23 октября 2017, 12:23
Nissan вывела на рынок обновленный седан Sentra
Японский автопроизводитель Nissan начал продажи рестайлингового седана Sentra 2018 модельного года. Первыми встретят новинку покупатели Северной Америки.
Nissan Sentra
Выпускается с 1994 г.
Новый от 916 000 до 1 147 000 Р
Отзывов: 5
Более «богатые» комплектации получили адаптивный круиз-контроль и комплект SL Premium Tech Package, в который входит панорамный электрический люк, премиальная аудиосистема Bose и полный комплект функций Nissan Connect.
Американскому покупателю придется выложить не менее 16 990 долларов за базовое исполнение седана. Топовая версия Nissan Sentra, получившая 1,6-литровый двигатель DIG-T, коробку передач X-Tronic CVT и пакет NISMO Tech Packahe, стоит от 27 790 долларов. Эта «заряженная» модификация отличается спортивным оформлением и 17-дюймовыми колесными дисками.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
Все ведь зависит от личного вкуса, кто какой марке предпочтение отдает.
ну вот и хорошая машина от ниссан, после альмеры от автоваза это просто супер авто
Отличный авто. Все устраивало. Если бы спросили : взял бы еще раз такое авто? Отвечу : да!
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