11 января 2018, 08:54

Nissan выпустил юбилейный автомобиль на заводе в Санкт-Петербурге

На заводе Nissan в Санкт-Петербурге был выпущен 300-тысячный серийный автомобиль. Юбилейным стал X-Trail оливкового цвета в комплектации Letop, оснащенный бензиновым двигателем объемом 2,5 литра мощностью 171 л.с., вариатором и полным приводом All-Mode 4x4i.
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Nissan X-Trail
Выпускается с 2000 г.
Новый от 1 409 000 до 1 999 000 Р
Отзывов: 8
Также машина имеет комплекс систем активной безопасности Nissan Safety Shield, многофункциональную мультимедийную систему Nissan Connect 2.0 c навигационной системой и 7-дюймовым сенсорным дисплеем. В салоне установлены сиденья с отделкой из натуральной кожи и панорамная крыша.

Модель располагает системой «ЭРА-ГЛОНАСС», 2-зонным климат-контролем, 6 подушками безопасности, светодиодными ходовыми огнями дневного света, лобовым стеклом с электрообогревом, 5-дюймовым многофункциональным дисплеем на приборной панели, системой круиз-контроля, подогревом передних сидений, управлением системой hands-free на руле, системой беспроводной связи Bluetooth. Система старта на подъеме Hill Start Assist и система помощи при спуске с горы (для бензиновых модификаций с полным приводом) также входят в список стандартного оборудования.

X-Trail производится на заводе с ноября 2009 года, новое поколение было запущено в декабре 2014 года. С тех пор в России было продано 123 910 автомобилей предыдущего поколения, и 58 444 штук свежей генерации.

Новинки и концепт кары Ниссан х трейл, Х-трайл, Икстрейл

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Форум Nissan X-Trail
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Nissan выпустил юбилейный автомобиль на заводе в Санкт-Петербурге
{{model_960}}Также машина имеет комплекс систем активной безопасности Nissan Safety Shield, многофункциональную мультимедийную систему Nissan Connect 2.0 c навигационной системой и 7-дюймовым сенсорным дисплеем. В салоне установлены сиденья с отделкой из натуральной кожи и панорамная крыша. Модель располагает системой «ЭРА-ГЛОНАСС», 2-зонным климат-контролем, 6 подушками безопасности, светодиодными ходовыми огнями дневного света, лобовым стеклом с электрообогревом, 5-дюймовым многофункциональным дисплеем на приборной панели, системой круиз-контроля, подогревом передних сидений, управлением системой hands-free на руле, системой беспроводной связи Bluetooth. Система старта на подъеме Hill Start Assist и система помощи при спуске с горы (для бензиновых модификаций с полным приводом) также входят в список стандартного оборудования.X-Trail производится на заводе с ноября 2009 года, новое поколение было запущено в декабре 2014 года. С тех пор в России было продано 123 910 автомобилей предыдущего поколения, и 58 444 штук свежей генерации.
2018-01-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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