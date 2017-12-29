29 декабря 2017, 09:47

Nissan возобновляет программы льготного автокредитования

Nissan сообщает о возобновлении Государственных программ автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». С января 2018 года покупатели смогут получить дополнительную выгоду в размере 10% от его стоимости.
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При этом скидка по Государственной программе будет суммироваться с другими специальными кредитными предложениями, первоначальный взнос составит от 20%.

Государственная программа «Первый автомобиль» распространяется на физических лиц, впервые приобретающих автомобиль, программа «Семейный автомобиль» направлена на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми.

Участники программ смогут приобрести с выгодой 10% автомобили Almera, Terrano, Qashqai и X-Trail стоимостью до 1 450 000 рублей.   Выгода будет применяться по всем программам Nissan Finance - как по классическому кредиту «Простые числа», так и по кредиту с остаточным платежом «Простые правила».

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Nissan возобновляет программы льготного автокредитования
{{material_122170}}При этом скидка по Государственной программе будет суммироваться с другими специальными кредитными предложениями, первоначальный взнос составит от 20%.Государственная программа «Первый автомобиль» распространяется на физических лиц, впервые приобретающих автомобиль, программа «Семейный автомобиль» направлена на семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми.Участники программ смогут приобрести с выгодой 10% автомобили Almera, Terrano, Qashqai и X-Trail стоимостью до 1 450 000 рублей.   Выгода будет применяться по всем программам Nissan Finance - как по классическому кредиту «Простые числа», так и по кредиту с остаточным платежом «Простые правила».
2017-12-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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