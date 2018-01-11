Nissan выпустил юбилейный автомобиль на заводе в Санкт-Петербурге
Модель располагает системой «ЭРА-ГЛОНАСС», 2-зонным климат-контролем, 6 подушками безопасности, светодиодными ходовыми огнями дневного света, лобовым стеклом с электрообогревом, 5-дюймовым многофункциональным дисплеем на приборной панели, системой круиз-контроля, подогревом передних сидений, управлением системой hands-free на руле, системой беспроводной связи Bluetooth. Система старта на подъеме Hill Start Assist и система помощи при спуске с горы (для бензиновых модификаций с полным приводом) также входят в список стандартного оборудования.
X-Trail производится на заводе с ноября 2009 года, новое поколение было запущено в декабре 2014 года. С тех пор в России было продано 123 910 автомобилей предыдущего поколения, и 58 444 штук свежей генерации.
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