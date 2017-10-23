23 октября 2017, 12:23

Nissan вывела на рынок обновленный седан Sentra

Японский автопроизводитель Nissan начал продажи рестайлингового седана Sentra 2018 модельного года. Первыми встретят новинку покупатели Северной Америки.
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Nissan Sentra
Выпускается с 1994 г.
Новый от 916 000 до 1 147 000 Р
Отзывов: 5
По сравнению с прошлыми поколениями, экстерьер актуальной модели не получил значимых изменений. Но разработчики потрудились над расширением списка доступных опций и систем безопасности. Так, модификация с 1,8-литровым двигателем, выдающим 130 «лошадей», оснащена ассистентом предотвращения столкновений. Водителю будет доступна современная мультимедийная установка с сенсорным дисплеем большого размера, камера заднего вида и двухзонный климат-контроль.

Более «богатые» комплектации получили адаптивный круиз-контроль и комплект SL Premium Tech Package, в который входит панорамный электрический люк, премиальная аудиосистема Bose и полный комплект функций Nissan Connect.

Американскому покупателю придется выложить не менее 16 990 долларов за базовое исполнение седана. Топовая версия Nissan Sentra, получившая 1,6-литровый двигатель DIG-T, коробку передач X-Tronic CVT и пакет NISMO Tech Packahe, стоит от 27 790 долларов. Эта «заряженная» модификация отличается спортивным оформлением и 17-дюймовыми колесными дисками.

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Отзывы по теме
Обновленный Nissan Sentra дебютирует в Лос-Анджелесе
Все ведь зависит от личного вкуса, кто какой марке предпочтение отдает.
Профи
Nissan Sentra: от 679 000 рублей
ну вот и хорошая машина от ниссан, после альмеры от автоваза это просто супер авто
гоша
Отзыв о Nissan Sentra 2000 года
Отличный авто. Все устраивало. Если бы спросили : взял бы еще раз такое авто? Отвечу : да!
2710033@mail.ru
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Nissan вывела на рынок обновленный седан Sentra
{{model_2495}}По сравнению с прошлыми поколениями, экстерьер актуальной модели не получил значимых изменений. Но разработчики потрудились над расширением списка доступных опций и систем безопасности. Так, модификация с 1,8-литровым двигателем, выдающим 130 «лошадей», оснащена ассистентом предотвращения столкновений. Водителю будет доступна современная мультимедийная установка с сенсорным дисплеем большого размера, камера заднего вида и двухзонный климат-контроль.Более «богатые» комплектации получили адаптивный круиз-контроль и комплект SL Premium Tech Package, в который входит панорамный электрический люк, премиальная аудиосистема Bose и полный комплект функций Nissan Connect.Американскому покупателю придется выложить не менее 16 990 долларов за базовое исполнение седана. Топовая версия Nissan Sentra, получившая 1,6-литровый двигатель DIG-T, коробку передач X-Tronic CVT и пакет NISMO Tech Packahe, стоит от 27 790 долларов. Эта «заряженная» модификация отличается спортивным оформлением и 17-дюймовыми колесными дисками.
2017-10-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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