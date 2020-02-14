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14 февраля 2020, 17:59

Nissan несет самые крупные убытки за 10 лет

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Фото: motor1.com
Компания Nissan терпит самые масштабные убытки за последние 10 лет. Только за один финансовый квартал автопроизводитель потерял 237 миллионов долларов.
Nissan несет самые крупные убытки за 10 лет

Фото: motor1.com

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Японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире, опубликовал неутешительный финансовый отчет за 2019 год. Цифры показывают, что в третьем финансовом квартале чистый убыток компании Nissan достиг отметки 26,1 млрд иен ($237 млн). Причина потерь — резкое падение спроса на автомобили, в том числе и в России.

Как сообщает The Financial Times, мировые продажи Nissan сократились на 8,1% — до 3,7 млн ед. В прошлом году в России было продано 395 тыс. автомобилей (- 16,3%), в США – 980 тыс. авто (- 9,1%). Главный рынок сбыта для японского производителя Китай, но и там существенно сократились продажи. Вдобавок ко всему на продажи и производственную деятельность концерна повлияло распространение коронавируса. Российское представительство Nissan ранее предупреждало, что эпидемия может отразиться на работе завода в Санкт-Петербурге.

Напомним, что ранее банкротство альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi предсказывал его бывший глава Карлос Гон. По его мнению, корпорация не сможет просуществовать при нынешней бизнес-модели более трех лет. В этом году концерт уже сократил годовой прогноз операционной прибыли на 43% —  до 65 млрд иен ($ 591 млн).

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Nissan несет самые крупные убытки за 10 лет
{{material_128768}}Японский автопроизводитель, один из крупнейших в мире, опубликовал неутешительный финансовый отчет за 2019 год. Цифры показывают, что в третьем финансовом квартале чистый убыток компании Nissan достиг отметки 26,1 млрд иен ($237 млн). Причина потерь — резкое падение спроса на автомобили, в том числе и в России.Как сообщает The Financial Times, мировые продажи Nissan сократились на 8,1% — до 3,7 млн ед. В прошлом году в России было продано 395 тыс. автомобилей (- 16,3%), в США – 980 тыс. авто (- 9,1%). Главный рынок сбыта для японского производителя Китай, но и там существенно сократились продажи. Вдобавок ко всему на продажи и производственную деятельность концерна повлияло распространение коронавируса. Российское представительство Nissan ранее предупреждало, что эпидемия может отразиться на работе завода в Санкт-Петербурге.Напомним, что ранее банкротство альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi предсказывал его бывший глава Карлос Гон. По его мнению, корпорация не сможет просуществовать при нынешней бизнес-модели более трех лет. В этом году концерт уже сократил годовой прогноз операционной прибыли на 43% —  до 65 млрд иен ($ 591 млн).
2020-02-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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