать, какие еще сюрпризы приготовят автогиганты в будущем и какие нестандартные решения появятся в новых моделях.
Похожие материалы Ниссан
-
29.01.2026, 20:35
Новый Nissan Rogue 2027: свежие шпионские фото и первые детали гибридной версии
Nissan готовит к выпуску обновленный Rogue 2027 года, который уже замечен на тестах в плотном камуфляже. Модель станет крупнее, получит черты Armada и Murano, а также впервые предложит гибридную установку e-POWER. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
14.01.2026, 06:12
Mitsubishi приступила к выпуску новых Nissan Rogue Plug-In Hybrid и Navara для мирового рынка
Mitsubishi неожиданно стала производителем новых моделей Nissan. Финансовые трудности Nissan повлияли на стратегию. Новые Rogue Plug-In Hybrid и Navara уже сходят с конвейера. Подробности о причинах такого решения - в нашем материале.Читать далее
-
17.11.2025, 19:31
Nissan Rogue Plug-in Hybrid 2026 для США оказался копией Mitsubishi Outlander PHEV
Nissan готовит к выходу свой первый подключаемый гибрид для американского рынка. Однако поклонников ждет сюрприз: новинка почти полностью повторяет Mitsubishi Outlander PHEV. Внешние отличия минимальны, а техническая начинка знакома по другому бренду. Ожидания были выше, чем просто смена шильдиков.Читать далее
-
26.09.2025, 13:57
Nissan готовит обновленный Rogue 2027 с элементами Sentra и Murano
В компании Nissan готовят интересные новинки. Ожидаются перемены в дизайне и оснащении. Подробности пока держатся в секрете. Следите за развитием событий.Читать далее
-
14.12.2022, 09:13
9 из 15 кроссоверов провалили краш-тест после ужесточения требований к безопасности
Американский Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) немного видоизменил стандартный краш-тест на лобовое столкновение с частичным перекрытием. В результате, для 9 из 15 кроссоверов испытание закончилось полным провалом. В прежней версии теста все они получили максимальную оценку «Хорошо».Читать далее
-
18.10.2021, 16:59
Автомобили с самыми удобными сидениями: эксперты назвали лучших в каждом сегменте
Эксперты агентства JD Power регулярно составляют рейтинги самых надежных и качественных автомобилей. На этот раз они решили оценить комфорт и выбрали машины с самыми удобными сидениями.Читать далее
-
19.07.2021, 11:27
ТОП-5 самых популярных кроссоверов в США
В США в первом полугодии 2021 года объем продаж легковых автомобилей вырос на 29,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Представляем пять самых востребованных кроссоверов, среди них нет ни одной американской модели.Читать далее
-
14.04.2019, 12:05
В США заподозрили ошибку электроники у 675 тысяч Nissan Rogue
Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) начала расследование в отношении 675 тысяч кроссоверов Nissan Rogue (родных «братьев» российских X-Trail). Нарекания вызывает система автоматического экстренного торможения (AEB). Автовладельцы жалуются, что их автомобили сами замедляются без видимых причин. Читать далее
-
08.02.2026, 07:10
GMC Hummer EV 2024 года потерял почти 60 тысяч долларов за 16 тысяч миль пробега
Электрический пикап GMC Hummer EV 2024 года с максимальной комплектацией и пробегом 16 тысяч миль был продан на аукционе за сумму, почти вдвое меньшую рекомендованной цены. Эта сделка наглядно демонстрирует, как быстро меняется рынок дорогих электромобилей и какие риски несут владельцы таких машин.Читать далее
-
08.02.2026, 07:01
Harley-Davidson Rev Falcon: уникальный кастом из Тайваня с неожиданным подходом
В Тайване кастомайзинг мотоциклов давно стал командной работой: мастера объединяют усилия, чтобы создавать по-настоящему уникальные проекты. Один из таких примеров - свежий Harley-Davidson Rev Falcon, собранный под руководством дизайнера Fangster. Почему этот байк вызвал интерес у экспертов и что отличает его от других кастомов - разбираемся в материале.Читать далее
-
08.02.2026, 06:52
Американский подход к электровелосипедам: как Troxus меняет правила игры на рынке
Большинство электровелосипедов сегодня производятся в Китае и продаются под разными брендами, но Troxus выбрал иной путь. Эта модель создана под контролем американских специалистов и отличается уникальным подходом к качеству и дизайну. В чем ее особенности и почему это важно для рынка электромобилей - разбираемся в материале.Читать далее
Похожие материалы Ниссан
-
29.01.2026, 20:35
Новый Nissan Rogue 2027: свежие шпионские фото и первые детали гибридной версии
Nissan готовит к выпуску обновленный Rogue 2027 года, который уже замечен на тестах в плотном камуфляже. Модель станет крупнее, получит черты Armada и Murano, а также впервые предложит гибридную установку e-POWER. Почему это важно - в нашем материале.Читать далее
-
14.01.2026, 06:12
Mitsubishi приступила к выпуску новых Nissan Rogue Plug-In Hybrid и Navara для мирового рынка
Mitsubishi неожиданно стала производителем новых моделей Nissan. Финансовые трудности Nissan повлияли на стратегию. Новые Rogue Plug-In Hybrid и Navara уже сходят с конвейера. Подробности о причинах такого решения - в нашем материале.Читать далее
-
17.11.2025, 19:31
Nissan Rogue Plug-in Hybrid 2026 для США оказался копией Mitsubishi Outlander PHEV
Nissan готовит к выходу свой первый подключаемый гибрид для американского рынка. Однако поклонников ждет сюрприз: новинка почти полностью повторяет Mitsubishi Outlander PHEV. Внешние отличия минимальны, а техническая начинка знакома по другому бренду. Ожидания были выше, чем просто смена шильдиков.Читать далее
-
26.09.2025, 13:57
Nissan готовит обновленный Rogue 2027 с элементами Sentra и Murano
В компании Nissan готовят интересные новинки. Ожидаются перемены в дизайне и оснащении. Подробности пока держатся в секрете. Следите за развитием событий.Читать далее
-
14.12.2022, 09:13
9 из 15 кроссоверов провалили краш-тест после ужесточения требований к безопасности
Американский Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS) немного видоизменил стандартный краш-тест на лобовое столкновение с частичным перекрытием. В результате, для 9 из 15 кроссоверов испытание закончилось полным провалом. В прежней версии теста все они получили максимальную оценку «Хорошо».Читать далее
-
18.10.2021, 16:59
Автомобили с самыми удобными сидениями: эксперты назвали лучших в каждом сегменте
Эксперты агентства JD Power регулярно составляют рейтинги самых надежных и качественных автомобилей. На этот раз они решили оценить комфорт и выбрали машины с самыми удобными сидениями.Читать далее
-
19.07.2021, 11:27
ТОП-5 самых популярных кроссоверов в США
В США в первом полугодии 2021 года объем продаж легковых автомобилей вырос на 29,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Представляем пять самых востребованных кроссоверов, среди них нет ни одной американской модели.Читать далее
-
14.04.2019, 12:05
В США заподозрили ошибку электроники у 675 тысяч Nissan Rogue
Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) начала расследование в отношении 675 тысяч кроссоверов Nissan Rogue (родных «братьев» российских X-Trail). Нарекания вызывает система автоматического экстренного торможения (AEB). Автовладельцы жалуются, что их автомобили сами замедляются без видимых причин. Читать далее
-
08.02.2026, 07:10
GMC Hummer EV 2024 года потерял почти 60 тысяч долларов за 16 тысяч миль пробега
Электрический пикап GMC Hummer EV 2024 года с максимальной комплектацией и пробегом 16 тысяч миль был продан на аукционе за сумму, почти вдвое меньшую рекомендованной цены. Эта сделка наглядно демонстрирует, как быстро меняется рынок дорогих электромобилей и какие риски несут владельцы таких машин.Читать далее
-
08.02.2026, 07:01
Harley-Davidson Rev Falcon: уникальный кастом из Тайваня с неожиданным подходом
В Тайване кастомайзинг мотоциклов давно стал командной работой: мастера объединяют усилия, чтобы создавать по-настоящему уникальные проекты. Один из таких примеров - свежий Harley-Davidson Rev Falcon, собранный под руководством дизайнера Fangster. Почему этот байк вызвал интерес у экспертов и что отличает его от других кастомов - разбираемся в материале.Читать далее
-
08.02.2026, 06:52
Американский подход к электровелосипедам: как Troxus меняет правила игры на рынке
Большинство электровелосипедов сегодня производятся в Китае и продаются под разными брендами, но Troxus выбрал иной путь. Эта модель создана под контролем американских специалистов и отличается уникальным подходом к качеству и дизайну. В чем ее особенности и почему это важно для рынка электромобилей - разбираемся в материале.Читать далее