29 декабря 2017, 09:47
Nissan возобновляет программы льготного автокредитования
Nissan сообщает о возобновлении Государственных программ автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». С января 2018 года покупатели смогут получить дополнительную выгоду в размере 10% от его стоимости.
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Государственная программа «Первый автомобиль» распространяется на физических лиц, впервые приобретающих автомобиль, программа «Семейный автомобиль» направлена на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми.
Участники программ смогут приобрести с выгодой 10% автомобили Almera, Terrano, Qashqai и X-Trail стоимостью до 1 450 000 рублей. Выгода будет применяться по всем программам Nissan Finance - как по классическому кредиту «Простые числа», так и по кредиту с остаточным платежом «Простые правила».
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Дёшево и с «автоматом»: ТОП-5 бюджетников с АКПП
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