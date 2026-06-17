ИИ вместо чертёжных досок: как Nissan ускорил разработку авто до 30 месяцев и какие модели появятся первыми

17 июня 2026, 16:07
Nissan ускоряет разработку: новые модели появятся почти вдвое быстрее
Nissan ускоряет разработку: новые модели появятся почти вдвое быстрее
Nissan запускает новую стратегию: теперь на создание моделей уходит всего 30 месяцев вместо привычных 55. Компания внедряет искусственный интеллект и опирается на опыт китайских партнеров. Почему это важно для рынка и какие перемены ждут покупателей - разбираемся подробно.
Для российских автолюбителей новость о том, что Nissan сокращает сроки разработки новых моделей почти вдвое, может стать настоящим сигналом перемен на рынке. Это не просто ускорение процессов - речь идет о реальной возможности быстрее получать современные автомобили, адаптированные под запросы покупателей и новые технологии.
Руководство Nissan официально объявило: теперь цикл создания новой модели займет всего 30 месяцев вместо прежних 55. Такой шаг стал возможен благодаря опыту совместного предприятия Dongfeng Nissan в Китае, где электрический седан N7 был разработан всего за 24 месяца. Этот пример стал отправной точкой для глобальных изменений в подходе компании.
Важную роль в ускорении играет внедрение искусственного интеллекта. По словам главы компании Ивана Эспинозы, ИИ будет задействован в 90% этапов проектирования - от первых эскизов до подготовки к массовому производству. Это позволит не только экономить время, но и минимизировать ошибки на ранних стадиях, что особенно актуально в условиях высокой конкуренции.
Первой моделью, созданной по новой методике, станет следующее поколение Nissan Skyline - его премьера ожидается уже зимой. В планах также преемник популярного электрокара Leaf, новая промежуточная модель между Note и Serena, а также старт разработки нового поколения спорткара GT-R. Компания меняет и структуру модельного ряда: теперь вместо десятков вариантов будет три семейства, которые, по расчетам, обеспечат 80% всех продаж.
Стоит отметить, что подобные перемены отражают глобальный тренд на ускорение инноваций в автопроме. Например, китайские производители уже давно демонстрируют высокую скорость вывода новых моделей на рынок, что подтверждает и опыт BYD, о котором недавно рассказывалось в материале о гибридном универсале - подробности о подходе BYD к созданию новых авто.
Для справки: Nissan входит в число крупнейших мировых автопроизводителей, а его решения часто становятся ориентиром для других компаний. Внедрение ИИ и сокращение сроков разработки может привести к появлению на рынке более современных и доступных моделей, а также усилить конкуренцию среди брендов. Для покупателей это означает больший выбор и более быстрый доступ к новым технологиям.
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