14 февраля 2020, 17:59
Nissan несет самые крупные убытки за 10 лет
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Фото: motor1.com
Компания Nissan терпит самые масштабные убытки за последние 10 лет. Только за один финансовый квартал автопроизводитель потерял 237 миллионов долларов.
Фото: motor1.com
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Как сообщает The Financial Times, мировые продажи Nissan сократились на 8,1% — до 3,7 млн ед. В прошлом году в России было продано 395 тыс. автомобилей (- 16,3%), в США – 980 тыс. авто (- 9,1%). Главный рынок сбыта для японского производителя Китай, но и там существенно сократились продажи. Вдобавок ко всему на продажи и производственную деятельность концерна повлияло распространение коронавируса. Российское представительство Nissan ранее предупреждало, что эпидемия может отразиться на работе завода в Санкт-Петербурге.
Напомним, что ранее банкротство альянсу Renault-Nissan-Mitsubishi предсказывал его бывший глава Карлос Гон. По его мнению, корпорация не сможет просуществовать при нынешней бизнес-модели более трех лет. В этом году концерт уже сократил годовой прогноз операционной прибыли на 43% — до 65 млрд иен ($ 591 млн).
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